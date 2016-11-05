Diz çökecekler
Ee böyle bir "GÖZ"ü Batı ne yapacak, sokağa mı atacak? Onun içindir FETÖ'CÜLERE Almanya sahip çıkıyor. Onun için FETÖ ile işbirliği yapanlara ALMAN PASAPORTU çıkarıyor. Allah'a şükür bizim gururla taşıdığımız Türk pasaportumuz var. Tüm dünyanın sömürmek için koştuğu ve uğrunda terör orduları kurduğu Ortadoğu ve Afrika'da en geçerli pasaport AYYILDIZLI olanı... Onun için çıldırıyorlar, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de PKK lehine mahkeme kararı alıyorlar. Çünkü yıllarca at oynattıkları ve soydukları bölgelerde onlara "HIRSIZ" deniyor artık. Büyük öfke ve nefret duyguları ile karşı karşıyalar.
Yüzlerine maske takarak gittikleri Osmanlı coğrafyasında, Afrika'nın en ücra köşelerinde "Ay-Yıldızlı pasaport" bekleyenlerle karşılaşıyorlar hep. Ve korkuyorlar, "Yakın bir zamanda ANKARA'NIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKECEĞİZ" diye. Uykuları kaçıyor, inanmak istemiyorlar ama hep karşılarına acı gerçek çıkıyor. Almanya Baden Württemberg Eyaleti'nin eski Başbakanı ve AB Komisyonu Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, 2013 yılında açıklama yapıyor... "Brüksel her şeye karışmayı çok seviyor. AB istediği ekonomik atılımları gerçekleştiremiyor.
AB büyümüyor, gelişmiyor. Büyüyen tek şey, KONUŞMA metinlerimiz.
İddiaya giriyorum ki gelecek 10 yıl içinde bir Alman kadın ya da erkek başbakanı, Parisli meslektaşı ile birlikte DİZLERİNİN ÜZERİNDE Ankara'ya doğru sürünecek. Türkler'e 'Dostlar, bize gelin. Çünkü siz doğru yoldasınız' diye ricada bulunacak" dedi. Oettinger, "Ben bu gerçeği söyledim, dostlarım bana tavır aldı. Türkiye'yi övmek çok riskli" diye ekledi. Evet Ottinger'in dediği gibi ANKARA'ya doğru SÜRÜNECEK olmaları gerçeğine inanmak istemiyorlar.
Ancak tüm veriler "Eyvah Türkler geliyor" diye suratlarında şamar gibi patlıyor. Onun için Almanya'dan hiç çıkmayan, Türkiye'de yapacağı eylemleri bile Alman istihbaratı ile Frankfurtlarda masaya yatıran HDP için bugün ağlıyorlar. "Terör listesi"ne aldıkları PKK'ya utanmasalar Almanya'nın tüm köylerinde ofis açtıracaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman Almanya'ya gitse, Okmeydanı karışıyordu. Çünkü DHKP-C Alman malıydı, borç batağına girip parayla satın alınan Yunanistan'daki Lavrion kamplarında Berlin'den gelen ajanlar tarafından eğitiliyordu.
Alevi Derneklerini Almanya'da örgütleyip paraya boğan ve Türkiye'de bir mezhep çatışması cephesi açmak isteyen de Alman istihbaratıydı. Alman vakıflarından Türkiye'deki aydın görünümlülere, gazetecilere, PKK'lı belediyelere milyonlarca dolar yağıyordu. Tüm bunlara FETÖCÜLERE barınacak villalar ve onlarla işbirliği yapıp kendilerine sığınan gazetecilere de ALMAN PASAPORTU yağıyor, Cumhurbaşkanları saraylarda ağırlamaya hazırlanıyor. HDP tutuklamalarına Berlin ağlıyor, Paris ağlıyor, Brüksel ağlıyor.
Avrupa Parlamentosu kendini paralıyor. AB üyesi ülkelerin elçileri teröre hizmet edenler için Ankara'da olağanüstü toplantıya gidiyor.
Meclis bombalanırken gıkını çıkarmayanlar, plazalarda kadeh kaldıranlar böyle ikiyüzlüdür işte. Yakında SAZ çalıp, ağıt yakacaklar. Bakın Alman Devleti işi gücü bırakmış "Türkiye'deki hükümete güveniyor musunuz" diye Alman halkına sorup anket yapmış. Siz hiç Türk halkına "Alman hükümetine güveniyor musunuz" diye soranı gördünüz mü? Adamlar sıyırmış durumda. Günter Oettinger boşuna söylemedi...
HDP-FETÖ-PKK için dizini dövenler yakında "DİZ ÇÖKECEKLER!"
- Haberler
- Yazarlar
- BEKİR HAZAR
- Diz çökecekler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 1 lira 04 Kasım 2016, Cuma İki ilginç konferans vardı bu hafta. Birisi Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri konulu bu yıl 35'incisi yapılandı....
- Man’yanki 03 Kasım 2016, Perşembe Irak Başbakanı İbadi, "Türkler'i istemiyoruz Musul operasyonunda" diye bağırıyordu. İngiliz basını ile aynı günde,...
- Pişkinler 02 Kasım 2016, Çarşamba Sir Samuel Romilly, Büyük Britanya'nın ünlü hukukçusu ve Saray'ın danışmanıydı. "İngiltere gibi dünyada hiçbir...
- Çöpe giden film 01 Kasım 2016, Salı DigiTurk'te önceki gün ilginç bir film izledim. Werner Herzog yönetmeniydi, 2015 yapımıydı. Başrollerde dünyaca...
- Düşürdük 29 Ekim 2016, Cumartesi Mustafa N. Özfatura, Türkiye'nin önde gelen stratejist ve dış politika uzmanlarından. 2002'de bir makale yazıyor...
BEKİR HAZAR Tweetleri