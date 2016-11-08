Sadede gelirsek...
Batı'nın şaşı halleri...
Batılı ülkelerin tamamının ülkemizde olup bitenlere şaşı gözlerle baktıkları ve olanlardan çok, bunları nasıl çarpıtabilecekleri konusuna yoğunlaştıkları, artık kimsenin gözlerinden gizli değil. Dostluk, müttefiklik, karşılıklı menfaatlere dayalı iyi ilişkiler gibi sözler yine sarf ediliyor tabii ki. Ancak söyleyenler de duyanlar da, bütün bunların esas niyetleri gizlemekte artık kifayetsiz kaldığının farkında. Hemen her gelişmeye olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesi ve HDP'liler ile ilgili gelişmelere de balıklama atladı batılılar. Söz konusu gazetenin sahipliği konusundaki tartışmalar ve özellikle de son dönemlerde terör, devlet sırları gibi hassas konulardaki akıl almaz yayınları, umurlarında olmadı. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin, gidip ifade vermedikleri için gerekenin yapılmış olmasına da, aldırmadılar. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik uygulamanın batıda birçok örnekleri olmasını gündemlerine bile almayanların, HDP'li milletvekillerinin hukuk tanımazlıklarına bakarak, en azından bu konuda ölçülü hareket etmelerini beklemek bir anlamda saflıktır zaten. Sadede gelirsek: Devlet hak edenlere müeyyideler uyguluyor; Batılılar da içimizdeki uzantılarına bu müeyyidelerin tatbik edilmesine bozuluyor aslında... Mesele bundan ibaret...
- Haberler
- Yazarlar
- Ekrem Kızıltaş
- Sadede gelirsek...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Olacaktı, oldu... 07 Kasım 2016, Pazartesi Garip bir çarktır devlet mekanizması, ağır çalışır ama çalıştığında durmak bilmez. Bu da bazıları için ağır sonuçlar...
- Alem adamlar şu Avrupalılar... 04 Kasım 2016, Cuma Vakfının çeşitli katakullilerle ele geçirilmesi ilk adım. Ardından, arzu edilen şekilde yayın yapacak bir ekibin...
- Başkanlık krallık değil ki... 03 Kasım 2016, Perşembe Deniz Baykal'ın katıldığı TV programında Başkanlık Sistemi ile ilgili söylediklerini şöyle özetlemek mümkün: 'Türkiye...
- O gece ‘lider’ olabilirdi.. 02 Kasım 2016, Çarşamba 15 Temmuz Gecesi neler yaşandığını ve özellikle de tanınmış isimlerden kimin hangi saatlerde nerelerde olduğunu...
- ‘1. Güç’ olmak isterken... 01 Kasım 2016, Salı Ülkemizin basın tarihi 1831'de yayın hayatına başlayan Takvim-i Vekayi'den itibaren ilginç olaylarla doludur. İlk...