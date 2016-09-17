ALOHA!
Burasının seneler önceki yani milyonlarca turist gelip adayı ziyaret etmeden önceki halini çok merak edip nasıl bir yer olduğunu sadece hayal edebiliyorum. Keşke 1900'lü yıllardaki Hawaii'yi görme ve orada yaşama şansım olsaymış... İnternette Hawaii ile ilgili araştırmalar yaptığımda yazar Jack London'un o zamanlara ait bir kitabında anlattığı Hawaii anılarına rastlıyorum ve resmen büyüleniyorum.
Hayatımın geri kalanını burada geçirmek istiyorum. Hatırlarsanız geçen haftaki köşe yazımda Burning Man ruhunu ve o dünyadan ne kadar çok etkilendiğimi anlatmıştım. Hatta "Keşke bizim dünya da öyle sevgi dolu, öyle huzurlu bir yer olsa" demiştim.
Müjdemi vereyim; meğer öyle bir yer varmış.
O yer Hawaii! Burning Man sonrası başıma gelebilecek en güzel şey oldu buraya gelmek.
Adeta bir cennetten diğerine düştüm.
Hawaiililer hayatlarını yüzyıllardır aslında hepimizin bildiği 7 ana kuraldan oluşan 'Huna' adını verdikleri bir nevi yaşam rehberine göre yaşıyorlarmış. Huna kelimesinin sözlük anlamı 'sır' demekmiş. Ancak çoğu Hawaii kelimesi gibi sır dışında birçok başka anlama da sahipmiş. Mesela 'gizli bilgelik' veya '6. his' gibi... Bu kelime yaşanmışlıklarımızın nedeni veya cevabı manasında da kullanılıyormuş.
Hayatı ve yaşadığımız dünyayı en üst düzey bilgelikle yönetme sanatı anlamına da geliyormuş.
Uzun uzun yazıp anlatmayı çok isterdim yine, her zamanki gibi ama köşemdeki yerim maalesef yetersiz kalır... Merak edenler internetten araştırabilir. Ancak özetle 7 ana kuralın isimleri ve içerikleri şu şekilde:
IKE - Siz neye inanmayı seçerseniz o sizin gerçeğiniz olur.
KALA – Hiçbir şeyde sınır tanımayın.
MAKIA - Dikkatinizi neye verirseniz oraya enerji akar.
MANAWA - Anda kalmanın önemi.
MANA - İçinizdeki enerjinin gücü.
PONO - Değişkenliğin ve çeşitliliğin farkında olmak.
Ve gelelim ALOHA'ya… Birçoğunuzun kulağı bu kelimeye aşinadır. Aloha'nın birçok anlamı var. Ancak özetlersek bu kelime 'koşulsuz sevgi' anlamına gelir.
Sevgi ve mutluluk demektir. En az başkalarını önemsediğin kadar kendini de önemsemen gerektiğini hatırlatır. Hawaiililer 'Aloha ruhu' deyimi ile hayatı yaşayış tarzlarını anlatırken Thailandlılar 'her şeye rağmen' anlamına gelen 'mai pen rai' deyimini Avustralyalılar ise 'dert etme' anlamındaki 'no worries' ibaresini kullanırlar. Aloha, kimseyi üzmeden işkence etmeden birbirleriyle huzur ve hoşgörü içinde yaşayıp hayatın birlik beraberlik içerisinde yolunda gitmesini sağlamakmış. Önemli bir Hawaiili tarih adamı olan Serge Kahili King'in deyimiyle 'anı yaşamanın ve hayat enerjilerimizi paylaşmanın verdiği mutluluğun adıdır.' O zaman benden size kocaman bir ALOHA!
BEL VE KARIN YAĞLARINI ERİTMENİN FORMÜLÜ
Uzun zamandır dikkatimi çekiyordu. Evdeki yardımcımız sabah-akşam kendine hazırlamış olduğu özel bir çaydan içiyordu. Sonunda dayanamayıp "Bu nedir?" diye sordum. O da "Salatalık çayı" diye cevap verdi. Filipinliler bu çayı sindirim sistemlerini rahatlatmak için tüketirlermiş ve sonuç olarak daha az acıkırlarmış. Ben de denedim ve yaz boyunca alışkanlık edindim. Her sabah ve akşam aç karnına 1 su bardağı bu çaydan tükettim ve faydasını gördüm. Denemek isteyenler için buyurunuz efendim:
SALATALIK ÇAYI TARİFİ
♦ 1 adet salatalık
♦ 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
♦ 1 adet dilimlenmiş limon
♦ 10-12 dal taze nane
♦ 1 çubuk tarçın
HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeleri 1 litre su içinde 1 gece boyunca bekletin. Sabah ve akşam aç karnına bu çaydan 1 su bardağı için. Bu çay sayesinde tatlı isteğiniz de azalacak. Her zamanki gibi bildiklerimi paylaşması benden, ilginizi çekerse uygulaması sizden :) Sağlıcakla kalın.
- Haberler
- Yazarlar
- Eliz Sakuçoğlu
- ALOHA!
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