Bülent Erandaç
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Kobani bir ABD tuzağıydı
Ortadoğu'da yeni harita üzerinde çalışılıyor. O haritanın Türkiye cephesini açmaya çalışanlar sınırlarımıza dayandı.
Türkiyemiz bu tehdidi evelallah defedecek. Sınırlarının uzağına taşımaya muktedir.
Hatırlayalım... Çok uzak değil. 6-8 Ekim 2014'te IŞİD'in Kobani'ye başlattığı saldırı gerekçesiyle HDP halkı sokağa çağırdı. Türkiye genelinde çıkan olaylarda 54 vatandaşımız öldürüldü... Türkiye'de bir iç savaş provasına yol açmak üzere, Ayn el Arab'da (Kobani) ülkemize bir tuzak kuruldu. Türkiyemizi Suriye'den çevrelemeye yeltendiler. Dün Kobani üzerinden en çok kimler bağırdıysa, Fırat Kalkanı operasyonu ile PKK-PYD köşeye sıkışınca aynı çevreler ağlamaya, bağırmaya başladı. Bu bağlamda 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi de ülkemizi bölgede hareketsiz bırakma ve "kanton devletlerin" yolunu açma girişimiydi.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve TSK'nin tam zamanında Cerablus harekâtını başlatması, Fırat Kalkanı ile Amerikan-İsrail koridoruna müdahale edilmesi en çok taşeron Kandil'in, Selahattin Demirtaş-Salih Müslim'in moralini bozdu. Bölgeyi yeniden haritalandırmayı amaçlayan derin güç-devletlerin de medyasına sahneye çıkmakta gecikmedi. PKK-PYD'nin sıkıştığı bir ortamda dile getirilen "6-8 Kobani ayaklanması senaryosu" dikkate alınması gereken bir "kanlı şantaj"dır.
Çünkü Fırat Kalkanı ile başlayan sürecin, yalnız Suriye'de değil, Irak'ta da Derin Amerika-Avrupa emperyalizmin "Kukla Kanton devletçikler" stratejisini havaya uçurmuştur. ABD'nin YPG üzerinden sürdürdüğü "sözde anti-DAEŞ" harekâtı bu örgütü ortadan kaldırmaktan çok, Suriye'yi "federalist" yapıya sürükleme amaçlı.
Cumhurbaşkanımız bunu zamanında gördü.
Fırat Kalkanı ile Suriye'nin parçalanmasına dayalı ABD-AB senaryosunun ağır darbe almasını sağladık. Türkiye bir taraftan kendi iç-dış güvenliğini sağlarken diğer taraftan, bölgede ikinci İsrail'i yaratma stratejilerine meydan okudu.
KOBANİ TUZAĞINA FIRAT KALKANI ATTIK: 6-7 Ekim tarihlerinde başlayan olaylar HDP'nin ayaklanma çağrısıyla, vatandaşı Kobani için sokağa çağırmasıyla başlamıştı. HDP'NİN SOKAK ÇAĞRISINDAKİ BİR CÜMLE MANİDARDI: "Bütün uluslararası kurumlar (Kim bunlar, biliyorsunuz) Kobani'de yaşanan vahşete karşı harekete geçmelidir.
Bundan böyle her yer Kobani'dir." Bu çağrının yapılması öncesi Selahattin Demirtaş'ın 22 Eylül'de ABD'ye gitmesi de manidardı. ABD CIA ajanı Graham Fuller ve Derin ABD olmak üzere hükümet temsilcileriyle bir araya geldi. ABD dönüşünde 6-7 Ekim olayları yaşandı.
Aynı dönemde ABD'nin, PYD aşkı da kabardı! Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen PYD güçlerine ABD tarafından silah yardımı yapılırken, 'PYD'yi terör örgütü olarak görmedikleri' yönünde açıklamaları da çok rahatsız ediciydi.
Peki ABD'de, Demirtaş'ın kulağına kim, ne fısıldadı? Kuzey Suriye'de vaat edilmiş topraklar (Kobani) olmasın? '6-7 Ekim olayları' sırasında tetiği çekenlerle çektirenler Suriye'yi, Türkiye'ye taşımayı hesaplamışlardı. Yapamadılar. 15 Temmuz FETÖ darbesiyle denediler. Yine ine yapamadılar. Şimdi, Kobani gibi Münbiç üzerinden Suriye'yi Türkiye topraklarına taşımak için Kürt vatandaşlarımızı algı operasyonlarıyla kışkırtmanın peşindeler. Suriye'nin kuzeyinde kimse Türkiye'ye yeni bir Kobani tuzağı kuramayacak hale getirilmelidir.
Başta, Münbiç olmak üzere, Fırat'ın batısı da, doğusu da temizlenmelidir.
SON SÖZ: ABD'nin YPG' ye verdiği son model silah Çukurca'da PKK'dan çıktı.
SUÇLU AYAĞA KALK.
SON KARAR: Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan açıkladı: PKK-PYD ve TÜM HAİNLERE ARKA ÇIKANLAR AKITTIKLARI KANDA BOĞULACAK.
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