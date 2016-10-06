Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Dinle Almanya
Dr. Ramazan Çalık, "Dost acı söyler" sözü doğrultusunda harika birer analiz-konuşma yaptılar. Metin Külünk'ün analiz-konuşması, Alman gazetecilerce çok dikkatli biçimde dinlenildi, notlar alındı. "Niye bu savaş?" diye sorarak konuşmasına başlayan Külünk, "Afrika, Ortadoğu, Asya'da milyonlar aç. Savaşlar çıkarılıyor. Batı'nın tavrı üzerinde beraberce duralım. Avrupa, adalet/Demokrasi/İnsan hakları diyor.
Nerede bu ilkeler? Bu ilkelere ters hareket eden Avrupa'yı beraberce eleştirmeliyiz" sözleri dikkati çekiciydi. Külünk'ün, bazı Alman gazete ve dergilerinin attığı başlıkları masaya yatırması, insanı boyutlarını Alman gazetecilere anlatması, tek kelime ile harikaydı: "Alman halkı, Merkel'i seçiyor.
Tayyip Erdoğan'ı da Türk halkı seçiyor.
Aynı konuda, bazı Alman medyasının attığı başlıkları sizler olumlu buluyor musunuz?
Helmut Kohl, 16 yıl Başbakanlık yaptı.
Alman halkı sevdi, destekledi, bir Türk gazetesinde eleştiri duydunuz mu? Peki, Türk halkı seçiyor, seviyor, destekliyorsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik basın özgürlüğünü aşan, sataşan, inanılmaz ölçüde yapılan yorumlar siz Alman gazetecilerini düşündü müyormu? Alman milletine saygımız sonsuz. Aynı saygıyı Türk Milleti için de bekliyoruz." Külünk'ün, "DEAŞ iğrençtir. PKK-PYD bölücü terör örgütüdür. 15 Temmuz'un FETÖ'sü bir küresel terör örgütüdür" dedikten sonra, "Eğer başarılı olsa idiler, sizin de başınızı belaya sokarlardı. Diktatörlük getirirlerdi, demokrasiyi askıya alırlardı. Avrupa böyle bir örgüte karşı daha net,daha sert tavır almak pozisyonundur'sözleri,Alman gazeteciler arasında dalgalanmaya yol açtı." Tarih hocası, eski dekan, eğitimini Almanya'da yapmış Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Türk- Alman dostluk köprüsünü yenileyen isim olarak göze batıyor. Nitekim yaptığı analizler,yüzyılların Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacak özellikteydi:
"Ortak organizasyonlarımız sadece bölgenin tanıtılması için değil aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminin iç yüzünü anlatarak Türkiye'nin tüm dünyaya nasıl demografi dersi verdiği göstermek istiyoruz. Avrupa denince akıllara Almanya gelir.Her zaman Almanya'ya karşı bir sevgi ve saygımız var. Dostluk düşüncelerimiz, dostça bakışımız var. Tarihte iki ülkenin birbirine ihtiyacı olmuş, bundan sonra da olacak, bizim Almanya'ya onların da bize ihtiyacı var. Kapıları birbirimize kapatmamamız lazım. Ön yargıların kalkması için insanların bir araya gelmesine önem veriyoruz. Özellikle Almanlar ve Türklerin bir araya geldikten sonra birbirine çok destek vereceğine inanıyoruz."
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Dinle Almanya
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Musul’u unutmadık 05 Ekim 2016, Çarşamba Irak'ın ikinci kadim büyük kenti olan Musul'un DEAŞ'ın işgalinden kurtarılması bağlamında, Türkiye'nin, "Irak'ın...
- Proje projeyi anlatıyor 04 Ekim 2016, Salı İki soruyla yazıma başlıyorum. 1) Mesut Yılmaz deyince aklınıza ne gelir? 2) Fetullah (FETÖ)-Mesut Yılmaz deyince...
- Baykal neyin peşinde! 03 Ekim 2016, Pazartesi Gazi TBMM'de yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a girdiği sırada CHP Antalya Milletvekili...
- Metin Külünk’ün Musul öngörüsü 02 Ekim 2016, Pazar Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir hafta içinde, emperyalist ülkelere 2 tarihi vuruş yaptı: 1) Birleşmiş Milletler'de,...
- Muhsin başkanı öldürten servisler 01 Ekim 2016, Cumartesi Belgeselleri ve ezber bozan tartışma programlarıyla, kuklaların, kuklacıların AZİZ MİLLETİMİZ tarafından net biçimde...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Musul’u unutmadık
- Proje projeyi anlatıyor
- Baykal neyin peşinde!
- Metin Külünk’ün Musul öngörüsü
- Muhsin başkanı öldürten servisler
- Milli Görüş, milli ruh, milli duruş
- 5’li çetenin 3. Dünya Savaşı
- Almanya’nın Kaplan’ı ABD’nin Fetullah’ı
- İngilizler yazar ABD’liler oynatır
- Derin güçlerin iç siyaset oyunu