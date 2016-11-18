Moral Üstünlük bizde...
Bu hususta 15 Temmuz'da gösterilen benzersiz kahramanlıkların da epeyce bir katkısı var muhakkak. Ancak olay sadece bununla sınırlı değil. Çünkü çok ciddi güç savaşlarının yaşandığı ve bu sebeple yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının mülteci konumuna getirildiği bir vasatta, ülke olarak doğruları söylüyor ve sadece bununla da kalmıyor, uyguluyoruz da.
Bütün problemlerimizi halletmişiz ve herhangi bir problemimiz yok manasına değil bu sözler. Tabii ki üstesinden gelinmesi gereken bazı problemlerimiz ve daha alınması gereken mesafeler var. Ancak, ülke olarak kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz ve kendi göbeğimizi kendimiz kesme konusunda da kararlıyız.
ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İran... Bu ülkelerin hiçbirisi, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan trajediler konusunda, kendilerinden beklendiği gibi davranmıyor, davranamıyorlar. Çünkü menfaatleri her şeyin önünde geliyor...
Suriye'de yaşananlarla ilgili gelişmelere bakın. Konuya müdahil onlarca ülke var nerdeyse ama meseleye Suriye ve Suriyelilerin menfaatleri temelinden bakan tek ülke Türkiye.
Suriye'nin bir bütün olarak kalması ve istikrarın tekrar hakim kılınmasının ülkemiz açısından önemli olması, bunun sebeplerinden birisi. Ama konu bunun de ötesinde: Suriye meselesine, 'buradaki gelişmelerden nasıl menfaat sağlayabilirim' değil, 'bu ülkede yaşayan insanların acılarına nasıl bir çare bulabilirim' nokta-i nazarından bakıyor Türkiye.
'BRAVO' DEMEK YETMEZ...
Suriye meselesine bir şekilde karışmakta olan ülkelerin tamamının derdi de, bu ülkenin geleceğini nasıl olup da kendi menfaatlerine uygun olarak düzenleyebilecekleri ile ilgili.
Hayatlarını kaybeden yüz binler, mülteci konumuna düşen ve açaçık kalan milyonlar umurlarında bile değil.
Türkiye'yi meseleye müdahil etmemeye çalışıyor, söyledikleri doğruları kulak ardı ediyor ve alabildiğine karıştırdıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara da, öncelikli adres olarak ülkemizi gösteriyorlar. Yaşananların insanlığın ortak problemi olduğu ve mültecilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda katkıda bulunmaları gerektiğini söyleseler de, iş fiiliyata gelince parmaklarını bile kıpırdatmıyor, Türkiye'ye 'bravo' demekle yetiniyorlar...
Yalnızca Suriye değil. Bu ülkenin yaşadıkları kadar vahim olmasa da, birilerinin çıkar hesaplarına dayalı olarak birçok başka ülke de oldukça zor günler yaşıyor. Dünyanın barış ve huzur içerisinde yaşamasını temin için dünya ülkelerince ortaklaşa kurulan Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi ise, olup biteni seyretmekle yetiniyor.
Başta BM ve bu örgütün icra organı Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısı olmak üzere, uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılar da nerdeyse sadece Türkiye'yi yönetenler tarafından gündeme getirilen bir mesele. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü, aslında BM üyesi bütün ülkelerin ortak sıkıntılarını dile getiriyor.
Hülasa: Doğruları söyleyen ve doğru olanı yapan ve bunun için de dik duran bir ülkenin vatandaşlarıyız... Türkiye'yi istediği gibi yönlendiremedikleri için canları sıkılanlar ve işbirlikçileri ne derlerse desinler, Moral Üstünlük Türkiye'de...
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- Ekrem Kızıltaş
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