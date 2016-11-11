Yol Durumu
  1. Olmaz olmaz deme
Ekrem Kızıltaş Ekrem Kızıltaş
  • 11 Kasım 2016, Cuma

Fedakarlık meselesi

Hemen her konuda olduğu gibi yaşadıklarımıza farklı açılardan bakış ve yorumlar Cumhuriyet Gazetesi ve HDP'lilerle ilgili gelişmeler konusunda da sürüyor. Meseleye, 'onlar her ne istiyorlarsa yapabilmeli ve kesinlikle kendilerine dokunulmamalıydı' şeklinde yaklaşanlar, malum.
Bunların herhangi bir çözüm peşinde koşmaktan ziyade, ortalığı karıştırmak niyetinde olduklarını biliyoruz. 'Keşke bütün bunlar yaşanmasaydı, ülkemiz için pek de iyi olmadı' tonunda naif yaklaşımlar da var ve bunlardan bazıları şüphesiz ki iyi niyetli. Bütün bunlar yaşanmasaydı denilirken, Cumhuriyet Gazetesi'nin normal şekilde gazetecilik yapması ve HDP'lilerin de bir hukuk devletinde yaşadıklarını unutmamaları gerektiğine atıflar var çünkü. Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon yapılmayabilir ya da yapılsa bile şu an tutuklu olan Cumhuriyet mensupları tutuklanmayabilir miydi?
Belki... Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP'liler, tutuklanmak yerine, bazılarında olduğu gibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılabilirler miydi? Belki... Gelişmelere yukarıdaki gibi bakanların yanında bunu dile getirmeseler de, aynı şekilde düşünenler var. Bunlar, 'gerek Cumhuriyet gazetesi ve gerekse HDP'liler konusunda daha değişik davranılabilir ve böylelikle ortada mesele kalmayabilirdi' kanaatindeler. Oysa, Cumhuriyet sadece gazetecilik yaparak bu arada eleştiri hakkını da sonuna kadar kullanmış olsaydı, gelişmeler böyle olmazdı, şüphesiz. Çünkü ciddi eleştiriler yapmakta oldukları halde benzer durumlar yaşamayan bir sürü yayın organı var. HDP'liler de sadece siyaset yapmakla uğraşıp, terörle aralarına mesafe koyabilseler ve kanuni sınırlar içerisinde kalmaya çalışsalardı, bütün bunlar yaşanmayabilirdi. Örnekleri de var çünkü.

Bedel ödememek için

'Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon yapılmayabilir ya da insanlar tutuklanmayabilirdi ve bu iyi olurdu' şeklinde düşünenler arasında, 'Cumhuriyet son gelişmelerin yaşanmasına sebep olacak şekilde yayın yapmayabilirdi' ihtimalini de aklına getiren var mıdır, bilmiyoruz.
Yine 'HDP'liler tutuklanmamalıydı' şeklinde düşünenler arasında, 'sürecin bu duruma gelmemesi için HDP'liler terörle aralarına mesafe koyabilir ve ifade konusunda açıktan meydan okumak yerine gerekeni yapabilirlerdi' ihtimaline kafa yoranların olup olmadığını da bilmiyoruz. Kanunlara göre değil kendi bildiğine göre yayınlar yapan Cumhuriyet Gazetesi FETÖ'nün ve PKK'nın sözcülüğüne soyunup onlara destek olacak ve ama Yargı ona hiçbir şey yapmayacak... Birilerinin düşüncesi tam olarak böyle değil belki, ama bu mantığın son durağı öyle bir yer. Terörle aralarına mesafe koymaya yanaşmayan HDP'liler, örgüt her ne istiyorsa onu yapacak, kamu düzenini altüst edecek girişimlere çanak tutmakla yetinmeyip, örgüt mensuplarına silah temin edecek, hukuk sisteminin gereklerine meydan okuyacak ve ama kendilerine kesinlikle dokunulmayacak... 'HDP'liler tutuklanmamalı' diyenlerin mantığı bu.
'Tutuklanmayabilirlerdi' diyenler de aynı noktaya doğru yürüyorlar. İlk fedakarlığı kimin ya da kimlerin yapması gerektiği, insanoğlunun karşılaştığı en ciddi problemlerden birisi olmuştur her zaman.
Bu, tarih boyunca böyleydi, halen böyle ve hep böyle olmaya da devam edecek galiba... Devletin fedakarlık yaparak kanunlardan taviz vermesini beklemek yerine, kişi ve kurumları mümkün olduğunca kanunlara uymaya çağırmak, daha makul bir yol değil midir?.. Aksi durumda bedel ödemek kaçınılmaz çünkü...



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