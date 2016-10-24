Bülent Erandaç
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Antalya ışığı
Turkuvaz Medya Grubu (Sabah-Takvim-aHaber-Atv-Sabah Daily News-Yeni Asır-Dergiler) ana sponsorluğunda gerçekleşen 53. Antalya Uluslararası Film Festivali, muhteşem kapanış töreniyle noktalandı. Bu yılın festivaline ünlü yıldızlar John Savage, Esai Morales, Cassandra Gava, Robert Davi ve Tara Fitzgerald damga vurdu. Ciddi bir bütçenin ayrıldığı ve özel hazırlıkların yapıldığı gece, Oscar ve Emmy törenlerini aratmadı.
Açılış-kapanış törenlerini Türkiyemiz'de ve Avrupa'da evlere taşıyan Turkuvaz medyanın haberin amiral gemisi aHaber, farkını ortaya koydu.
40 kişilik ekibiyle törenleri en iyi şekilde izleyiciye sunarken, ikisi drone kamera olmak üzere toplamda 12 kamerayla canlı yayın yapıldı. Kapanış töreni, Cem Öğretir, Nihan Günay ve Hilal Özdemir'in sıcak-samimi sunuşlarıyla seyirciye ulaştırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel mutluydu.
Turkuvaz Medya'nın çok başarılı yayıntanıtım stratejisinin verdiği mutluluğu, grubumuzun iletişim direktörü Fecir Alptekin ve bana sarılarak paylaştı.
Antalyalılar sevinçliydi. Büyük törenlere imza atan (G-20/Expo-2016-Piyano Festivali) Antalya, bir büyük festivali daha başarmıştı.
Belgesel dalında bu yıl ödülü, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbecilerine ilk kurşunu atan ve vatanı için canını feda eden ilk şehidimiz olan Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı 'Ben Ömer' adlı belgesel aldı. 15 Temmuz'da ikinci Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Bir gecede Aziz milletimiz bu savaşı da kazandı. Birinci Kurtuluş Savaşı'nda bir çok kahraman çıktı ve bunların destanı yazıldı. 15 Temmuz'da da bir gecede kahramanlar çıktı. Ömer Halisdemir bu şehitlerin komutanı oldu. O gece kaderin değiştirilmesinde adeta rol oynadı. Canını verdi, vereceğinden de emindi, biliyordu.
Bir destan yazdılar, daha önce de 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini püskürtmek amacıyla ilk kurşunu sıkan kahraman şehit Ömer Halisdemir için yaklaşık 6 dakika süren "30 Kuş" adlı kısa filmini izlemiştim. Kalbimizde ebediyen yaşayacak şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna bedel ödeyerek yediği 30 kurşuna ithafen bu filme "30 Kuş" ismi verilmişti. Şehit Ömer Halisdemir'in yaşadıklarının tasvir edildiği filmler "30 Kuş" ve "Ben Ömer", vatandaşlarımızca gözyaşlarıyla izleniyor.
Genç neslin, içimize düşen bu destanı daha iyi anlamaları için daha çok ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR filmleri çekilmeli, kitapları yazılmalıdır.
Yeşim Ustaoğlu'nun 'Tereddüt'ü başa güreşti. Derviş Zaim'in 'Rüya'sı sırtını Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'ne, menkıbelere dayayıp kader özgürlük bağlamında, mimarlık tartışmasına yaratıcı bir anlatımla yaklaşmasıyla ödüle layıktı. 'Mavi Bisiklet', büyüklerin çocuk dünyasına nasıl bakması gerektiğine dair ders gibi bir filmdi. 'Kar Romanı Var'; ruhunu, ritmini, Kars'tan alan bir yapımdı.
SONUÇ: Antalya'da bir Yanartaş Efsanesi var. Bir alametifarika asırlardır yanan Olimpos. Çıra ateşi görünümünde yıllardır yorulmak bilmeden yanmakta ve efsanelerde baş köşede kendine yer edinmektedir. İlk olimpiyat ateşi de burada yakılmıştır. Günümüzde de Antalya'nın bir diğer alametifarikası, Uluslararası Film Festivali olmuştur. Sinemanın ışığı da Antalya'da hiç sönmeyecektir.
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