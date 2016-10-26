Ormanlık alana pist...
Raunheim TUKUBİ müştemilatındaki programda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Mullaoğlu ve Dr. Yusuf Işık da vardı.
Katılanlarla sohbet, yıllardan beri bildiğimiz bir hususun hiç değişmediğini gösterdi: Bedenen orada olsa da, ruhen Türkiye'de yaşıyor Avrupa'daki insanımız. Çünkü sohbet sırasında konunun gelip dayandığı yer hep Türkiye oluyor.
15 Temmuz başta olmak üzere Türkiye'de yaşananlar, Musul harekatı, Fırat Kalkanı harekatı, FETÖ ile mücadele, Başkanlık Sistemi... gibi konular, oradaki insanımızın ilgi alanının ilk sırasında.
Birçoğu Alman vatandaşı olmuş olsalar da, Türkiye'deki meselelere yönelik ilgilerini hala çok canlı tutuyor olmaları, belki de sadece bizim insanımıza mahsus bir durum. İlk gidenler ve sonrakiler daha çok Türkiye ile ilgilenirlerken, yeni nesillerin Almanya'daki siyasi gelişmelerle de ilgileniyor olması, gelecekle ilgili ümit verici bir durum.
Avrupa genelinde 5 milyon insanımızın bilinçli bir şekilde ülkemiz lehine lobi faaliyetlerinde bulunmasının ne kadar önemli olduğu, malum. Bu konuda maalesef beklenen seviyede olmadığımız da. Bu husustaki faaliyetlerin daha da geliştirilmesi, Avrupalı devlet adamları, siyasiler ve özellikle de medya organlarının takındıkları olumsuz tavrın değişmesi konusunda oldukça ciddi faydalar sağlayabilir.
Hemen belirtelim ki, bu konuda atılan adımlarla yakın gelecekte oldukça güzel neticeler alınacağını söyleyebiliriz.
Aleme verir talkını...
Avrupa'nın ve dünyanın en büyükleri arasında olan Frankfurt Havalimanı, bizim 3. Havalimanı ile ilgili gelişmeler sebebiyle sıklıkla ismi anılan bir yer. Son 5-6 senedir gitmediğim için Frankfurt Havalimanı'ndaki gelişmelerden haberdar değildim. Ancak bizi taşıyan THY uçağının indikten sonra biraz fazla dolaşması dikkatimi çekti. Sorgulayınca da, havalimanına yakında yeni bir pist ilave edildiğini öğrendim.
İhtiyaç olduğu için mevcut pistlere ilaveten Frankfurt Havalimanı'na yeni bir pist yapılması, ilk bakışta normal bir durum tabii ki. Ancak özellikle de, bazıları Türk asıllı olmak üzere bir kısım Alman siyasetçinin Türkiye'deki Gezi Olayları'na destekleri yanında, yeni havalimanı, otoyol ve köprülerle ilgili tavırları hatırlandığında, konu dikkat çekiciydi.
Malum, üç-beş ağaç için yapıldığı söylenen Gezi Olayları, Alman siyasilerin ve medyasının ciddi desteğine sahipti. Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve başka bazı projelerle de, ağaç katliamına yol açtıkları iddiaları eşliğinde yakından ilgileniyorlardı.
Türkiye'de üç-beş ağaç söz konusu olduğunda bile ortalığın birbirine katılmasına destek olan Alman siyasetçiler ve medya mensupları, Frankfurt Havalimanı'na gereken ilgiyi göstermemişlerdi(!) anlaşılan.
Havalimanının Kuzeybatı tarafına yapılan yeni pist için, o alandaki ormanlık bölge katledilmişti çünkü.
Almanların ve artık Almanlaşmayı bile aşmış bazı Türk asıllı siyasetçilerin, Frankfurt Havalimanı'nın yeni pistiyle gereği gibi uğraşamadıkları açık. Bunu yapamadıkları ve yapamayacakları için bizimle uğraşıyorlar belki de...
'Aleme verir talkını...' sözü de bu durumlar için söylenmiş zaten...
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- Ekrem Kızıltaş
- Ormanlık alana pist...
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