Bülent Erandaç
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Kendine muhalefet
Diğer taraftan, siyasetin önemli dinamiklerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Büyükşehirler Sanayi-Ticaret Odaları gibi hassas mevzilere YENİ BAŞKANLAR getirme hazırlıkları sürüyor. Siyasetin kılcal damarlarında ne oluyor?
İç siyaset dinamikleri üzerinde hangi projeler kuruluyor?
Kulislerde dalgalı haberler var...
İKİ YENİ PARTİ HAZIRLIĞI... Yerinde sayan CHP'den umudu kesen, iç siyaset dizayncılar, gözlerini AK Parti'nin oylarını aşağı çekebilecek, diğer sağ partilere çevirmiş durumdalar.
CHP NEREYE?... CHP her ne kadar yüzde 25'i geçemeyecek durumda olsa da, olası bir genel başkan değişiminin sonuçları üzerinde derin temas ve hesaplar yapılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelirse, "Yüzde 30'a çıkabilir" hesaplarını duyuyoruz. CHP'de muhakkak yeni bir isim üzerinde duruluyor. Olası şansları değerlendirilen isimler, Selin Sayek Böke, Özgür Özel, Fikri Sağlar, Muharrem İnce...
Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal.
MHP'DE AKŞENER BİTTİ...
Milliyetçi Hareket Partisi'nde önceki gün ilçe kongreleri başladı. Meral Akşener'in MHP'de geleceği kalmadı. Peki Meral Akşener'i çıkaran BEYİN, şimdi ne yapacak? Yeni Parti kurma temasları ağırlık kazandı. Hatta Yeni Parti'nin isminin "Milliyetçi Türkiyem Partisi" olabileceğinden bahsediliyor. Akşener'in yanına bazı küçük partilerin toplanması özellikle değerlendiriliyor. Daha önce Meral Akşener'le beraber olduğu söylenen iki eski ANAP'lı Bakan'dan, eski Tarım Bakanı Lütfullah Kayalar, beni aramış, "Teklifler oldu ama ben kabul etmedim" demişti.
Saadet Partisi, 30 Ekim 2016'da da kongreye gidiyor.
Oğuzhan Asiltürk, her şeye hâkim.
Mustafa Kamalak'ın yerine Temel Karamollaoğlu'nu aday göstereceği belirtiliyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun görevi 2017'de bitiyor. 2017 yılı Mayıs ayı, heyecanlı ve çekişmeli, Oda ve Borsa seçimlerine sahne olacak. Uzun zamandır Ankaralı Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında bulunmasından dolayı Ankara Sanayi-Ticaret Odaları hâkimiyetinde kalan TOBB'un başına bir İstanbul'lunun getirilmesi, hem siyaset hem ticaret açısından satranç hamlelerine yol açacak. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de TOBB Yönetimine giren ilk Aydınlı oldu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana odalarında seçim heyecanı başladı.
Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yerine kim gelebilir? İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçevan, Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ın, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İzmir'den Ender Yorgancılar'ın ağırlığından bahsediliyor.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ:
Başkanlık seçimleri, 2017 Nisan ayında yapılacak. CHP'nin arka bahçesi konumundaki TBB'de iki ayrı ekibin çekiştiği biliniyor. Metin Feyzioğlu ve Ümit Kocasakal. Bu iki isim, aynı zamanda CHP'de Genel Başkanlık hesabı içindeler. 23 Ekim'de İstanbul Baro başkanlık seçimlerinde, Ümit Kocasakal aday olmayacağını açıkladı.
SONUÇ: DİZAYNCILARA DUYURULUR. AK PARTİ'YE DESTEK, YÜZDE 58'E ÇIKTI. İKTİDAR BELLİ.
ESAS KAVGA, MUHALEFETTE KİM BİRİNCİ OLACAK?
YENİKAPI RUHU'NA SAHİP OLANLAR KAZANACAK...
ESKİ TÜRKİYECİLER TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALACAK.
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