Bülent Erandaç
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Antalya efsanesi geri dönüyor
*Yazarımız Bülent Erandaç, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık ile görüştü.
Türk-Alman Medya forumuna katılmak üzere gelen Alman gazeteciler ve Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık'la Antalya'yı dolaştım. Hem ben hem de Alman gazeteciler bir gerçeğe tanık olduk. Sıkıntılı bir dönem geçiren Antalya Efsanesi geri dönüyor. Rusya ile Türkiye arasındaki dolmuş uçuşlar 2 Eylül'de yeniden başlatıldı.
Moskova'dan Antalya Havalimanı'na gelişlerde devamlı artış var.
Yüzler gülmeye başlamış. Bazı Alman gazete ve dergilerinin yakışıksız ve basın hürriyetini çiğneyen manşetlerine rağmen, gelen Alman gazetecileri, Alman turistlerin artışı karşısında gerçeklerin farklı olduğuna tanık olduklarında yüzlerinde şaşkınlığı görecektiniz. Türkiye'nin turizm lokomotifinin merkezlerinden Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık'la, Ekim ayında parlak günlere dönmüş Belek oteller ve golf sahalarını dolaşırken, sohbet ettik. Bir bilim adamıtarihçi olan Başkan Çalık, "15 Temmuz bir darbe girişimi değildir. Küresel güçlerin maşaları vasıtasıyla ülkeyi işgal hareketidir" diyerek konuya girdi.
Darbenin arka planını anlattı: "Bu çetenin A planı ordu yoluyla ülkeye el koyarak, B planı, darbeyi başaramazlarsa, iç savaş çıkararak ülkeyi emperyalizmin hizmetine ve güdümüne sokmaktı. Öncelikle Allah'ın inayeti, sonrasında, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliğiyle birleşen milletimizin azmi kararlılığı cesareti ve şecaatiyle bozguna uğratıldılar.
Küresel güçler topyekûn saldırıyorlar.
Viyana Havaalanı'na 'Türkiye tatili Erdoğan'ı desteklemekten başka bir şey değil' diye yazdılar. Bu kadar alçaklaştılar.
Ama bu milletimizi kızdırmasın.
Acziyetlerini gösteriyor. Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye onları aciz ve çaresiz bırakıyor. Tepkileri hezeyana dönüştü.
Doğrusu bu durum beni rahatsız etmiyor.
Doğru istikamet üzerinde olduğumuzu anlıyorum. Birlik ve beraberlik içindeki bir Türkiye bütün bunları aşacak ve 2023 hedeflerine yürüyecektir." Başkan, yıllarca Batıda kalmış, batıyı bilen bir bilim adamı olarak Cumhurbaşkanımıza olan artık gizleyemedikleri düşmanlığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyada silah tüccarlığından, faizden, para trafiğinden, para kazanarak egemenlik kuran, gelişmekte ve gelişmemiş olan ülke insanlarını parya yapan sömüren bir düzen var. Cumhurbaşkanımız bu düzene çomak soktu. 'Dünya Beşten Büyüktür' dedi. Bunu hazmetmeleri zor görünüyor. Ama şunu bilin ki, bu bilinç bütün dünyaya dalga dalga yayılıyor. Şöyle söyleyeyim bu adaletsiz, insafsız, vicdansız dünya düzeninin fişini çeken adamdır Tayyip Erdoğan. Kinleri bundandır." Başkan, Serik-Belek nereye gidiyor?
"Boğazkent, 2'nci Belek olacak. Milli Takımın devamlı okulu ve hayatı burada geçecek. Yeni bir marina gelecek. Milli Emlak, Tapu ve Kadastro ve Orman Bakanlığından üyelerle birlikte Serik için bir çalışma yapılmasını sağladık. Yargı 1954'e istinaden tapuların dağıtılması kararını aldı. Serik için devrim niteliğinde olan bu karar ile mahkeme süreci bitti.
Allah'ın izniyle sona yaklaştık. Bu sorunu da çözersek, 50 binin üzerinde tapu dağıtacağız ve Serik'in yükselişinin önündeki en önemli engeli kaldırmış olacağız."
SONUÇ: Geri dönen Antalya efsanesi yeni günlerin müjdecisidir.
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