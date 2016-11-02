O gece ‘lider’ olabilirdi..
Saat 22.00 civarında Genelkurmay'da ve İstanbul'daki köprülerde hareketlilik yaşanmaya başlandığını, 23.05'te Başbakan Binali Yıldırım'ın 'bir kalkışma girişimi'nden söz ettiğini, 00.13'te TRT'den silah zoruyla konsan bildiri okutulduğunu, saat 00.26'da da Cumhurbaşkanı Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın FaceTime aracılığıyla TV'lerden 'meydanlara!' çağrısı yaptığını ve bütün hayati risklerine rağmen İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını, bilmeyen yok.
O gece neler olduğunu herkesin iyi bildiğini söylerken, sanırız başta genel başkanları Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı CHP'lileri istisna etmek gerekiyor galiba.
Çünkü geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, '15 Temmuz'da Meclis topa tutulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te tatilde olduğunu' söylemiş Kılıçdaroğlu.
TBMM'nin bombalanması o gece saat 02.42'de oldu, kayıtlara göre. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATA uçağıyla Marmara semalarında olduğu ve meydanlara çağırdığı milleti ile buluşmak üzere İstanbul Yeşilköy'e inebilmenin çarelerini araştırdığı biliniyor.
Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının bahsi geçen saatlerde nerede olduğu ve ne yaptığı pek bilinmiyor oysa... Tatil yaptığını söylediği Cumhurbaşkanı, milli iradeye kast eden teröristlere karşı milletimizi seferber etmenin derdinde iken ve canını hiçe sayarak İstanbul'a milletimizin arasına gelmenin mücadelesini verirken, Kılıçdaroğlu ne yapıyordu acaba?..
Demokrasi ve milli iradeye kast eden teröristlere karşı insanları, en azından CHP'lileri sokaklara inmeye ve gerekirse tanklara, helikopterlere ve uçaklara karşı mücadele etmeye çağırmadığını, biliyoruz. Böyle bir şeyi ondan beklemek de abes olurdu zaten.
'İzlemeye' devam...
Ankara'da Genelkurmay ve İstanbul'da Boğaz köprüleri üzerinde yaşananlardan sonra, darbe girişimcileri Yeşilköy Havalimanı'na gelmişlerdi malum. Tam da bu saatlerde iner ve bir süre sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçer Kılıçdaroğlu.
Milletimiz tanklara karşı çıplak elle mücadele verirken, askerleri selamlayarak çıkıp gitmiştir Havalimanından. Bu arada 2010'da sarf ettiği 'Kim darbe girişiminde bulunacaksa o tankın önüne ilk ben çıkarım' şeklindeki sözlerini hatırlamış mıdır, bilinmez...
Türkiye'nin adeta ateşle imtihan olduğu o gecenin ilerleyen saatlerinde 'Cumhuriyete ve demokrasiye bağlıyız' şeklinde, her manaya gelebilecek bir açıklama geldi Kılıçdaroğlu'ndan.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın darbe girişimine karşı insanları sokaklara, meydanlara çağırması ile alakalı fikri sorulduğunda 'öyle de olur' diyebildi.
Bir talebi ve bir çağrısı yoktu. Sadece 'izlemekle' yetiniyordu belli ki...
Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi tatilde olduğu şeklindeki söz, hayatının en büyük fırsatını kaçırmış Kılıçdaroğlu'nun hayıflanması aslında. Çünkü o gece insanları darbe girişimine karşı çıkmaya çağırabilseydi, hakikaten bir lider olurdu Kılıçdaroğlu...
15 Temmuz gecesi 'ne olur ne olmaz, belki bize bir ekmek çıkar' niyetiyle izlemede kaldığı için, şimdi de 'Lider'i izlemekle ve arada sırada laf çakmaya çalışmakla yetiniyor Kılıçdaroğlu...
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- Ekrem Kızıltaş
- O gece ‘lider’ olabilirdi..
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