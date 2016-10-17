Bülent Erandaç
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Antalya’ya ünlü de sermaye de yağıyor
Uluslararası Antalya Film Festivali'ne, Cumartesi akşamı yıldızlar inerken, geleneksel kortej Antalya sokaklarında coşkun ilgi ile karşılandı.
Festivalin yabancı konukları John Savage, George Hamilton, Esai Morales ve Maria Garzia büyük ilgi gördü. Bizim güzel sanatçılarımız, Tijen Par, Erhan Yazıcıoğlu, Aliye Uzunatağan, Nursel Köse, Gülsen Tuncer, Atilla Olgaç, Mehmet Özgür Göksel, Niyazi Özgün Çoban, Özgür Çevik, Nesrin Cevadzade, Şebnem Gürsoy, Erdal Tosun da halkımızın sevgisine mazhar oldu. Pazar akşamı, EXPO'DA AHABER TV'nin canlı yayınıyla kırmızı halılar üzerinde parlayan güzel insanlar TURİZM VE SANATIN BAŞKENTİ Antalya'nın olduğu kadar, Türkiyemiz'in de yüzünü güldürdü. Turkuvaz Medya İletişim Grup Başkanı Fecir Alptekin ve Yıldız Tekin, Dila Topal, Şebnem İpek, Esra Bisi'den oluşan çalışkan ekibi, yine ilgi-sevgiyle örülen başarılı işlere imza attılar. İyi ki, Menderes Türel var. Menderes'i her gördüğümde, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes gözümün önüne geliyor. Rahmetli Adnan Menderes'in gençliğini görüyorum. Çalışkanlığı, dinamikliği, sanata olan düşkünlüğü, Turkuvaz Medya'nın ana sponsorluğuyla birleşince, ortaya harika bir festival çıkarmış. Hedef,Antalya'nın Cannes Film Festivali'ni aşması, okyanusları hedefe koymasıdır.
Bu yıl ki Antalya Film Festivali'nin bambaşka bir özelliği var. Gönül tellerimizi titreten, 80 milyonluk Aziz Milletimizin kaplerinde mümtaz bir yere konan ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BELGESELİ'Nİ bambaşka hislerle seyredeceğiz. FETÖ örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı belgesel izleyicinin karşısına çıkacak. Yönetmen Mesut Gengeç, adı parklara, okullara verilen Halisdemir'in bugüne kadar medyada yer almayan hayatından birçok kesiti "Ben Ömer" belgeseliyle aktarıyor.
Çekimleri Niğde'nin Çukurkuyu İlçesi ve İstanbul'da gerçekleşen belgeselde, Şepit Ömer Halisdemir'in ülkesini korumak için en zor görevlerin üstesinden gelişini ve 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan yaşadıkları anlatılıyor. Festivalin ödül törenleri bu yıl ilk kez 5 bin 300 kişilik 2016 Expo Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
İngiliz yönetmen Hugh Hudson başkanlığındaki Jüri en iyi filme, Altın Portakal ile 50 bin euroluk para ödülü verecek.
Uluslararası Yarışma kategorisi filmleri : "48 Kavşağı (Udi Aloni-İsrail, Almanya, ABD), Açık Kapı (Marina Seresesky- İspanya), Baba ve Oğul (Jan P. Matuszynski- Polonya), Başkasının Evi (Russudan Glurjidze-Gürcistan, Rusya, İspanya, Hırvatistan), Kol Saati (Kristina Grozeva, Petar Valchanov-Bulgaristan, Yunanistan), İtiraflar (Roberto Andoİtalya, Fransa) Kayıp Kral (Peter Brosens- Jessica Woodworth- Belçika, Hollanda, Bulgaristan), Takım Ruhu (Christophe Barratier-Fransa), Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu- Türkiye, Polonya, Fransa), Toz (Gözde Kural-Türkiye, Afganistan).
Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda 12 film yarışacak:
"Babamın Kanatları (Kıvanç Sezer), Albüm (Mehmet Can Mertoğlu), Eşik (Ayhan Salar), Genç Pehlivanlar (Mete Gümürhan), Mavi Bisiklet (Ümit Köreken), Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var (Rıza Sönmez),Rauf (Barış Kaya ve Soner Caner), Rüya (Derviş Zaim), Rüzgârda Salınan Nilüfer (Seren Yüce), Siyah Karga (Tayfur Aydın), Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu) ve Toz (Gözde Kural)"
SONUÇ: En anlamlı iletişim aracı sanattır. Sanat sevgi ve barış dilidir.
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- Antalya’ya ünlü de sermaye de yağıyor
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