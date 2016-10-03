Bülent Erandaç
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Baykal neyin peşinde!
Ayağa kalkmayan bazı CHP'li milletvekilleri arasında, "Hangi makamda olursa olsun saygı göstermem" açıklaması yapan Muharrem İnce vardı. Ve PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'li milletvekilleri de bulunuyordu.
CHP, Meclis'te yer alıp, Cumhurbaşkanımız geldiğinde ayağa kalkarken ve konuşmasını, Gazi Meclisin manevi bağrında dinlerken, Deniz Baykal'ın tepkisinin ardında ne olabilir? Ne kendisine, ne de onu sevenlere hiçbir faydası olmayan, tuhaf tepkisiyle, kimlere mesaj veriyor? Tepki koyarak kulise çıkan Deniz Baykal'ın tuhaf hareketi eski Türkiyecileri memnun edebilir, ama sağduyusu yüksek Aziz Milletimizi rahatsız etmiştir. İlk defa 1973'de yani 43 yıl önce milletvekili olan, birçok hükümette yer alan, Anamuhalefet Partisi liderliği yapmış bir siyasetçinin son yaptığı rahatsız edici çıkışı nasıl okumak lazım?
Baykal, meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nden sonra bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak görev yaptı. TBMM Meclis Başkanlığı'na soyunduğu zaman çizdiği olumlu tablonun da yok olmasına yol açtığı apaçık ortada. Böyle bir Gazi Meclis'te, Türkiye'yi işgal hareketi özellikli FETÖ darbesinden kurtaran Cumhurbaşkanımıza tepki koymak ne demektir? Yaptığı hareketin nereye varacağını en iyi bilecek siyasetçilerin önde geleni Deniz Baykal'dır. Attığı adımları, yaptığı konuşmaları düşünerek, neyin ne olduğunu kafasında evirip çevirmesiyle tanınan Baykal'ın, son hareketini iyice değerlendirmek gerekiyor.
Türkiyeyi işgal planlarının taşeronu FETÖ ile canı bahasına uğraşan, didinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki koymak, FETÖ'YE destek manasında değil midir? Son yaptığı tuhaf tepkisinden memnun olanlar varsa, herhalde bunlar, darbeyi planlayan, yönlendiren NATO-CIA Gladyo'nın emrindeki FETÖ'cüler olmuştur. Üzerinden fazla geçmedi.
6 yıl önce, Deniz Baykal'ı deviren kimlerdi? Baykal operasyonunun uluslararası bir şirketler birliği tarafından gerçekleştirildiğini bilmeyen kalmadı.
Kasedi Kanada'dan bir internet şirketi yükledi. Deniz Baykal partisinin dizayn edilmek istendiğini ifade etmişti. Kimler CHP'yi dizayn etmek istiyordu?...
1 Mart tezkeresine karşı çıkan Baykal'ı Derin Amerika sevmiyordu. Bu Amerika taşeron olarak FETÖ'yü kullandı. Baykal'ı devirdi. Deniz Baykal'ın CHP'nin bugünkü duruşundan rahatsız olduğu kulislerde konuşuluyor. Kapalı grup toplantılarında ve gittiği yerlerde, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdiğini biliyoruz. "Yeni şeyler diyerek ülkenin kurucu felsefesinin değişmesine göz yumulamaz. Sorun partiyi kimin yöneteceği değil, partinin ideolojik bir duruşunun olmasıdır" dediğini duyuyoruz. Deniz Baykal'ın, olası bir seçimli kurultayda tekrar Genel Başkan olması kendisine yakın milletvekillerince dillendirilirken, Gazi Meclis'in açılışında, Türkiye'yi işgal planını Aziz Milletimizle beraber engelleyen Cumhurbaşkanımızı dinlememesi düşündürücüdür.
Manidardır. Aziz Milletimizi rahatsız etmiştir.
SONUÇ: 15 Temmuz'u planlayanyöneten FETÖ'nün arkasında kim vardı? Kuklacı ABD-NATO'dur, kuklası da FETÖ'dür... Perde arkasında Derin ABD'nin (CIA-Pentagon-NATO) bulunduğu apaçık ortaya çıktı. 15 Temmuz'da Bağımsız Türkiye'yi FETÖ'cü işgal kuvvetleri eliyle işgal etmek istediler; başaramadılar. Darbe girişimi, Gladyo faaliyeti kapsamında, CIA destekli olarak icra edilmiştir...
Deniz Baykal, Gazi Meclis'te dışarı çıkarak tepki koymasının, 15 TEMMUZ: FETÖ+NATO+ABD+CIA formülüyle örtüştüğünün muhakkak farkındadır.
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- Baykal neyin peşinde!
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