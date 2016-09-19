Bülent Erandaç
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ABD’nin planları
Derin planları çözdüren, öğretici, tarihi dersler içeren programları planlayan demokrasiye aşık aHaber Genel Yayın Yönetmeni Haluk Çimen ve çalışkan ekibini candan kutluyorum...
aHaber, Türkiye üzerine emperyalist devletlerin kurguladığı planları birer birer deşifre ediyor.
Orhan Sali'nin yönettiği programda, yeni Sykes-Pıcot'ları, Yeni Sevr'leri paçavraya çevirecek konuşmalar yaptık. Ben, gazeteci-yazar Abdurahman Dilipak ve Memur-sen Başkanı Ali Yalçın'ın sözleri yeni gerçekler ışığında aydınlatıcı konuşmalara yol açtı.
aHaber katılımcılarının ifade ettiği bir gerçek var. Emperyalizm Müslüman dünyayı tasarımlamak için harıl harıl çalışıyor. Bu bağlamda, Ortadoğu'da yeni haritalar hazırlanıyor. Büyük İsrail hayali adım adım gerçekleştirilmek istenirken, derin operasyonlar yapılıyor.
Hatırlarsak, İsrail kurulmadan önce Basel'de yapılan toplantıda 50 yıl sonra İsrail'i kurmak, 100 yıl sonra da büyük İsrail'e, Arz-ı Mev'ud'a ulaşmak hedeflenmişti. O tarihten bu yana da bu coğrafyada huzur hiçbir zaman yakalanamadı.
BASS NE YAPIYOR?: ABD Büyükelçisinin temaslarını değerlendiren Ali Yalçın, ziyaretin ortamı kaşımaya yönelik olduğunu vurguladı. Başkan Ali Yalçın'ın "ABD Büyükelçisinin Artvin'i ziyareti bölgeyi kaşımak için kurgulandı.
Bass'ın Artvin'deki arayışı provokasyon arayışıdır. Artvin'e giderek HES'lerle ilgili ortam kaşınmaya çalışılıyor, neden HES'ler? Çünkü enerji politikaları önemli ve yabana atılacak şeyler değil.
Millet her şeyi görüyor. Artvin üzerinde Bass'ın kirli amacını da herkes anlıyor" sözleri etkileyiciydi.
DARBELERİN ARKASINDAKİ ABD: Türkiye'de her 10 yılda bir darbe gerçekleştirildiğinin altını çizen Ali Yalçın "sırasıyla 60-70-80, 28 Şubat üst üstte bindirmişlerdi. Bu kez 15 Temmuz'da başarılı olamadılar" dedikten sonra şöyle konuştu: "Türkiye'de 12 Eylül'de darbenin arkasından biliyoruz ki yine ABD çıktı. CIA Ankara Şefi Henze'nin 'Bizim çocuklar başardı' itirafı kayıtlara geçti. Dolayısıyla, ABD 11 Eylül'de, 12 Eylül yaşanmadan 11 Eylül'de konudan haberdar olduğunu daha sonra kendisi deşifre etti. 28 Şubat'ta yine Erbakan'a operasyon çektiler ve ABD Büyükelçisi o zaman Eric Edalman'dı.
Hatırlarsanız, 28 Şubat'ta, 'Erbakan'ı gömdük, şimdi üstüne beton dökeceğiz' demişlerdi ve bu cümle izaha bile muhtaç olmayan bir netlikte kurulmuştu FETÖ operasyonunda başarısız oldular. Hain darbe girişimi gecesi, geç ses vermeleri, Stratfor'un açıklama yaparak, 'darbe başarısız oluyor galiba' demesinden sonra topa girdiklerini görüyoruz.
Ondan önceki tutumları, darbecileri taraf olarak gören bir yaklaşımdı.
ESKİ TÜRKİYE YOK: Bu saatten sonra bir şeyi öğrendiler ki, Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye medyasıyla, sivil toplumuyla, siyasetçisiyle, askeriyle, yatırımlarıyla büyük bir ülke konumunda.
Türkiye artık kabuğunu kıran, sadece kendisiyle alakalı değil medeniyet coğrafyasına da umut olan mazlum insanların duasıyla beslediği bir ülke.
15 Temmuz işgal hareketi sırasında, Ortadoğu , Afrika, Balkanlar, Kafkaslardaki kardeşlerimizin, dindaşlarımızın Türkiye'ye ilişkin hissiyatı ve dualarında bunu görmek mümkün"
SONUÇ: Suriye'yle, Ortadoğu'yla bağlantısı kesilerek Türkiye'ye bitirici darbe indirilmek isteniyor. Hedef başını kaldırmış Türkiye. 21'inci yüzyılın küresel oyuncusu olmak isteyen Türkiye... 'Türk Devletleri birleşin', 'Müslüman ülkeler birleşin' diyen sesten, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan rahatsızlar.
Bu ses, Büyük Türkiye'nin sesidir.
Gizli CIA'ları Rand, Stratfor'ları uyumuyor, tatil yapmıyorlarsa da AZİZ MİLLETİMİZ HESAPLARINI BOZUYOR, PLANLARINI PAÇAVRAYA ÇEVİRİYOR. BEKLESİNLER, BİR SABAH ANSIZIN GELECEĞİZ...
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