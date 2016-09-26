Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Derin güçlerin iç siyaset oyunu
2019 Mart-Yerel seçim, Haziran- Genel seçim, Ağustos- Cumhurbaşkanlığı seçimi...
Sandıkların üç yıla yayılması üzerinde fikir jimnastikleri yapılıyor. Bu bağlamda, AK Parti ve CHP'nin hazırladıkları 2 ayrı seçim takvimi çarpışıyor. AK Parti, yerel seçimlerin 2018, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019, genel seçimlerin 2020 yılı haziran ayında yapılmasını öneriyor. CHP (taktik düşünceyle) yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019 Ekim ayında ve Genel seçimlerin 2020 yılı Haziran'a uzatılmasını teklif ediyor.
ÜST AKIL BOŞ DURMUYOR:
Yazarımız Bekir Hazar'ın Şeytan Akıl dediği odaklar, darbe girişimleriyle deviremediği iktidara karşı muhalefeti dizayn operasyonlarına tekrar yöneldi.
1) CHP'de seçimli kurultay dinamikleri çalışıyor.
2) HDP'de, Selahattin Demirtaş-Figen Yüksekdağ'ın yerine hazırlıklar var.
3) MHP'de 9 Ekim'de kongre başlıyor.
4) Meral Akşener ve arkadaşları, Yeni bir Parti'de konumlandırılıyor.
5) Saadet Partisi, 30 Ekim'de kongreye gidiyor. Fatih Erbakan vizyona giriyor.
CHP ISINIYOR: Kemal Kılıçdaroğlu ile devam mı, tamam mı? Bu soru Ekim ayında cevap bulacak. ABD Ankara Büyükelçisi Bass'ın hamleleriyle Kılıçdaroğlu tahkim edilirken, CHP tüzük Kurultayı'nın seçimli kurultaya dönmesi ve dönememesi kilidi açacak. Selin Sayek Böke parlatılırken Özgür Özel, Muharrem İnce, Metin Feyzioğlu, Fikri Sağlar, Ümit Kocasakalcılar temaslarını arttırdı.
KILIÇDAROĞLU'NUN MERALCİLER İLGİSİ: Meral Akşener'i destekleyen Yeniçağ gazetesinin yazarlarının gözaltına alınması sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'nun temas trafiği dikkatleri çekmişti. Sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gazeteyi ziyaretleri ve sonrasında Akşener'in konuşması Yeni Parti sinyalleri içeriyordu: "Benim ihraç edilmem demek Meral Akşener ve arkadaşlarından kurtulunması anlamına gelmiyor. İhraç ettik kurtulduk söz konusu olmayacak. Bu hareketin sadece sözcüsüyüm ben. Mücadeleyi yarım bırakmamız mümkün değil."
BAHÇELİ TAM HÂKİM: Devlet Bahçeli, partisini FETÖ tehlikesinden kurtardı. Meral Akşener ekibi tasfiye edildi.
9 Ekim'de MHP ilçe kongreleri ile olağan kurultay süreci resmen başlıyor. Akşener'in bir başka partiye konumlandırılması temasları da hızlandı. "MHP'de siyasetin önünün kapalı olduğunu" düşünen muhaliflerden Akşener'e "Yeni parti kuralım" önerisi getirildi. Akşener'e destek veren ekip, geriye dönülse bile 'bize hayat yok' görüşündeler. Muhalifler de, 'tabanlarındaki erimenin daha fazla olmaması yeni parti kurmanın daha iyi olacağı" görüşü hâkim.
SAADET PARTİSİ'NE FATİH ERBAKAN: Saadet Partisi, 30 Ekim 2016 Pazar günü kongre yapacak.
Muhtemelen, Fatih Erbakan ile Oğuzhan Asiltürk'ün oğlu Murat Asıltürk'ün mücadelesi yaşanacak. Merhum Necmettin Erbakan'ın Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Takvim'e açıkladı: 'Saadet'i barajı atlatacak, TBMM'de etkili güç pozisyonuna sokacak tek bir isim var. Fatih Erbakan"
BBP'DE NELER OLUYOR?: Alperen Ocakları, Genel Başkanı Mustafa Destici ve genel merkezin istifa etmesini istedi. Destici'nin başarısız olduğu, görevin liyakat sahibi kişilere devredilmesi gerektiği bildirildi. Dün (25 Eylül 2016) Yüksek istişare toplantısında 'partinin, daha nitelikli teşkilat yapısına kavuşturulması, Siyasi Çekim Merkezi haline getirilmesi' tartışıldı.
SONUÇ: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'cüler tarafından öldürüldüğü iddia ve soruşturmaları hızlandı. Yazıcıoğlu kadrolarının Partiden FETÖ'cüleri muhakkak tasfiye edecekleri ve hesap sorulacağı konuşuluyor.
MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KANI YERDE KALMAYACAK...
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Derin güçlerin iç siyaset oyunu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- FETÖ-MI6-BBC 25 Eylül 2016, Pazar İngiliz İstihbarat Servisi (MI6) destekli BBC, 23 Eylül 2016 tarihli "Dünya üzerinde Gülen okulları" başlıklı yayınıyla,...
- Hayalciler! 24 Eylül 2016, Cumartesi Amerikan'ın mottosu şudur: Derin devlet hazırlar. Başkan'a sadece uygulama kalır. Nitekim AMERİKA'DA Hillary Clinton...
- Büyük harekat 23 Eylül 2016, Cuma Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik jeostratejik hamlesiyle Cerablus ve ardından Çobanbey kontrol...
- Öcalan’ı ‘oyuna sokma’ tezgahları 22 Eylül 2016, Perşembe Derin Amerika-Avrupa, "Öcalan'ı yeniden oyuna sokma projesi"ni devreye soktu. Kandil-Avrupa-PKK-HDP yeni oyun planının...
- Bu CHP 150 yıl yaşarmış 21 Eylül 2016, Çarşamba Kemal Kılıçdaroğlu gitti, 15 Temmuz öncesi Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ne olduysa, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri