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Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi

Denize çıkamadılar!

Yabancı istihbarat servislerinin taşeron örgütü PKK ve Suriye kolu PYD'ye Türk güvenlik güçleri, son yılların en büyük darbelerini vuruyor.
Girilemeyen KÜÇÜK KANDİLCİKLER teker teker dağıtılıyor, DENİZ ÇIKIŞLARI bir bir havaya uçuruluyor.
Türkiye'de kalleş PKK'nın, Suriye'de PYD'nin denizlere açılma stratejisi çok hayati 3 ALTIN VURUŞLA havaya uçuruldu.
1) Kuzey Suriye Koridoru engellendi.
Amerika-İsrail projesine göre, Ortadoğu'ya yeni haritalar çizilirken Irak petrollerini Akdeniz'e ulaştıracak bir koridor açmanın hedeflendiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tam zamanında Mare hattını (Fırat Kalkanı- Cerablus operasyonu) kuşatan jeopolitik hamleyle, kantonlar arası bağlantıyı kurmak, Akdeniz'e açılmak (Rasulayn -Telabyad- Afrin- Lazkiye'nin kuzeyinden koridor) projesine geçit vermedi.
Eğer, koridor kurulsa idi, Kerkük- Yumurtalık hattı ve Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nden Türkiye'ye uzanan ikinci petrol-gaz hattı devre dışı bırakılacak, dolasıyla Türkiye devre dışı bırakılmış olacaktı.
"Uydu PKK devletçiği tezgahının" altında ne yatıyor?
Suriye'nin kuzeyinde uydu bir yapı.
Irak'ın kuzeyindeki zengin petrol ve enerji kaynakları Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak koridor ile Akdeniz'e taşınmak isteniyor.
Bunun için Suriye'nin kuzeyinde de bir uydu devlet için düğmeye basılmıştı.
Amaç güçlü bir Türkiye yerine güçsüz bir yapıyla muhatap olmak.
Bu durumda Türkiye devre dışı bırakılmış olunacak bu büyük ülkelerin işine gelecekti.
Suriye'nin kuzeyindeki uydu yönetim ABD-İngiltere-İsrail'e büyük mecburiyet ve mahkûmiyetleri oluşacaktı. Bu mahkûmiyetler tabi ki Batı'nın işine geliyordu.
2) PKK'nın, Karadeniz'e Kars çıkış hattı kapatıldı. Önceki gün vurulan darbeyle Kars üzerinden Karadeniz'e açılmayı hedefleyen PKK'nın dengesi bozuldu.
Doğu ve Güneydoğu'da uğradığı başarısızlıkları gölgelemek, sol tabanı harekete geçirmek, dini inanç ayrılıklarını körüklemek ve bölgede kaos amacıyla Karadeniz'e sızmaya çalışan bölücü taşeron PKK'ya sert darbeler vuruluyor.
Bu bölgede yaşamaya çalışan Marksist-Komünist Sol örgütlerle işbirliği yapan PKK'nın Karadeniz'e çıkış hattı temizleniyor.
AMANOS DAĞLARI: Akdeniz'e en uç çıkış noktası olması nedeniyle büyük önem taşıyan Hatay'ın Amanoslar bölgesi dikkatle temizleniyor.
Akdeniz'e çıkış hattında PKK-PYD/YPG'NİN Suriye'den Güneydoğu'ya geçiş için kullandığı, Gaziantep- İslahiye- Amanos dağları- Afrin'e uzanan koridoru özellikli kontrole alındı.
Amanos-Afrin hattı (Türkiye-Suriye), kurgulanan her tezgahı açıklıyor.

SONUÇ: PKK-PYD'NİN, Sol Marksist-Komünist Halkların Devrim Hareketi (HBDH) ile beraber, hem Karadeniz çıkışında ve hem de Akdeniz'e açılan Hatay-Amanos Dağları-Afrin hattında işbirliği yapması bir EMPERYALİST PROJE'dir.
PKK'lı teröristler Karadeniz'e daha önceden faaliyette bulunan DHKP-C ve TİKKO ile anlaşma yaparak geldiler.
Bilindiği gibi, bu komünist sol örgütleri Derin Avrupa (Özellikle Fransa ve Almanya ) kullanıyor Türkiyemize, Derin Amerika-Avrupa Haçlı Ordularıyla saldırıyor. Belli ki, İstanbul'u fethetmemizin, Viyana'yı kuşatmamızın altında hala eziliyorlar. Aziz Milletimiz Batı'nın Sevr, Sykes-Picot güncellemelerini de Çanakkale-Sakarya-Yenikapı ruhuyla paçavraya çevirmeye kararlıdır.

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