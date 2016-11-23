Öküz altında buzağı aramak
Konu 16 yaşından küçük olan kız çocuklarının evliliklerinin yasal sayılmaması ile ilgili.
Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bu hususu bilerek ya da bilmeyerek 16 yaşından önce evlendirilen kızlar var belli ki.
Bunun doğru ya da yanlış olduğu, ayrı bir konu. Ancak ailelerinin rızasıyla evlenen bu kızlar doğum yaptıklarında kanun işlemeye başlıyor ve o kızın kocası hapse tıkılıyor. Kanunları bilmemenin mazeret sayılmayacağı şeklinde bir kural var. Doğru ve yerinde bir kural.
Ancak hakikaten kanunları bilmeyen insanlar varsa ve bunlar normalde suç olduğunu akıllarının ucuna bile getirmedikleri hususlar sebebiyle ceza almışlarsa, ne olacak?..
Son günlerin aktüel tartışması, erken yaşta evlilikler sebebiyle mağdur olanların derdine çare bulmak üzere çıkartılmaya çalışılan bir kanunla ilgili. Israrlı bir şekilde çalışan birileri, mağduriyetleri önlemeyi amaçlayan kanunu 'tecavüzcülere af getiriyor' şeklinde lanse ettiler.
Söz konusu kanunun tecavüzcülere af getirmeyi amaçladığı iddiaları, öküz altında buzağı aramak gibi bir şey aslında. Ancak erken yaşta evlenme sebebiyle başları derde girenlerin sıkıntısını çözecek kanun tasarısı, birilerinin kamuoyunda oluşturmaya çalıştıkları hava dolayısıyla, tekrar görüşülmek üzere geri çekildi.
Tasarının yanlış anlaşılmaları önleyecek değişiklikler yapılarak mutlaka çıkartılacağı açıklaması, mağdurların içini rahatlatıyor. Ancak tekrar görüşme için geri çekilmesini bile bir zafer gibi kutlamaya meraklı olanlar, kanunun çıkmaması için gürültülerine devam etme kararında.
Yalan dolan...
Kuru gürültülerin, maksadı net olarak ifade edecek şekilde düzeltilecek kanunun çıkartılmasına etkilerini, göreceğiz. Bu kişilerin 3 bin 800 civarındaki ailenin mağduriyetleri konusuna Fransız olduklarını söylemeye bile gerek yok.
Şiddetli muhaliflerin metni okumadan karşı çıkmaları sebebiyle kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği başka bir vahamet.
Okuduğunu anlayabilirmiş gibi gözüken birileri bile düzenlemenin, on kişinin tecavüz ettiği bir mağdure ile içlerinden birisinin evlenmesi halinde faillerin hepsini ceza almaktan kurtarabileceğini söyleyebildiler mesela.
Başta şiddetli bir şekilde aleyhinde bulunanlar olmak üzere, hemen herkes söz konusu kanunun hiç de söylendiği gibi tecavüzcülere af getirmek için çıkarılmadığını iyi biliyordu. Ancak öncelikle bazı vatandaşların sıkıntılarını çözebilmek için gösterilen iyi niyetli acelecilik ve atıf yapılması gereken bazı kanun maddelerindeki dil sebebiyle, konuya değişik şekilde yaklaşma meraklılarına gün doğmuş oldu.
Cımbızla çalışan ve ihtiyaç olduğunda araya metinde olmayan sözleri de karıştırma merakında olanlar, söz konusu kanunun tecavüz suçlarına af getirmeyi amaçladığı iddiasıyla ortalığı velveleye verdiler. Hem de söz konusu kanun teklifinin tecavüz suçlarında kesinlikle geçerli olamayacağı ilgililerce sıklıkla vurgulanmış olmasına rağmen. Bu kesimler insanları ikna etmek için de, işin gerçeğini bir kenara bırakarak aslında karşı olmadıkları bilinen hususları öne çıkarmayı ihmal etmediler tabii. Maksat AK Parti karşıtlığı olunca, hemen her türlü yol onlarca meşru sayılıyor çünkü.
Bunların dürüst ve objektif olmalarını beklemek de, aslında öküz altında buzağı aramak gibi...
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- Ekrem Kızıltaş
- Öküz altında buzağı aramak
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