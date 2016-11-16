Arabesk müzik ve Trump...
ABD'de başkanlık seçimini Trump'un kazanması da buna benzer bir olay. Görünüşe göre kimse Trump'a oy vermeyecekti. Ama kamuoyu yoklamalarının, aydınların ve dahi seçkinlerin 'kesinlikle kazanamaz' demelerine rağmen, seçimi o kazandı.
ABD'lilerin ve özellikle de teorik olarak ona karşı olması gerektiği düşünülenlerin neden Trump'a oy verdikleri, bundan sonra uzun uzun araştırılacaktır herhalde. Araştırmalar sonunda bulunacak bilgilerin kimin işine yarayacağı, ayrı bir tartışma konusu. Çünkü insanları 'biz ve ötekiler' diye ayıran zihniyetin, gerekeni yapmak yerine kitleleri yönlendirmeye çalışacağı ve tabii yine mağlup olacağı, kesin.
Donald Trump'un ABD Başkanı seçilmesi sebebiyle 'şok yaşayan' epey ülke, kurum ve şahıs var. Seçim öncesi oluşturulan havaya bakarak Clinton'un kazanacağına inanıyor ve aksini akıllarına bile getirmiyorlardı çünkü.
Şimdi şok yaşayanların 'alışmaya başlamaları' ve yeni duruma göre vaziyet almalarına şahit oluyoruz. Bu arada Trump da kampanya sırasında söylediği bazı sözlerden çark etmeye başladı, tabii olarak.
Seçim öncesi, 'Trump kazanırsa...' diye başlayan iddialı cümleler kuranların hali ise tam komedi.
Donald Trump'un başkanlığı garantilediği saatlerde haberi gelen, 'Kanada Göçmenlik Bürosu'nun internet sitesinin yoğun müracaat sebebiyle çökmesi' olayı, hakikaten göçü düşünen ABD'liler sebebiyle mi yaşanmıştı, bilmiyoruz. Ancak, medyanın telkiniyle 'nasıl olsa Trump kazanamaz' kanaatiyle Hilary Clinton'a destek atışları yapanların, o saatlerde hakikaten çılgına döndüklerini biliyoruz.
Bu arada Trump Kazanırsa İstanbul Cihangir'e gelip yerleşebileceklerini söyleyenlerden de bir haber yok henüz...
Sağ gösterip sol vurmak!..
ABD'ilerin bir kısmının Clinton'ı, bir kısmının Clinton'a ve bu arada başka bazılarının da isimlerini bile bilmediğimiz diğer ufak tefek isimleri tercih etmeleri, normal. Hakim çevrelerin, algı operasyonlarına başvurup Clinton'un kazanmasının kesin olduğu havasını oluşturmaları da.
Eh, bütün bunların yanında, Trump'un beklenmedik olanı gerçekleştirerek seçimi kazanması da normal. 'Nasıl olsa Clinton'un kazanacağı kesin gözüküyor, o halde seçime gerek yok' denilmesi mümkün değildi çünkü.
ABD'nin sağ gösterip sol vurup vurmadığı, yani aslında seçim sistemi ile oynanarak Trump'un kazanmasının sağlanıp sağlanmadığı da, alttan alta tartışılan konulardan.
Komplo teorisi denilip geçilebilecek olsa da, Trump'un kazanmasının imkansız olduğunu düşünenler, bu ihtimal üzerinde durmayı da seviyorlar anlaşılan.
Bir ülkede iki başkan olamayacağına ve seçimi Trump kazandığına göre, ülkedeki Trump karşıtı protestoların neyi amaçladığı da, ilginç bir konu.
Aylarca süren bir maraton sonrası alınan neticenin protestolar sebebiyle değişmeyeceği açık oysa.
Hakim çevreler 'demokrasi güzeldir, ama benim dediğim olduğu sürece' anlayışından vazgeçip, hayatın gerçeklerine uygun davranmadıkları sürece, yenilgiye uğramaları kaçınılmaz.
Sadece ABD'de de değil, her yerde...
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- Ekrem Kızıltaş
- Arabesk müzik ve Trump...
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