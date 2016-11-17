Terör kulesi
Macar Tarihçi Sandor Taktas, Osmanlı'nın en geniş topraklara sahip olduğu dönemde, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Çekce, Macarca, İtalyanca ve Almanca bilen Yahudi casusları kullandığını yazıyordu. "Katolik bir papazla, bazı yüksek rütbeli subaylarda aslında Kanuni'ye çalışan elde edilmiş casuslardı." diyor Emre Gör, Abdülhamid Han'ın istihbaratını anlattığı kitabında. Tarihçi Takats'a göre, Türkler adına Avrupa'da topyekün casusluk yapan köyler vardı. 1677'de Fransız elçi Novantel, Avusturya kalelerinin planlarını Osmanlı vezirine veriyordu. O planları çizen Venedikli mühendis Borazzi'ye Osmanlı keselerle maaş bağlıyordu. Sultan Abdülhamid Han, yakınlarına "Amcam Sultan Abdülaziz'in kanlı alın yazısı ortada.Onu bu noktaya getiren istihbaratının hemen hiç olmayışıdır" diyordu.
Kendisine bomba atan Ermeni militanı maaşa bağlayarak onu Osmanlı casusu yapıyordu.
Bugün baktığımızda maalesef Kamuran İnan'ın onbeş yıl önce sarfettiği "İçimizde 200 binden fazla Türk görünümlü ajan var" sözünden çok fazlası aramızda geziyor.
Kimi Avrupa'nın, Almanya'nın vakıflarından, derneklerinden maaşını Euro olarak alıyor.
Kimi de CIA'ya gönüllü olarak çalışıyor. aHaber'de Yazboz'da bir röportajda CIA mensubu "Türkiye'de gönüllü bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Maaşlı Türk eleman kontenjanımız dolu" diyordu. Kimi Alman pasaportu alıp, Başkent Berlin'de saraylarda ağırlanıyor, oralardan Türkiye'ye saldırıyordu.
FETÖ teröristlerinin kimi Amerikan pasaportlu, kimi green kartlı, CIA kapısında yatıyor, uykuya dalarsa rüyasında Hillary'i görüyordu. Hillary ablaları hizmetlerinden dolayı yanaklarından makas alıyordu. Onlar da doğdukları ülkede tank-helikopter ve savaş uçakları ile KAN ve CAN alıyordu. Osmanlı Akıncıları ordudan önce yola çıkan ve gittikleri bölgelerde istihbarat toplayan bayrak ve vatan sevdalılarıydı. Bugün Alman bayrağı altında üzerine Amerikan bayrakları örterek uyuyan ve HİLALİ beyninden atanların at koşturduğu ve ÜLKESİNE SALDIRDIĞI ihanetlerle karşı karşıyayız. "Vatanım Amerika, BATININ hizmetindeyim" diyenler ot gibi fışkırıyor.
Almanya'dan dün "Türkiye'yi teröre karşı yaptığı mücadelede destekliyoruz" diye resmi açıklama geldi. Komedi ötesi, dünyanın en aptal açıklamasını yapan bir AB lideri var önümüzde. Türkiye karşıtı, tüm teröristlere, katillere "SIĞINMA HAKKI" vereceğini açıkladıktan sonra, 60 NATO çalışanı Türk görünümlü FETÖCÜ terörist Berlin hükümetine başvurdu. "Bizi Türkiye'den koru, vatandaş yap" diye. Deustche Welle dün "Ellerinde çok önemli gizli belgeler var" diye yayın yapıyor, bir tek "MÜJDELER OLSUN" demiyor. Hem NATO hem de Türk ordusunun sırlarını utanmadan onursuzca aktaracak vatan hainleri sıraya girmiş durumda. Böyle bir potansiyeli hangi düşman kaçırmak ister mi? PKK'dan DHKP-C kuruculuğu ve koruyuculuğuna kadar bilumum terörist barındırma uzmanı Almanlar, buna FETÖ'yü ekleyip, İHANET KULESİ'ni neden yükseltmesinler? Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk, onların korkulu rüyası...
Başkent Berlin'de her yer Türk tabelaları ile kaplı, Köln'de yarın referandum olsa ayrı bir Türk devleti kurulur. Bir de bunlara sadece Türkiye'ye minnet duyan mülteciler eklenirse oluşacak kabusa bak! Onun için Avrupa'dan "Türk kovucu" vatan hainlerine, teröristlere ihtiyaç var. "Gelin sizi saraylarda ağırlayalım" diyorlar, mülteci tekmeledikleri Avrupa'da teröriste kapılarını ardına kadar açıyorlar. Bakın Der Spiegel, "MİT 'in sadece Almanya'da 6 bin çalışanı ve muhbiri var" diye yazıyor, Die Welt'e kadar önüne gelen buna atlıyor, Alman parlamenterler de "Eyvah memleket elden gidiyor" diye yaygara yapıp olayı meclise taşıyor.
Almanya'da Türkleri yakanlar BND ajanı çıkıyor... Katiller ya yargılanıyor gözüküyor ya da bulunamıyor. Neden? Bir düşünün!
Şırnak'ta da iki ÇEK PKK'lı yakalandı dün.
"Bizi Almanlar ve Fransızlar eğitti" diyorlar. Aslında Şırnak'ta yakalanan Avrupa Terörist Birliği ... Başkentleri de Erdoğan'ın dediği gibi "Brüksel". Vatanını seven milyonlarca Osmanlı akıncısı, Avrupa'da bekliyor. Sadece o başkentleri Brüksel'in merkezinde 150 bin kişilik Türk mahallesi var. Ve karşılarında da asla selam çakan, hazır olda bekleyen eski Ankara yok. Biz büyüyoruz, onlar küçülüyor... Sıkıntıları bu...
Kaşınıyorlar...
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