“Yapamam, o artık Başkan!..”
Ülkemizde daha çok "Trump'un suratının ortasına yumruğu geçirmek istiyorum" şeklindeki bölümü meşhur olsa da, Niro'nun Trump'a yönelik sözlerinin arasında, 'aptal, ulusal felaket, ülkenin utanç kaynağı, domuz' gibi tanımlar da vardı.
De Niro'nun söylediklerinin doğru olup olmadığı, ayrı bir mesele.
Ancak ülkemiz başta olmak üzere birçok demokratik ülkede benzer durumların yaşandığını ve tanınmış bazı isimlerin genellikle çizmeyi aşacak bir şekilde 'boylarından büyük laflar' ettiklerini, biliyoruz.
Ülkemizin demokrasi ile tanıştığı 1950'lerden beri, özellikle de insanımızla barışık ve tabii hakim çevrelere uzak kişilere yönelik olarak takınılan tavırlar, hepimizin hatırındadır.
İçimizde yaşasalar da 'bizden olmayan' bazı meşhurların, hakim çevreleri memnun edebilmek için çeşitli atraksiyonlar yapmaları ve bu arada insanımızı kırıp dökmeleri, meşhurdur.
Bizdeki haddi aşanların seçimler olup bittikten sonra da, önceki tavırlarını sürdürmeleri, dikkat çekici bir durum.
Bu kesimin, milletimizin oylarıyla işbaşına gelmiş olan yöneticilere husumetlerini devam ettirmeleri, bazı zamanlar ideolojileri ile açıklansa da, aslında belirli bir kesime yaranma cabasından başka bir şey değil, ne yazık ki.
Bu açıdan ABD'li ünlü aktör Robert De Niro'nun tavrı, ilgi çekici bir örnek. Seçim sonrası katıldığı bir TV programında, sunucunun, "Hala Trump'ın suratını yumruklayacak mısınız" sorusuna, "Yapamam, çünkü o artık başkan. Ve o makama saygı göstermeliyim.
Neler yapacağına bakmam gerekiyor" cevabını vermiş, De Niro.
De Niro'yu örnek almak...
İtalya'daki bir kasabanın, İtalyan vatandaşlığı da olan De Niro'ya 'bize gel' çağrısı ve Niro'nun 'belki onu Obama yumruklar' şeklindeki sözü, işin magazin kısmı.
Asıl olan, seçim öncesi her ne söylemiş olursa olsun, seçim sonrası takındığı tavır De Niro'nun: "Yapamam, çünkü o artık Başkan..." Ülkemiz vatandaşı olup, Batı'nın borusunu öttürmeyi marifet addeden ve işbaşına gelmesi muhtemel yöneticiler konusunda mangalda kül bırakmamacasına atıp-tutan bir sürü ünlü var. Bu ünlüler de keşke De Niro ve benzerlerini örnek almış olsalardı veya şimdi olsun örnek alabilseler, diye düşünüyor insan.
Ancak, içimizdekiler genellikle seçim öncesinde donup kalmayı ve o zamanki tavırlarını daha da şiddetlendirerek sürdürmeyi tercih ediyorlar, nedense.
Bunların içinde, bir aktör olarak Robert De Niro'yu örnek alacak olsalar da, davranış olarak onu kesinlikle örnek almayı düşünemeyecek sinema ve dizi sanatçılarının da olması, işin ilgi çekici kısımlarından.
Seçimle gelenin seçimle gitmesinin temel bir gereklilik olduğunu ve bunun dışına çıkılmaya çalışıldığında, toplumun çok daha büyük faturalar ödemesinin kaçınılmaz olduğunu bilmeyen yoktur.
Geçmiş dönemde yaşadığımız büyük altüst oluşların, görünüşte hedef aldığı kesimlerle yetinmediği ve bütün millete bedel ödettiğini tecrübe ile biliyoruz çünkü.
Trump hakkında De Niro'nun seçimden önceki düşüncelerini paylaşan içimizdekilerin, şimdi ne düşünecekleri, meçhul.
Ama ülkemizdeki durumla ilgili onu örnek alırlarsa, kendileri ve hepimiz için iyi olacağını söyleyebiliriz...
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- Ekrem Kızıltaş
- “Yapamam, o artık Başkan!..”
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