Bülent Erandaç
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Antalya’dan bomba haberler
Bu yılın güzelliklerinden birisi çok güzel bir proje EXPO 2016 parklarındaki kültür-sanat salonlarında yapılışıydı. 53 yıllık geleneği olan film festivaline yakışan salonlarda, uluslararası yapımcılar, senaristler, oyuncular, yerli ve yabancı basının bulunuşu DOSTLUĞA, BARIŞA VE KARDEŞLİĞE EL UZATILIŞININ SİMGESİYDİ.
Film ve gösterim sayısının artması, filmlere ilgi, yurtdışından gelen konuklar, yan etkinlikler derken Antalya programı tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin tarafından dün (Cumartesi) geleneksel kahvaltı daveti verildi.
Konyaaltı'na bakan tepelere hakim bir otelin balkonunda buluşan Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, ünlü yıldızlar, Turkuvaz medyanın temsilcilerinin kahvaltı boyunca yaptıkları sohbet çok güzeldi.
Bir haftalık Film Festivali/ Sanat'ın sağladığı barış köprüsünden kolkola geçen yerli ve yabancı sanatçıların ve gazetecilerin gündeminde, filmler kadar Antalya'da kurulacak sinema stüdyoları (Antalyawood) vardı.
Üç hanımefendi; Büyüşehir Belediye Başkanı'nın eşi Ebru Türel, Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin ve Antalya Film Festivali Direktörü Elif Dağdeviren'in çalışkanlığı, her yere yetişme çabaları, ilgi ve sevgiyle festivale can katması takdire şayandı.
53 yaşına giren Antalya Uluslararası Film festivalinde iki seçki dikkatleri çok çekti. Türkiyemiz 15 Temmuz'da demokrasi tanımını yeniden yaparak adeta destan yazmıştı. O günün anısına kalplerimizde ebediyen yaşayacak şehit Ömer Halisdemir adına çekilmiş film gözyaşlarıyla izlendi. Festivalin bir bölümü de mülteciliğe ayrılmıştı.
65 milyon mültecinin 4 milyonunu ülkemizde ağırlayan aziz milletimizin anısına mültecilerle ilgili 'Hiçbir yerin insanları' isimli seçkiyle Türkiyemiz dünyaya ders veriyordu.
SANATÇILAR UNUTULMAZ :
Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır.
Sanat, bir ülkenin yüksek uygarlık düzeyine ulaşması için, çıkması gereken merdivenin basamaklarından biridir. Bu merdivenin sonunda, ülkenin geleceği yatar. Sanat ve sanatçı, toplumdaki en önemli unsurlardandır.
Sanata gereken değeri vermeyen ülkeler Atatürk'ün ifadesiyle;
'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözüyle yüzleşecektir. Sanata gerekli değeri verişin çok ötesinde sanatçıya gereken değeri vermek zorundayız. Bu gerçeğe 53'üncü Antalya Film Festivali bu yıl ışık tuttu. Son bir yılda hayatını kaybeden sinema emekçileri anıldı, ödüller verildi.
"Yıldırım Önal Anı Ödülü" bir yıl boyunca Kenan Işık'a teslim edildi.
Yaklaşık 2 yıl önce düşerek beyin kanaması geçiren ve halen tedavisi süren Kenan Işık'a Allahımızdan acil şifalar diliyoruz.
"Altın Portakal Emek Ödülü"ne, seslendirme sanatçıları Altan Karındaş ve Tolon Karacaoğlu layık görüldü.
"Onur Ödülleri"nin sahibi Yılmaz Gruda, Feyzi Tuna oldu.
"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Emel Sayın'a verildi.
Yaşayan sanatçımız, Sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu Feyzi Tuna da ödülle onurlandırıldı.
SONUÇ: 53'üncü Antalya Film Festivali ödül ve kapanış törenlerini Expo-2016 Kültür-Sanat salonlarından bu akşam (Pazar) yine ahaber ve atv naklen verecek. Aman kimselere randevu vermeyin.
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