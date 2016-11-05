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Bekir Hazar BEKİR HAZAR
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi

Diz çökecekler

Eylül 2016'da Fetullah, Alman Die Zeit'e demeç veriyor. "AB, NATO ve ABD baskı uygulamazsa, Türkiye ne Avrupa standartlarına uyacaktır ne de NATO'nun şartlarını yerine getirecektir. Batı'dan yardım etmelerini talep ediyorum" diyor. Die Zeit muhabiri "Geçmişte verdiğiniz hangi vaazdan dolayı pişmanlık duyuyorsunuz?" şeklinde soru yöneltiyor. Fetullah "Eskiden vaazlarımda genelleme yaparak Batı'yı çok kolay yargılardım. Bugün bakış açım değişti" diyor. Evet BAKIŞ AÇISI değişmiş bir FETÖ var ortada... Eskiden Batı'yı kolay yargılarlardı, son yıllarda bu ülke topraklarında yaşayanları düzmece suçlarla yargıladılar. Üst rütbeli subaylara "Kadın satıcısı" iftirasıyla saldırıp 500 yıl kilitlediler. Genelkurmay Başkanı'nı "Terörist" ilan edip içeri attılar, Diyarbakır Belediyesi'ne arka kapıdan dalıp sohbet ettiler. Şimdi terörist PKK ile her yerde işbirliği yapıyor, Batı'yı yargılamıyor, tam tersine yaltaklık edip ona sığınıyorlar. Çünkü Fetullah "Bakış açımız değişti" diyor.
Ee böyle bir "GÖZ"ü Batı ne yapacak, sokağa mı atacak? Onun içindir FETÖ'CÜLERE Almanya sahip çıkıyor. Onun için FETÖ ile işbirliği yapanlara ALMAN PASAPORTU çıkarıyor. Allah'a şükür bizim gururla taşıdığımız Türk pasaportumuz var. Tüm dünyanın sömürmek için koştuğu ve uğrunda terör orduları kurduğu Ortadoğu ve Afrika'da en geçerli pasaport AYYILDIZLI olanı... Onun için çıldırıyorlar, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de PKK lehine mahkeme kararı alıyorlar. Çünkü yıllarca at oynattıkları ve soydukları bölgelerde onlara "HIRSIZ" deniyor artık. Büyük öfke ve nefret duyguları ile karşı karşıyalar.
Yüzlerine maske takarak gittikleri Osmanlı coğrafyasında, Afrika'nın en ücra köşelerinde "Ay-Yıldızlı pasaport" bekleyenlerle karşılaşıyorlar hep. Ve korkuyorlar, "Yakın bir zamanda ANKARA'NIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKECEĞİZ" diye. Uykuları kaçıyor, inanmak istemiyorlar ama hep karşılarına acı gerçek çıkıyor. Almanya Baden Württemberg Eyaleti'nin eski Başbakanı ve AB Komisyonu Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, 2013 yılında açıklama yapıyor... "Brüksel her şeye karışmayı çok seviyor. AB istediği ekonomik atılımları gerçekleştiremiyor.
AB büyümüyor, gelişmiyor. Büyüyen tek şey, KONUŞMA metinlerimiz.
İddiaya giriyorum ki gelecek 10 yıl içinde bir Alman kadın ya da erkek başbakanı, Parisli meslektaşı ile birlikte DİZLERİNİN ÜZERİNDE Ankara'ya doğru sürünecek. Türkler'e 'Dostlar, bize gelin. Çünkü siz doğru yoldasınız' diye ricada bulunacak" dedi. Oettinger, "Ben bu gerçeği söyledim, dostlarım bana tavır aldı. Türkiye'yi övmek çok riskli" diye ekledi. Evet Ottinger'in dediği gibi ANKARA'ya doğru SÜRÜNECEK olmaları gerçeğine inanmak istemiyorlar.
Ancak tüm veriler "Eyvah Türkler geliyor" diye suratlarında şamar gibi patlıyor. Onun için Almanya'dan hiç çıkmayan, Türkiye'de yapacağı eylemleri bile Alman istihbaratı ile Frankfurtlarda masaya yatıran HDP için bugün ağlıyorlar. "Terör listesi"ne aldıkları PKK'ya utanmasalar Almanya'nın tüm köylerinde ofis açtıracaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman Almanya'ya gitse, Okmeydanı karışıyordu. Çünkü DHKP-C Alman malıydı, borç batağına girip parayla satın alınan Yunanistan'daki Lavrion kamplarında Berlin'den gelen ajanlar tarafından eğitiliyordu.
Alevi Derneklerini Almanya'da örgütleyip paraya boğan ve Türkiye'de bir mezhep çatışması cephesi açmak isteyen de Alman istihbaratıydı. Alman vakıflarından Türkiye'deki aydın görünümlülere, gazetecilere, PKK'lı belediyelere milyonlarca dolar yağıyordu. Tüm bunlara FETÖCÜLERE barınacak villalar ve onlarla işbirliği yapıp kendilerine sığınan gazetecilere de ALMAN PASAPORTU yağıyor, Cumhurbaşkanları saraylarda ağırlamaya hazırlanıyor. HDP tutuklamalarına Berlin ağlıyor, Paris ağlıyor, Brüksel ağlıyor.
Avrupa Parlamentosu kendini paralıyor. AB üyesi ülkelerin elçileri teröre hizmet edenler için Ankara'da olağanüstü toplantıya gidiyor.
Meclis bombalanırken gıkını çıkarmayanlar, plazalarda kadeh kaldıranlar böyle ikiyüzlüdür işte. Yakında SAZ çalıp, ağıt yakacaklar. Bakın Alman Devleti işi gücü bırakmış "Türkiye'deki hükümete güveniyor musunuz" diye Alman halkına sorup anket yapmış. Siz hiç Türk halkına "Alman hükümetine güveniyor musunuz" diye soranı gördünüz mü? Adamlar sıyırmış durumda. Günter Oettinger boşuna söylemedi...
HDP-FETÖ-PKK için dizini dövenler yakında "DİZ ÇÖKECEKLER!"

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