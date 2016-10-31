Tek parti olmasaydı...
Hemen her sahada muhteşem gelişmeler yaşandığını, ülkemizin hayat standartlarının müthiş bir şekilde yükseldiğini hepimiz biliyoruz.
Durumdan şikayetçi olanlar elbette var.
Ancak bunların şikayetleri, henüz ulaşılamayan bazı mesafelerle değil, nasıl olup da bütün bu gelişmelerin başkası tarafından sağlandığı ile alakalı daha çok.
Tabii anlaşılmaz bir şekilde, ülkemizi çok daha ilerilere taşıyan bütün bu hizmetlerin niçin yapılmış olduğu ile ilgili sıkıntıları olanlar da var. Ama kendileri adına konuşmak yerine daha çok dışarıdan esen rüzgarlara göre tavır alan bu kesimler konu harici.
Sadece 2002'den sonrası değil, 1950 sonrası tek parti iktidarı dönemleri de ülkenin çeşitli sahalarda sıçramalar yaptığı zaman dilimleri.
Bunun sebebi de, parlamenter sistemin bünyesindeki engelleme mekanizmalarının tek parti dönemlerinde daha az devreye sokulabilmesiyle alakalı galiba.
Bu durumda 2002 sonrası ülkeyi daha da ileri götürmek üzere atılan adımları durdurabilmek için çabalayanların bazı hususlarda maalesef başarılı olabildiklerini hatırlamakta fayda var.
2003'ten sonra kaynatılmaya başlanan bazı fitne kazanları ne ise, ama 27 Misan e-muhtırası, AK Parti'ye yönelik kapatma davası, 7 şubat 2012 MİT krizi, Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi ve 15 Temmuz gibi olaylar, önemli kırılma noktalarıydı.
Şükürler olsun ki, milletçe üstesinden geldik ve bunları ucuz atlattık. Ancak, sayılan bu gelişmelerin her birisinin ülkenin geleceğe doğru sağlıklı yürüyüşünde bazı sıkıntılara sebebiyet verdiği de bir gerçek.
Yönetimde istikrar...
Basitçe söylemek gerekirse, 2002'den sonra birilerinin yürüyüşümüzü durdurabilmek üzere tezgahladıkları bu girişimler yaşanmamış olsaydı, ekonomik ve sosyal olarak daha ileri noktalarda bulunabilirdik şu anda.
Özellikle de Gezi Olayları ve 17-25 Aralık darbe girişiminin ekonomik sahada ciddi sıkıntılar doğurduğu, 2023 hedeflerine ulaşabilme konusunda çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verdiği malum.
Ancak aynı olaylarla ve hele 15 Temmuz'la koalisyonla yönetildiğimiz bir vasatta karşı karşıya kalmış olsaydık neler olabilirdi sorusu, önemli bir soru.
Tam da burada, bir dönemin önemli siyasetçilerinden birisi olan Mehmet Keçeciler'in tek parti iktidarı ve koalisyonlar arasındaki farkı gösteren şu sözlerini hatırlamakta fayda var:
"Tek parti iktidarında da bakanlık yaptım, koalisyon hükümetinde de. Tek başına iktidarda 1 saatte yapılan iş, koalisyon hükümetinde bazen 6 ayda yapılamıyor." Türkiye şu anda rahat. Tek parti iktidarıyla yönetiliyor ve bu iktidar halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızla tam bir uyum içerisinde...
Ancak yakın gelecek için söz konusu olmasa da, ileride tekrar koalisyonlu dönemlerin yaşanmayacağının bir garantisi yok...
Yönetimde istikrar, Türkiye açısından hayati önemde bir konu ve parlamenter sistem bu açıdan ciddi zaaflar barındırıyor...
Günümüz Türkiyesi'nden geleceğe bırakılabilecek en önemli miraslardan birisi, ülkenin yönetimi açısından olarak kırılganlıklara geçit vermeyecek bir sistem değişikliği. Bunun da ancak Başkanlık Sistemi'ne geçmekle mümkün olduğunu biliyoruz.
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- Ekrem Kızıltaş
- Tek parti olmasaydı...
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