Bülent Erandaç
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Almanya’nın Kaplan’ı ABD’nin Fetullah’ı
Almanya Cemalettin Kaplan'ı götürmüştü.
ABD Fetullah Gülen'i götürdü.
Amerika ve Almanya, müttefik olduğumuz, beraberce kaderimizi paylaştığımız 2 ülke olmasına karşın, Türkiye düşmanları buralarda cirit atıyor.
PKK ORALARDA. SÜNNİ-ALEVİ FAY HATLARINI KAŞIYANLAR ORALARDA. FETÖ'CÜLER ORALARDA.
İki küresel güç, bu iki adamı Türkiye tezgahlarında tepe tepe kullandı, kullanıyor. Dr. Necip Hablemitoğlu öldürülmeden önce Alman İstihbaratı ve Kaplancılar isimli bir yazı kaleme almıştı.
Kısaca hatırlayalım: "Alman İstihbarat Servisi'nin kontrol ve güdümünde Türkiye karşıtı eylemlerini sürdüren PKK, Dev- Sol, TİKKO, Milli Görüş Teşkilatı gibi terör örgütü ve radikal grupların arasında 'Kaplancı'ların mümtaz (!) bir yeri vardır.
Almanya, Türkiye'deki tarikatların ve mezhepsel yapılanmaların kendi ülkesindeki uzantılarına da adeta kol-kanat germektedir. 1970'lerin başlarına kadar, Türkiye'nin etnik ve dinsel sorunları ile ilgili sosyal istihbarat çalışmaları yürüten ve bu çalışmalar için bağlantılı akademisyenleri (filolog, tarihçi, sosyal antropolog vb.) kullanan Alman İç İstihbarat Servisi, bu yıllardan itibaren ajitasyon faaliyetlerine hız vermiştir. Nedenine gelince, Kıbrıs sorunu, Ermeni sorunu gibi konularda bütün Avrupa ülkeleri gibi Almanya da Türkiye'ye husumet göstermektedir. Alman İstihbarat Servisi, şeriatçı militanlık alanındaki boşluğun doldurulmasını, Kaplancı'lara bırakmıştır. Cemalettin Kaplan'ın, nam-ı diğer 'Kara Ses'in bilinmesi gerekir:
1926'da Erzurum'un İspir ilçesinin Dangis Köyü'nde doğan Cemalettin Kaplan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden de mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 'Müfettiş', 'Personel Dairesi Başkanı', 'Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı', 'Adana Müftülüğü' gibi nitelik isteyen işlevsel görevlerde bulunmuştur. 12 Eylül döneminde, Almanya'ya sığınmıştır.
Avrupa İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği'nin kurucu başkanlığını üstlenmiştir.
1983'den itibaren Alman İç İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Köln'de 'Federe İslam Devleti Reisliği'ni ilan etmiştir. 'Emir'ül-Mü'minin ve Hilâfet'ül- Müslimin'liğini yani Hilâfet Devleti Reisliğini ve Halifeliğini açıklamıştır. Avrupa'ya ve Türkiye'ye ulaşarak mürit sayısını arttırmaya çalışan Cemalettin Kaplan, bir yandan da Türk Devleti'ne karşı savaş ilânını öngören cihat fetvalarını peşpeşe yayınlamıştır. Cemalettin Kaplan'ın ölümünden sonra bu şer yuvasında taht-post kavgası başlamıştır. Babasının makamının (!) doğal miras hakkı olduğunu savunan 'küçük Kaplan' Mehmet Metin Müftüoğlu'na rakipler çıkmıştır. Örgütün dağılma tehlikesi karşısında, rakipleri, Ayhan Ayan adında bir işadamı, Hasan Basri Gökbulut'un eşi Zübeyde Gökbulut ve Halil İbrahim Sofu hayli dramatik biçimde öldürülmüştür. Alman İstihbarat İç Servisi, bu cinayet dosyalarını 'fail-i meçhul' dosyalar arasına katmıştır. Ve sonra bir daha örgüt içinden hiç kimse, yeni halife (!) Metin Müftüoğlu'na karşı sesini bile yükseltememiştir. Almanya, bugün sadece kendi ülkesindeki Türk işçilerini parçalayıp bölmekle, Türkiye aleyhine kullanmakla kalmıyor; Türkiye'nin ideolojik, etnik ve mezhepsel sorunlarını da kaşıyor, iç işlerimize alenen müdahale ediyor. Balkanlarda, Orta Asya'da, İslam Dünyasında ve hatta sınır komşularımızda hep karşımıza çıkıyor, çıkarlarımızı tehdit ediyor, hasım devletleri örgütlüyor..." Amerika'ya götürülen Fetullah da son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde taşeron olarak kullanıldı.
Cemalettin Kaplan ve Fetullah'ı birlikte değerlendirirsek, Türkiye düşmanlığında birçok konunun üst üste örtüştüğünü, aynı adrese çıktıklarını hemen görebiliriz.
Ya CIA ya BND karşımıza çıkıyor. Ha Amerika ha Almanya. Yok birbirlerinden farkları.
SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ...
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- Almanya’nın Kaplan’ı ABD’nin Fetullah’ı
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