  1. Yeniliğin peşinde
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi

Durduk yere icat çıkarın

İnovasyon (yenilikçilik) Adana buluşması bir gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye İhracat Meclis Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ısrarla beş yıldan bu yana süren Türkiye İnovasyon Haftalarına yönelik beyin fırtınaları, aziz milletimizin gözünü kör eden bir zihniyeti paramparça ediyor. Nereden çıktığı bilinmeyen, on yıllarca insanımızın, gencimizin gözünü kör eden bir laf var. Büyüklerin küçükleri kör eden, pasifliğe iten "Durduk yerde icat çıkarma" sözünü tarihin tozlu sayfalarına atma zamanı geldi geçiyor. Üç defa yazıyorum.
DURDUK YERDE İCAT ÇIKARINIZ.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Yeni Türkiye Markası, (Türkiye'nin gücünü keşfet) yurtta ve dünyada tanıtım atağı sürüyor.
Türkiyemiz, gücünün, imkanlarının, coğrafyasının, kültürel değerlerinin, ekonomik dinamizminin ve milletinin gücünün farkında. TİM'in Adana buluşmasının ikinci gününde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi harika bir konuşma yaptı. Orta Asya'dan çıkarak dünyanın kaderini değiştiren Türk Milletinin, inovasyon devrimi yapmak zorunda olduğunu söyledi, "Türkiye'de ekonomi, siyaset, sanat, sosyoloji gibi her alanda inovasyon gerekiyor. Bunlar yapılmazsa tarihten silinir gideriz ya da yapmadığımız alanlarda körleşiriz" uyarısında bulundu. Anadolu topraklarını bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin anayurdu yapan Türkiye'nin inovatik zihniyetle, zıplaması, uçması kaçınılmaz.
Genç bir nüfusa sahibiz. Avrupa ihtiyar, genç Türkiye, yenilikçilik zihniyeti içselleştirdi anda, açılmayacak kapı kalmayacak, gidilmedik ülke bırakılmayacak. TİM Başkanı Mehmet Büyükeşi'nin belirttiği gibi devletlerin kamu ve iş alanında büyük yatırımlar yaptığı ve bilimsel bir alan olarak eğitimi verilmeye başlayan 'İnovasyon', sıçramak için ihtiyacımız olan etkinlik altyapısının anahtarını sunuyor. İCAT YAP, İCAT YAP diye bağırmalıyız. Büyük Türkiye'ye açılan kapının anahtarı buradadır.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin zihniyet devriminin işaretini veren konuşması büyük alkış aldı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Sizin gibi gençlere sahip oldukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum' demiş. İnovasyona coşkuyla, tutkuyla yaklaşan gençlerimiz, değişimden korkmayan, onun bir parçası olarak dünyayı değiştiren gençlerimiz.
Sağ olun, var olun." Türkiye İnovasyon Haftası Adana Buluşması'nın ikinci gününe, yenilikçilik ve yaratıcılık açısından bir düşünce aracı olan Zihin Haritaları sisteminin yaratıcısı eğitim danışmanı Tony Buzan katıldı. Zihin Haritaları sisteminin yaratıcısı eğitim danışmanı Tony Buzan "Alışılmışın dışında bir ulusun karşısındayım. Türkler'in hayal kurduğunu gördüm ki bu çok ciddi bir iştir. Başarı için hayal kurmak gerek.
İnovasyonun temelini bu oluşturur.
Zihin haritasını liderlik ve inovasyon için kullanabilirsiniz" sözleri yol gösterici idi.
Tony Buzan, inovasyon ve yaratıcılık için hayal kurmanın önemine değindi.
"Yenilikçilik tartışmasında hayal çok iyidir. Aynı zamanda gereklidir.
Hayal kurmadığınız sürece ölürsünüz.
Öğrenmenin en önemli unsurlarından biridir. Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir. Başarı için hayal kurmanız lazım. Aslında bu inovasyonun temelini oluşturuyor. Dünyada insanlar beynini yüzde 1'in altında kullanıyor. yüzde 1 ile idare ediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Ama yüzde 99 potansiyeliniz var. Beynimizi daha çok kullanırsak her şey mükemmel olacak" dedi.

SONUÇ: Babalar, anneler, ağabeyler, bizden küçüklere DURDUK YERDE İCAT ÇIKARINIZ DEMELİYİZ. Bu sözümüz, şevk verecek, heyecan verecek. Türkiyemizin 21'inci yüzyıl yarışında, yenilikçi olmaksa, yerimizde sayarız. İcat yaparak, yüksek teknolojiyi yakalayarak, pazar bularak, AKIL SATARAK Türkiyemizi büyütmek zorundayız.
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