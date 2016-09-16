Bülent Erandaç
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Antalya’nın çılgın planı
1) İstanbul kanalı. Bizzat Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan takip ediyor. Büyükçekmece (Marmara)-Yeniköy (Karadeniz) arasına inşa edilecek 2. Boğaz Kanalı ihaleye çıkıyor.
2) Antalya Boğaçayı kanalı. Boğaçay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çılgın projesi. Türel, 2017 Ocak'ta bütün iş makinalarını Boğaçay'a yığıyor. Tam bir uçağın kalkış anı, havaya doğru tırmanışa geçiliyor.
Turkuvaz Medya-Sabah Gazetesi'nin ana sponsorluğunda bir ay sonra, 16-23 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Uluslararası Film Festivali vesilesiyle konuştuğum Başkan Menderes Türel'i kararlı gördüm.
Yerinde duramıyor... Son gelişmeleri anlatırken, sık sık çalan telefonundan , Amerika- Hollywood'tan arayan küresel film yapımcılarına Boğaçay uluslararası film stüdyoları hakkında bilgi veriyordu.
Çok hızlı büyüyen ve gelişen Antalya'nın birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yaptığının altını çizen Menderes Türel, "Antalya, NATO Zirvesi, G20 Liderler Zirvesi ve son olarak EXPO 2016'ya kapılarını açtı. EXPO olimpiyatlara eşdeğer bir organizasyondur. Tüm bu organizasyonları Antalya'da başarıyla düzenledik. Şimdi, Antalya Uluslararası Film Festivali ve Uluslararası Piyano Festivalleri için harekete geçtik. Antalya Film Festivali 53'üncü yılında daha güçlü, yeniliklerle dolu olacak" diye konuştu.
Vizyon projelerle Antalya'yı, kültürün, sanatın turizmin ve sporun en önemli merkezlerinden birisi yapmaya kararlı olduğunu söyleyen Türel, son haberleri verdi: "Sinemanın ışığı Antalya'dan yükselir. Antalya'yı her yönüyle bir sinema şehri haline dönüştürme gayemize bu uzun soluklu hedefle adım adım ilerliyoruz. Hollywood sinema stüdyolarına benzer bir proje başladı. Dünyada film çekimi için güneş ışığının en iyi olduğu iki şehirden birisi Los Angeles diğeri Antalya'dır. Açık ve kapalı film stüdyoları Boğaçay projemiz kapsamında hizmete girecek." Bu yıl önemli bir yenilik yaptıklarını FILM TMR (Film Talent Marketing Rounds) ismiyle sinema profesyonelleri için networking, iletişim ve pazarlama platformu başlattıklarını söyleyen Türel, "Film forumu, film destek fonu gibi yeniliklerimizin Antalya'ya film endüstrisini çekmesi zaman alacaktır. Bu tür adımlar uzun soluklu adımlardır" dedi. Menderes Türel heyecanla şöyle devam etti: "Antalya'da gerçekleştireceğimiz uluslararası nitelikte film platoları ile taçlandıracağız. Yani Hollywood'da çekilmesi gereken bir filmin Antalya'da da aynı şartlarda çekilebileceği alt yapıyı Antalya'da hazırlıyoruz. Sinema Teşvik Kanunu çıkıyor. Birçok uluslararası yapımcı Antalya'da filmler çekeceğini bildirdi.
Hollywood'u Antalya'da misafir edeceğiz." Boğaçay Projesi, 3 etaptan oluşuyor.
İlk etap olarak sahilden 2 km. içeriye kadar olan kısmı tamamlanacak. Denizde ve nehrin içinde iki yat limanı, halka açık yaşam merkezlerinin 2019'a kadar tamamlanması öngörülüyor. Antalya Film stüdyoları da Türkiye'nin ikinci çılgın projesi Antalya Boğaçay'da yapılıyor.
Günümüzde 6 km olan Konyaaltı Plajı, Boğaçay Marina ve Tünek Tepe projesi (denizden ve kanaldan tepelere teleferik hatları) birleştirildi. İlave olarak, Belek Yeni Kruvaziyer Limanı'yla büyük sıçrayışa imza atılacak. Yat limanları, kurvaziyer limanlar, sahil projeleri Antalya'yı bambaşka yaparken, film stüdyolarıyla Boğaçay, bir çekim merkezi haline dönüşüyor.
Denizin içeriye taşınması ve sahil bandın 40 km. daha uzatılması turizm ve kenti cazibe merkezine dönüştürmüş durumda.
Yabancı yatırımcılardan birisi gidiyor, birileri geliyor. Paket projenin, bölgede arsa ve daire fiyatlarında büyük artışa yol açtığı ifade ediliyor.
SON SÖZ: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel dinamik, heyecanlı ve kararlı. Bir havacılık terimi ile söylersem, ANTALYA TAKEOF'TA... 'Sinemanın ışığı Antalya'dan yükselecek'. 2019'da Antalya'yı tanıyamayacaksınız... Akdeniz'in İncisi megakente, sadece gidilmez, orada yaşanır.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Antalya’nın çılgın planı
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