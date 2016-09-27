Bülent Erandaç
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İngilizler yazar ABD’liler oynatır
Düşündürücü ziyaretler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ani U dönüşleri, manevraları dikkatlerden kaçmamaktadır.
Hatırlayalım. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ricciardone-Kemal Kılıçdaroğlu muhabbeti sonrası gelişmelerle, Türkiyemiz'de meydana gelen rahatsız edici olaylarla bire bir örtüşmüştü. Neo-Con Eric Edelman ve Alan Makovski, CHP-Amerika köprüsünü kuruyordu. Büyükelçisi Ricciardone, Kemal Kılıçdaroğlu'nu özel olarak Aralık 2013'te ABD'ye götürmüştü. Önce, Ankara'da görev yapmış olan İngiltere Büyükelçisi Peter John Westmacott'la buluştu.
(Not: İngiliz elçisi, Ankara'dan sonra Paris'te görev yaptı. Şimdi ABD büyükelçisi olarak görevde.) Kemal Derviş, Brookings Enstitüsü'nde konuştu. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, Tanınmış Neo- Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Morton Abramowitz, Eric Edelman, Gülen hareketinin ABD beyinleri, CIA'nin meşhur Ortadoğu-Türkiye Graham Fuller'le ve Henri Barkey'le baş başa görüştü. Ne tesadüf.
Ankara'ya dönünce FETÖ, 17/25 ARALIK darbe girişiminde bulundu.
Kraliçe'nin Birleşik Krallığı, Anglo- Sakson düşünce ve hareketlerin lideridir.
Diplomasi dendiğinde akla ilk gelen ülkedir. Amerika'yı arka plandan yöneten beyinlere sahiptir. İngiltere'nin uluslararası ilişkilerde bu kadar öne çıkmasında kıvrak zekalı, yetenekli diplomatlarının büyük rolü vardır. İngiltere hükümetleri Türkiye'ye en iyi elçilerini göndermektedir. Peter Westmacott, Ankara'dan sonra Paris'te bulundu, Washington elçiliğini yürütüyor.
Önceki büyükelçi Nick Baird ülkesine döndü, Dışişleri Bakanlığı'nın en etkili ismi oldu. Yerine, Büyükelçi David Reddaway atandı. Özgeçmişi neyin ne olduğunu çok iyi açıklıyor: "Cambridge Üniversitesi mezunu. Afganistan, Hindistan, İran ve İrlanda'da görev yapmıştı. Kıbrıs, Avrupa Birliği ve Cebelitarık gibi zorlu konularda uzman..." O dönemde ilginç bir olay yaşanmıştı: Reddaway'in 2002 yılında İran'a büyükelçi olarak atanmak istenmesi Tahran ile Londra ilişkilerinin gerilmesine neden olmuş. İran hükümeti, Reddaway'in Yahudi ve İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6 ajanı olduğu iddiasıyla Tahran Büyükelçiliği talebini reddetmişti.. Son İngiliz Büyükelçisi Richard Moore PKK'lı teröristlerin yol kesip minibüs şoförünü kurşunladıkları bir bölgede gezdi, eleştiri gelince, bir tweet attı: "Eşimle bayram gezim komplo teorilerine neden oldu.Van'ı ziyaret ederek Türkiye'yi bölmeye çalışıyordum galiba.
Allah aşkına!" Böyle tweet ne demek acaba? Düşündürücü olaylar, ne olduğunu net gösteriyor: Robert Komer (1968- 1969) ODTÜ'de arabası yakıldı. William Handley (1969-1973). 12 Eylül darbesi oldu.
W.Macomber (1973-1977) Wikileaks: 24 Ocak 1974 tarihli mesajında, "Ecevit güç koşullarda iktidara gelecek dinamik ve çekici biri... Necmettin Erbakan ise, işlenmemiş bir elmasın halkta uyandırdığı tuhaf ilgiyi çekerken bile en kötüsünden bir fırsatçı gibi görünüyor" diyor. Morton Abramowitz ( (1989-1994) Neo-Con/ Türkiye karşıtı beyin/Darbe uzmanı.
Marc Grossman (1994-1997) Susurluk skandalında çok yönlü temasları vardı.
ABD'ye dönünce Pentagon'un beyni oldu.
Robert Parris (1997-2003) Türkiye'nin IMF tarafından dibe vurdurulduğu sürecin diplomatı. Eric Edelman (2003-2005) Türkiye karşıtı kampanyaların beyni/darbe uzmanı... Francis Ricciardone (2011-2014) Büyük Üstat/Şimdi Kahire'de rektör. John Bass (2014-) Kemal Kılıçdaroğlu temasları, gezmek için Artvin'e gitti! HES bölgelerini dolaştı! Bir gün sonra Mahkemeler vardı,manidar zamanlama.
SONUÇ: İngiliz ve Amerikan elçileri neden acaba Kılıçdaroğlu'nu pek sevmektedir. Eski Ankara Elçileri Edelman- Abramowitz, meşhur CIA uzmanları Graham Fuller, Henry Barkey, Türkiye ile neden çok ilgililer? Başka sorumuz yok. DERİN PLANLARINI BİLİYORUZ.
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- İngilizler yazar ABD’liler oynatır
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