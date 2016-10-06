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Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe

Dinle Almanya

Türk-Alman Medya Forumu Antalya Belek'te yapıldı. Almanya'nın çeşitli medya kuruluşları temsilcileri ile beraber yapılan forumda, 15 Temmuz FETÖ darbesi, Avrupa'nın ikircikli tavırları ve özellikle başta Der Spigel olmak üzere bazı yayın organlarında basın özgürlüğünü aşan başlıkları konuşuldu. Almanya'da yaptığı araştırmalarıyla tanınan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Bölgeselden Küresele Vakfı Başkanı Metin Külünk ve Serik Belediye Başkanı Prof.
Dr. Ramazan Çalık, "Dost acı söyler" sözü doğrultusunda harika birer analiz-konuşma yaptılar. Metin Külünk'ün analiz-konuşması, Alman gazetecilerce çok dikkatli biçimde dinlenildi, notlar alındı. "Niye bu savaş?" diye sorarak konuşmasına başlayan Külünk, "Afrika, Ortadoğu, Asya'da milyonlar aç. Savaşlar çıkarılıyor. Batı'nın tavrı üzerinde beraberce duralım. Avrupa, adalet/Demokrasi/İnsan hakları diyor.
Nerede bu ilkeler? Bu ilkelere ters hareket eden Avrupa'yı beraberce eleştirmeliyiz" sözleri dikkati çekiciydi. Külünk'ün, bazı Alman gazete ve dergilerinin attığı başlıkları masaya yatırması, insanı boyutlarını Alman gazetecilere anlatması, tek kelime ile harikaydı: "Alman halkı, Merkel'i seçiyor.
Tayyip Erdoğan'ı da Türk halkı seçiyor.
Aynı konuda, bazı Alman medyasının attığı başlıkları sizler olumlu buluyor musunuz?
Helmut Kohl, 16 yıl Başbakanlık yaptı.
Alman halkı sevdi, destekledi, bir Türk gazetesinde eleştiri duydunuz mu? Peki, Türk halkı seçiyor, seviyor, destekliyorsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik basın özgürlüğünü aşan, sataşan, inanılmaz ölçüde yapılan yorumlar siz Alman gazetecilerini düşündü müyormu? Alman milletine saygımız sonsuz. Aynı saygıyı Türk Milleti için de bekliyoruz." Külünk'ün, "DEAŞ iğrençtir. PKK-PYD bölücü terör örgütüdür. 15 Temmuz'un FETÖ'sü bir küresel terör örgütüdür" dedikten sonra, "Eğer başarılı olsa idiler, sizin de başınızı belaya sokarlardı. Diktatörlük getirirlerdi, demokrasiyi askıya alırlardı. Avrupa böyle bir örgüte karşı daha net,daha sert tavır almak pozisyonundur'sözleri,Alman gazeteciler arasında dalgalanmaya yol açtı." Tarih hocası, eski dekan, eğitimini Almanya'da yapmış Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Türk- Alman dostluk köprüsünü yenileyen isim olarak göze batıyor. Nitekim yaptığı analizler,yüzyılların Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacak özellikteydi:
"Ortak organizasyonlarımız sadece bölgenin tanıtılması için değil aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminin iç yüzünü anlatarak Türkiye'nin tüm dünyaya nasıl demografi dersi verdiği göstermek istiyoruz. Avrupa denince akıllara Almanya gelir.Her zaman Almanya'ya karşı bir sevgi ve saygımız var. Dostluk düşüncelerimiz, dostça bakışımız var. Tarihte iki ülkenin birbirine ihtiyacı olmuş, bundan sonra da olacak, bizim Almanya'ya onların da bize ihtiyacı var. Kapıları birbirimize kapatmamamız lazım. Ön yargıların kalkması için insanların bir araya gelmesine önem veriyoruz. Özellikle Almanlar ve Türklerin bir araya geldikten sonra birbirine çok destek vereceğine inanıyoruz."

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