Bülent Erandaç
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Öcalan’ı ‘oyuna sokma’ tezgahları
HDP ve eşbaşkanları o kadar köşeye sıkıştı ki, Öcalan'ın mesajı üzerinden canlanmaya oynuyor.
Selahattin Demirtaş, bir taraftan Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni, Brüksel'i acilen yardıma çağırırken, bir başka taktik hamleyle, aceleyle Irak Kürt yönetimini ziyarete koşuyor, Barzani'den, 'arabulucu olmasını' talep etme telaşı içindeler. Bu gelişmeler içinde, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı'da yaptığı bayram görüşmesinden verdiği mesajlara göre, "6 ay içinde sorunu çözecek projesi varmış. Devletle görüşmeye hazırmış." Geniş okuma yaparsak, "Derin Amerika-Avrupa, Öcalan'ı yeniden oyuna sokma projesini devreye soktuğunu açıkça görürüz. Yeniden Öcalan'lı Oyun Planı. Bir Amerikan-Avrupa yapımıdır.
Irak-Suriye ve Türkiye'de taşeronluk yapan PKK'nın ve siyasi uzantısı HDP'nin sıkıştığı köşeden kurtarılması hamlesidir.
Amerika, Kuzey Suriye'de PKK-PYD'yi rahatça kullanmada sıkıntıya girmiştir.
PKK, halk desteğini kaybetmiştir.
Hendekler de yalnız kalmışlar, belediyelere kayyum atandığında kızılca kıyamet koparmayı düşünseler de olmamıştır.
Öcalan'ın devreye sokulmasıyla, yeni tavizler karşılığında çözüm politikaları bir tezgâhtır. Meselenin ağırlığı Suriye ile ilgilidir. ABD-Avrupa, 21 Mart 2013'e dönerek, Suriye PKK'sı PYD'yi tekrar rahat kullanmayı arzu etmektedir.
21 Mart 2013 sürecini hatırlayalım:
Öcalan'ın mektubu Nevruz kutlamaları münasebetiyle Diyarbakır'da okundu.
"Silahlı mücadeleden siyasi mücadeleye geçiş yapıyoruz. Akan kan duracak.
Bugün yeni bir Türkiye'ye yeni bir Ortadoğu'ya uyanıyoruz" denildi. Kandil, PKK militanlarını çekmediği gibi, Suriye'de gizli işler çevirmeye başladılar.
Suriye'nin bölünmesi, PKK'nın YPG'nin kantonlar kurması, HDP'nin Meclise sokulması gibi şeytani işler yürütüldü.
7 Haziran 2015'te AK Parti'nin iktidardan düşürülmesi ve Erdoğan'ın da kuşatılması düşünülerek, PYD Suriye'de, PKK Türkiye'de saldırtıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika- Avrupa derin planlarını anında okuyarak, PYD'yi, PKK'yı hem Türkiye'de, hem Kuzey Suriye'de darmadağın ederek, kurgulanan oyunları paçavraya çevirdi.
Ardından, Kuzey Suriye'de PKK-PYD'nin kantonları birleştirme, koridor kurma hayallerini yıkınca, şaşkına döndüler. Çare olarak, Öcalan'ı yeniden devreye sokma hamleleri başlatıldı.
SONUÇ: Öcalan'ın sorunu altı ayda çözerim açıklamaları ve kan dursun propagandasının arkasında derin hesaplar var. Derin Amerika- Avrupa'nın, Yeni Oyun Planı belli. Kuzey Suriye'de PKK-YPG Fırat'ın doğusundan da atılmasını önlemeye çalışıyorlar.
PKK'nın çökertilmekte olduğu omurgası kurtarmayı düşünüyorlar. HDP'yi tekrar siyaseten canlandırmayı hesaplıyorlar. 15 Temmuz'la birlikte her şeyin farkında olan Aziz Milletimiz, Haçlı-Siyonist her oyun planını paçavraya çevirmeye kararlıdır.
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