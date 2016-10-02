Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Metin Külünk’ün Musul öngörüsü
1) Birleşmiş Milletler'de, 5'Lİ ÇETE'nin liderlerinin gözlerinin içine bakarak 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırdı.
2) "Lozan Antlaşması" bağlamında, Dünyanın altını üstüne getiren, Müslüman ülkelerin kanını emmekten utanmayan DERİN PROJELER'in yapımcısı İNGİLTERE'YE anlayacakları lisandan konuştu.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, emperyalistlerin 21'inci yüzyıl planlarında yer alan 'Türkiye'yi kuşatma' hevesleri karşısında yanmakta olan iç yangınını Aziz Milletimiz paylaşıyor. Allah razı olsun. Başta CHP olmak üzere, malum çevreler yine ortalığa döküldü. Ama onların kafaları Erdoğan'ın çıkışlarına, Emperyalist ülkelerin yeni yüzyıl oyunlarını deşifre etmesine basmaz. Eski Türkiye'de kafası kalmış olanlar bırakın, Lozan üzerinden konuşsun. Bir gerçek var ortada. Osmanlı'yı parçalayanlar onlardı. Bugün de Türkiye'yi parçalamaya kafasına koymuş Amerika-İngiltere- Fransa-Almanya'ya meydan okuyan Cumhurbaşkanımızın yanında olmak, vatanı korumaktır.
Kafaları Eski Türkiye'de kalmış olanlar bırakın, 'İngiliz ipiyle asılmayı' marifet saysınlar. Aziz Türk Milleti, İngiliz ipiyle asla asılmayacak. 100 yıldır uzak tutulduğu gönül coğrafyasına yeniden dönüşünü engelleyenleri, saf dışı bırakmaya kararlıdır.
MUSUL HAREKÂTI EKİM'DE BAŞLIYOR: AK Parti'nin araştırıcı beyinlerinden (Bölgeselden Küresele Vakfı Başkanı) İstanbul Milletvekili Metin Külünk'le, Musul-Kerkük-Halep hattındaki gelişmeleri konuştuk. Değerli Külünk, gelecek senaryolarını anlattı:
"100 yıl önce, Osmanlı, Çanakkale'den Filistin'e, Basra'ya, Kafkaslar'a kadar Haçlı zihniyetinin hayasızca akınları sonucu her cephede dökülen kanla yıkıldı. İngiliz- Fransız'ın, Sykes-Picot'un kanla çizilen sınırlarıyla kurulan Ortadoğu denklemi bu yıkımın bakiyesiydi. Cetvelle çizilen sınırlarda yeni devletçikler yükseldi. Sykes- Picot sonrası ortaya çıkan haritalar tümüyle emperyal hevesler, petrol-deniz geçişleri ve bölgenin kültürel, tarihsel genleriyle oynayarak çizilmişti. Haçlı zihniyeti stratejik paylaşımı gerçekleştirdi."
MUSUL OYUNLARI : Musul Vilayeti, Misak-ı Millî sınırları içindeki toprak parçalarından birisiydi. İngiltere, Mondros Mütarekesi üzerinden bir gün geçmeden kaç Musul'u işgal etti. Bölgelede yaşayan Kürt ve Arap kardeşlerimizin 'Türkiye'den ayrılmayacağız' diye haykırdıkları bir sırada, çeşitli oyunlarla İngiltere Musul'a çöktü.
Külünk'e göre, Irak ve Suriye'nin geleceği: "Irak ve Suriye'nin bölünme riski dikkatle değerlendirilmelidir. Enerji ve güvenlik, bizim için son derece önemli. Çünkü hemen yanı başınızda bulunan petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olan bir coğrafya dururken, Türkiye'nin ciddi şekilde enerji açığıyla karşı karşıya kalmış olması, Türkiye'nin büyümesi ve hedeflerini düşündüğünüzde, kabul edilir bir süreç değildir. Güvenlik açısından, IRAK BÖLÜNÜRSE TÜRKMENLER'İN DE BİR BÖLGESİ OLMALIDIR.
SURİYE HAREKÂTI: Suriye'nin toprak bütünlüğü hayatidir. Türkiye hiçbir şekilde bir oldubittiye getirilerek PKK/ PYD çadırının Suriye'nin kuzeyinde kurulmasına asla izin vermeyecektir. Aynı şekilde DAEŞ'in de PKK'nın önünü açan stratejisine de Türkiye boyun bükmeyecektir. Fırat Kalkanı harekâtıyla dünyaya bu anlamda bu coğrafyanın şekillenmesinde Türkiye'nin ne düşündüğünü somut bir şekilde ifade edilmektedir. Irak ve Suriye hatlarındaki olası tehditleri ortadan kaldırmak, Türkiye'nin gelecekteki 100 yıllık süreçte varlığına tehdit oluşturabilecek gelişmeleri, devletimizin bekası için son derece önemlidir. Yapacaklarımız, bölgedeki dengelerin Türkiye'siz inşa edilemeyeceğini, Türkiye'ye rağmen kalkışılırsa bunun dünya için son derece ağır bedeller ifade edeceğinin çok açık ifadesi olacaktır."
SONUÇ: Türkiye'nin Güney savunması gönül coğrafyamızın Osmanlı vilayetleri olan Kerkük-Musul-Halep hattından başlıyor. Bu hattaki İngiliz oyunlarını deşifre etmeye, Amerikan-İsrail Koridorlarını bozmaya, derin projeleri ve tezgâhları kırmaya mecburuz. Musul'u kurtarma harekatında Türkiye muhakkak olmalıdır.
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Metin Külünk’ün Musul öngörüsü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Muhsin başkanı öldürten servisler 01 Ekim 2016, Cumartesi Belgeselleri ve ezber bozan tartışma programlarıyla, kuklaların, kuklacıların AZİZ MİLLETİMİZ tarafından net biçimde...
- Milli Görüş, milli ruh, milli duruş 30 Eylül 2016, Cuma Önceki günkü, "Amerikan'ın Fetullah'ı, Almanya'nın Kaplanı" başlıklı yazımda, Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden...
- 5’li çetenin 3. Dünya Savaşı 29 Eylül 2016, Perşembe Parçalı ve pek de alışılagelmedik biçimler altında yürütülen yeni savaş aslında 3. Dünya Savaşı'dır. İçinden geçtiğimiz...
- Almanya’nın Kaplan’ı ABD’nin Fetullah’ı 28 Eylül 2016, Çarşamba Türkiye , kaçak savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesi için ikinci kez Almanya'ya nota verdi. Almanya Dışişleri...
- İngilizler yazar ABD’liler oynatır 27 Eylül 2016, Salı "Dünyada, her şeyi İngilizler planlar, Amerikalılar oynatır" mottosunu (vecize) gözden hiç uzak tutmayalım. İngiltere'nin...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri