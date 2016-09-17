Bülent Erandaç
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Şifre Bilderberg
Söz konusu isim "Bilderberg Türkiye'yi çok sever. Oraya kim çağrılıyorsa onlar parlatılır, Kilit görevlere getirilir" deyince, gözümün önünden bir film şeridi geçti. CHP'de genel başkan yardımcısı Selin Sayek Böke yeniden parlatılıyor.
Bilderberg olabilir mi?
Çünkü, Böke'nin Amerika-IMF özgeçmişinin parlaklığı bir yana, Küresel Baronlar'ın yönetimindeki Bilderberg'in Avusturya'da yapılan Haziran 2015 tarihli toplantısına Türkiye'den katılan isimler arasında Selin Sayek Böke de yer alıyordu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de oradaydı...
Bild gazetesini yayınlayan Axel Springer şirketinin CEO'su Mathias Döpfner de... Döpfner, CIA'nın uzun seneler önce Almanya'da kurduğu "Atlantik Brücke" (Atlantik Köprüsü) derneğinin üyesidir... İsrail'e bütün hücreleriyle bağlı Axel Springer şirketi Doğan Holding'in ortağıdır. Bilderberg, "Dünya Gizli Hükümeti"dir. Bilderberg toplantıları üç kez Türkiye'de yapıldı. 1959'da İstanbul Yeşilköy'de gerçekleşti. Ne tesadüf...
Rahmetli Başbakan Adnan Menderes davet edilmesine rağmen katılmadı...
1960 darbesiyle devrildi. 1975'te İzmir Çeşme'de toplanıldı. CHP-Bülent Ecevit Başbakan olmasına giden taşlar döşendi. 2007 yılında İstanbul'da yapıldı. Ne tesadüf, bu yıl içinde 27 Nisan E-Muhtırası verildi. Darbe zemini kurgulandı.
PEKİ, BUNLAR TESADÜF MÜ?
1995: Toplantıya katılan Cem Boyner parti kurdu.
1996: Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile Dışişleri Bakanı Emre Gönensay yurda döndü, 4 gün sonra hükümet düştü.
1997: Gazi Erçel, 28 Şubat darbe hükümetlerinde Merkez Bankası Başkanı idi. Türkiye'nin batırıldığı krizde paranın rotasını çiziyordu.
1998: Merhum Dışişleri bakanı merhum İSMAİL CEM (2001) parti kurdu.
2002: Kemal Derviş, Dünya Bankası ve IMF'den, Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiye IMF Valisi oldu.
BİRGİ VE BEYAZIT'IN GÜCÜ:
Bilderberg'e 1957'de Türkiye'den ilk kez katılan İngiltere Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilcisi Muharrem Nuri Birgi, 1970'lere kadar hep geldi, yerini 1971'de alan Selahattin Beyazıt, 1997'ye kadar burayı pek sevdi. 1990 yılının sürprizi Mesut YILMAZ'DI. Bilderberg'e katıldı, sonra ANAP Başkanı ve Başbakan oluverdi. 1999 yılında Sedat Ergin katıldı Hürriyet Genel Yayın yönetmeni oldu. 2012 katılımcısı Enis Berberoğlu, Hürriyet genel yayın yönetmenliğine getirildi. DYP Genel Başkanlığı'na yükseltilen Mehmet Ağar, (2003 ) Bilderberg katılımcısıydı. 2007'de DP Başkanıydı.
2007 YILI ÇOK İLGİNÇ...
Türkiye için çok önemli bir yıldı.
Bilderberg toplantısı İstanbul'da yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi, 27 Nisan e-muhtırası, Hudson darbe toplantıları da o yıl yapıldı. Ve Arzuhan Yalçındağ buradaydı. 2007-2010 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı'nı yürüttü. Diğer isimler, Mehmet A. Birand (köşe yazarı), Ümit Boyner, Cengiz Çandar (gazeteci), Hikmet Çetin, Cem Duna (Eski AB elçisi), Emre Gönensay'dı. (Tansu Çiller'in beyni).
2014-2015 ÇOK İLGİNÇ.
2014: CHP'nin Genel Bşk. Yard. Umut Oran, Cengiz Çandar, Legion d'Honneur ödüllü sosyoloğumuz Prof. Nilüfer Göle ile beraber ABD SİBERUZAY KOMUTANI, NSA BAŞKANI (Büyük Kulak) Keith Alexander, İngiliz Gizli Servis (MI6) Başkanı John Sawers sahnedeydi.
(2015): Derin ABD'nin mimarı Henry Kissinger, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Küresel Koalisyon Özel Tem.John Allen, Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü, Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, gazeteci Nuray Mert...
SONUÇ: Türkiye'de parlatılan bazı isimlerin çoğunluğunun Küresel Baronlar Topluluğu-Bilderberg'ten geçiyor.
Böke'nın bu sefer şansı çok yüksek, yandı! Özgür Özel, Muharrem İnce, Fikri Sağlar, Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal.
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