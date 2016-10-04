Bülent Erandaç
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Proje projeyi anlatıyor
1) Mesut Yılmaz deyince aklınıza ne gelir?
2) Fetullah (FETÖ)-Mesut Yılmaz deyince ne düşünürsünüz? Bu iki sorunun da uyuşan-çok örtüşen bir ortak noktası var: İKİSİ DE BİR BATI PROJESİ'DİR. Tek örnek her şeyi anlatıyor: 28 Şubat Darbesiyle Rahmetli Necmettin Erbakan'ı devirerek yerine Mesut Yılmaz hükümetini getiren Batı (Amerika-İsrail)... Mesut Yılmaz hükümetinin arkasındaki sürecin kuvvetli generali Çevik Bir'le yakın teması olan, 28 Şubat darbe hükümetini destekleyen Fetullah Gülen, 28 Şubat darbe sürecinde (1999) Fetullah'ın CIA tarafından Amerika'ya götürülmesi...
Mesut Yılmaz'ı yeniden parlatma çabaları dikkatinizi çekmiştir. Konuşmayan, ortada görünmeyen, açıklama yapmayan, perde arkasında bulunmayı pek seven, iç siyasetin derin planlarında adı sıklıkla geçen, Beykoz Konakları denince, siyasetin kara kutusu Hüsamettin Özkan'la beraberliğinin muhakkak düşünülmesi gereken bir eski Başbakan, aniden ortaya çıktı/çıkarıldı.
Neden acaba? Hürriyet Gazetesi'nin, önceki gün çıkan 3 Ekim 2016 tarihli birinci sayfadan göze sokulan Mesut Yılmaz'ın FETÖ hakkında konuşmaları, öyle tesadüfen olmuş bir iş değildir. Hürriyet deyince, Mesut Yılmaz deyince, saatlerce düşünmenin yararı var. Hürriyet, bu yayınıyla, Mesut Yılmaz'ın cümlelerinin arasından verdiği mesajlar var: "Şeytan detayda gizlidir" lafını unutmadan, Mesut Yılmaz'ın cümle aralıklarına bakalım: 1) "Ecevit'e hata yaptım" dedi: FETÖ'nün Türkiye'nin kılcal damarlarına girdiği dönemin Başbakan'ı Bülent Ecevit'i aklınca temizlemeye çalışıyor. İlginçtir, FETÖ- Ecevit beraberliğinde rolü olan, Fetullah'ın Amerika'ya CIA kanalıyla götürüldüğü günlerdeki Başbakan Yardımcısı-karakutu Hüsamettin Özkan'ın yakın dostu Mesut Yılmaz bu işi yapıyor.
2) "İade labirente girebilir." Yani 'iade edilmeyecek' algısını kuvvetlendiriyor. Herhalde bu açıklamadan ABD pek memnun olmuştur.
3) CIA Mİ? DİYE SORDUM. Ne muhteşem bir soru, cevabı kim vermiş: ABD'de önemli görevler yapmış birisi demiş ki:
"ÖYLE OLSA BAŞARISIZ OLMAZDI." ALLAH ALLAH. 15 TEMMUZ'UN ARKASINDA CIA YOKMUŞ. ARKASINDA CIA OLSA İMİŞ, FETÖ BAŞARILI OLABİLİRMİŞ! SADECE BU SÖZLER BİLE, NEDEN ANİDEN ORTAYA ÇIKILDIĞINI GÖSTERİYOR...
15 TEMMUZ'UN ARKASINDA CIA YOKMUŞ. KİM SÖYLEMİŞ: AMERİKA'DA ÖNEMLİ GÖREVLER YAPMIŞ BİRİSİ.
Kim olabilir bu isim?
Graham Fuller mi? Eski Büyükelçiler, Edelman veya Abramowitz mi?
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın uçağının rotasını veren gizli CIA Stratfor'u/ Rand'ı yönlendiren Prof. Friedman olmasın?
Mesut Yılmaz'a sorulan şu soruya da lütfen bakınız... Yurtdışıyla pek bağlantısı olmayan bir vaizi neden tercih etmişler miş? 1998 yılında, Papa Paul ile Dinlerarası Dıalog buluşması yetmez mi? Mesut Yılmaz'ın, Hürriyet'te göze sokulan bir cümlesi: "Silah tehdidi bile olsa kimse beni siyasete sokamaz." Hadi oradan... Mesut Yılmaz'ın siyasetin önünde veya bir parti de olması önemli değil. Siyasetin kara kutusu güçlü network'a sahip Hüsamettin Özkan'ın yakın arkadaşı olmak.... Beykoz Konakları kulisleri yeter... Mesut Yılmaz, Hüsamettin Özkan, CHP E. Gen. Başk. Yard. Erdoğan Toprak, ANAP E. Genel Başkanı Ali Talip Özdemir, Aydın Doğan'ın sağ kolu Zafer Mutlu, Ertuğrul Özkök ve muhalefete yakın tanınmış gazeteciler, Beykoz'dalar... Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaptılar.
Mustafa Sarıgül'ün önünü açtılar. Erdoğan Toprak'ı parlattılar. Zafer Mutlu, Mustafa Sarıgül'e, Kemal Kılıçdaroğlu-CHP'ye karşı parti kurdurmadı. Ekmeleddin İhsanoğlu desteklendi. CHP-MHP-HDP koalisyon hükümeti için çok bastırdılar. IMF'çi Kemal Derviş'le kanka oldular. TUSİAD'cılar yakın dostları...
SONUÇ: 15 Temmuz'un arkasında Nato-Pentagon-CIA oluşunun deşifrasyonundan Amerika; çok sıkışmış durumda. Mesut Yılmaz'ın "15 TEMMUZ'DA CIA YOK" algısı işlerine yarar mı? Göreceğiz... Mesut Yılmaz'ın, "FETÖ'nün ardında yabancı odaklar var.
Bu Amerika demek değildir" sözü manidar.
Yılmaz'ın "Amerika değilse, kimdir başka yabancı odaklar ve 15 Temmuz FETÖ darbesinin arkasında CIA var mı, yok mu?" sorularına cevap vermesi bekleniyor.
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