Bülent Erandaç
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Antalyawood
"Antalya zaten dünyanın en güzel tatil yörelerinden biri. Deniz. Güneş. Kum. Tarih. Hem de nasıl tarih.
2 bin yıllık tiyatrolar. Antik kentler.
Dünyanın en güzel dağ yürüyüşü yolları. Dünyanın en güzel tatil köyleri. Müzik, Opera, Bale, Film Festivalleri ile hemen her mevsim kültür etkinlikleri. Tanıdığım en has Antalya çocuklarından biridir, Anakent Belediye Başkanı Menderes Türel dostum.
Antalya'sına hizmet için siyasete girmiştir." Sabah gazetemizin değerli yazarı ağabeyim Hınçal Uluç'un, "Öyle bir Antalya doğuyor ki" başlıklı güzel yazısı böyle başlıyor. Projelerin ruhunu candan yazı diliyle anlatıyor. Ben de değerli Uluç'un bıraktığı yerden, Akdeniz'in incisi Antalya'nın çalışkan, dinamik, ufku büyük Belediye Başkanı Menderes Türel'le beraber yaşadığımız iki konuyu Halkın Gazetesi TAKVİM'in aziz okuyucularına anlatmak istiyorum. Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu Türkiye'nin gururu olan Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı belgesel, herkese duygulu anlar yaşattı. Gözyaşlarımızı tutamadık. Belgeseli eşi Ebru Türel ile birlikte izleyen Menderes Türel, yaşlı gözlerle Antalyaspor-ÇAYKUR Rizespor maçına geçti. Tek bir cümleyi tekrarlıyordu. "Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez". Antalyaspor'u kale arkasından izleyecek kadar Antalyalı, Antalyası için ölecek Başkan Menderes'in maç sırasında yanındaydım. Gözümüz sahada, gönlümüz duygusal, sadece bir soru yönelttim. Sinemanın Işığı Antalya'dan Yükselir mi? Başkan Menderes yer yer gözyaşlarını silerek, Antalya Hollywood stüdyoları hazırlıklarını anlattı: "Çılgın projemiz Boğaçay, 2017'de yola çıkıyor. Yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.
İçinde her türlü filmin çekileceği film platoları olan bir 5 bin dönümlük devasa stüdyo. Hollywood Universal Stüdyoları gibi, Yeni bir Sinema Şehiri doğuyor." Menderes Türel kararlıydı.
Güneşin parlaklığı ve açısıyla Antalya'nın doğal film stüdyosu özelliğini, tarihi mekânlarıyla doğal zenginliğiyle BOĞAÇAY FİLM STÜDYOLARINI en geç 3 yıl sonra dünyanın ilgisini sunacak.
Menderes Türel heyecanlı. "Akdenizin sularının kanallarla geldiği BOĞAÇAY Sinema şehri, Film sarayıyla, film laboratuarlarıyla, kostüm bankalarıyla yapımcı ve yönetmenleri sadece festival için değil, film yapmak için, çekmek için Antalya'ya çekecektir" dedikten sonra, temaslarını aktardı: "Güneş ışığı açısının film çekimi için en uygun iki şehir varsa biri Los Angeles biri Antalya'dır.
Hindistan'da Bollywood diye müthiş bir film endüstrisi oluşmuş. Şimdi biz bunu Antalya ve Türkiye'ye getiriyoruz.
Antalya Film Stüdyoları 5 bin dönümlük bir arazi. Universal Stüdyoları'nın olduğu yer 300 dönümdür. Entertaintment dediğimiz çocukların, ailelerin eğlenceli vakit geçirdiği eğlence parkı da bunların içinde oluyor. Dünyanın en önemli film yapım firmaları Paramounth, Universal Studios'un CEO'larıyla, Hollywood'daki en ünlü prodüktörlerle görüştüm. Çok önemli bir filmin prodüktörü 'Biz filmimizi Ortadoğu'da çekmiştik. Başımıza bomba yağıyordu. Antalya'da film çekmeyi çok isteriz' dedi. Bir şirket Endonezya veya Filipinler'de çekecekleri filmleri Antalya'ya kaydıracaklarını söyledi.
Gelecek yıl anlaşmalar (2017-2019) süreci başlayacak."
SONUÇ: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin sinema dünyasının en büyükleri olarak bilinen Cannes, Venedik ve Berlin'deki festivallerin düzeyine geleceğini belirtirken, "Emin olun o gün çok uzak değil" sözleriyle iddiasını sergiledi.
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