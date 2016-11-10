Yelpaze sallıyorlar!
Şoktayız... İngilizler'i korku sardı...
Avrupa kabusta... Güney Kore hükümeti olağanüstü toplandı ve "ABD artık bizi Kuzey Kore'den korumaz" diye ağlamaya başladı.
Diyebiliriz ki ABD seçimlerine küresel ilginin yanında Amerikalılar'ın ilgisi devede kulaktı! Gerçek mağluplara gelince; Obama, Londra- New York ekseni, AB ve küresel SERMAYE ile BARONLARDIR!
ABD derin devleti ve yönetimlerini etkileme yarışındaki İngilizci lobiler, küresel baronların uşağı algı ustası MEDYA ile anket şirketleridir.
ABD derin devleti içindeki İngilizleri artık tasfiye süreci bekliyor. Ortadoğu, Afrika gibi yıllardır sömürdükleri topraklardan ve hatta Türkiye'den değil, batışlarını geciktirmek için sırtına bindikleri ABD'den de kovuluyorlar. Tabii bir de himmet paralarını Hillary'e aktaran Pensivanyalı teröristler de araba çarpmışa döndü. O Pensilvanya ki Demokratların kalesi bir eyalettir. Ama çakma Mesih FETÖ, bütün rüyamatik, illüzyonik ve sahte mistik duruşu ile orayı bile koruyamadı.
Hillary'nin kalesi Pensilvanya'yı da Trump alarak en ağır darbeyi vurdu! Bir başka kaybeden de şarkıcı-artist-entelektüel-yazar liboş takımıdır! Kan emici, ahlak ve insanlık değerleri bozguncusu, emperyalist ve siyonist Holywood'un, Hillary'e verdikleri olağanüstü desteğe rağmen, ağlayanlar kervanına katılmalarıdır. NeoCon genel müdürüyle son anda Hillary'i aklayan FBI'daki küresel baron uşakları da, CIA'deki milli unsurlara karşı ağır bir yenilgi aldılar. Bir kaybeden de, kendisini defalarca ikaz ettiğim halde Türkiye'de entrikalarını ağzına yüzüne bulaştıran ve 15 Temmuz'un doğru algılanmasını Washington'da sağlayamayan ABD'nin Ankara büyükelçisi John Bass'dır. Dün sadece "Sürpriz oldu" diyebildi... Kariyerine yüklediği negatif unsurlarla topal tavşana döndü, zaten yolcuydu. ABD'deki ulusal çapta etkisi olan 59 medya kuruluşundan 57'si açıkça Hillary Clinton'ı destekledi. Kalan ikisi de, "Trump kazanmamalı!" diye yayın yaptı. Anket şirketlerinin tamamı "En az 4-5 puan önde Hillary kazanacak" diyerek rezil rüsva oldular. Müttefikleri medya ile birlikte emrinde oldukları finans imparatorlarına ağır bir travma yaşattılar.
Topal ördek Obama'ya ayrı paragraf açmak lazım. Zira Demokratların başkanlığı kaybetmelerine ilaveten hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolün Cumhuriyetçiler'e geçmesindeki etken, 8 yıllık başkan Obama'nın başarısızlığı, hayal kırıklığı uyandıran iç ve dış politikalarıdır. O Obama ki, CHANGE-DEĞİŞİM sloganıyla 2008 seçimini alıp daha resmen başkan olmadan, Nobel Barış Ödülü kazanmıştı. Ama fos ve silik bir adam çıktı. Vaadlerini yerine getiremeyen aciz başkan olarak tarihe geçti.
Demokratlar'ın Pensilvanya gibi kalelerinde bile Trump'a yenilmelerinin adeta alt yapısını hazırladı. Trump, bölünmüş ve yozlaşmış Amerika'da, yanındaki güçlü kadrosuyla artistten demir yumruk çıkaran 2.Reagan dönemini başlatacak bir başkan olarak gösteriliyor. Seçim kampanyasındaki negatif çıkışlarına rağmen, hem İslam dünyasına hem de müttefiklerine karşı daha güvenilir ve adil görünüm sergileyecektir. Ezici ve tek belirleyici ilişkiler yerine, ortaklık ve kazan kazan ilişkilerinin daha öne çıkacağı bir dönem başlayacak. Zira Trump'ın arkasında içinde müslüman danışmanların da olduğu çok güçlü bir kadrosu var. Özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin ağır toplarından Newt Gingrich'in, Trump kabinesinin etkili isimlerinden olmaya hazırlanması, hem Türkiye hem de ABD için büyük avantaj. O Gingrich ki 2000'li yılların Amerika'sının nasıl olması gerektiğini kitaplarıyla tarihi bir perspektiften anlatan vizyon sahibi bir politikacı ve stratejisttir.
Türkiye'nin önemini çok iyi bilen ve takdir eden bir siyasetçidir. Gingrich'in muhtemel kabinede Dışişleri Bakanı ve Rudy Giuliani'nin Adalet Bakanı koltuklarına oturması, hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Bu Ankara'ya yarayacaktır. Washington-Moskova- Ankara ekseni daha da öne çıkacaktır.
Amerikan halkı bu seçimle ABD'nin sırtına yapışmış asalakları ve gayri milli unsurlarınlobilerin tasfiyesini hızlandıran bir başka "devrimin" işaretini yakmıştır!Türkiye için bir başka kazanç da, FETÖ elebaşı için yolun sonunun gelmesidir. Hillary'e gönderilen milyon dolarlar çöpe gitti... Çember daralıyor... 10 Kasım'da doğduğunu iddia eden ve başına Trump düşen çakma Mesih ağlıyor... FETÖCÜLER bugün kağıttan yelpaze sallıyor!
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