Düşürdük
Amerikan Kongresi, 11 Eylül saldırılarına karşı tazminat olarak S.Arabistan'ın ABD bankalarındaki 750 milyar dolarına el konulmasını isteyen tasarıyı geçiriverdi. 11 Eylül saldırısını yapanlar Suudi vatandaşıysa, 750 milyar dolar tazminat ödetilmeliydi. 14 yıl önce Savunma Politikası Kurulu bunu öneriyor, 14 yıl sonra kongre onaylıyordu. Suudiler de "750 milyar dolarımızı çekeriz, Amerika'yı batırırız" diye tehdit ediyordu.
ABD Hazine Bakanı Jacob Lew iki gün önce S.Arabistan'a gitti. Eğitim hayatını, savaş ve kaoslardan Para İmparatorluğu kuran Rotschild ailesinin verdiği burslara borçluydu. "750 milyar doları fonlarımızdan çekebilirsiniz. Ancak Nevada Reno'da kurduğumuz yeni offshore merkezine yatırmak kaydıyla" diyerek Suudları tehdit etti. Suriye, Irak krizleri masada halledildiğinde sıra S.Arabistan'a gelecek. Neyse biz dönelim tekrar Savunma Politikası Kurulu'na...
Yahudi Başkanı Richard Perle'nin lakabı "Karanlıklar Prensi"... Uzun yıllar CIA'da üst düzey yöneticilik yaptı. Başkanı olduğu Savunma Politikası Kurulu'nun gizli bir toplantısı Wikileaks tarafından deşifre edildi.
ABD'li eski diplomat Stuart E. Eizenstat, Hillary Clinton'ın dış politika danışmanı Jake Sullivan'a 17 Ocak 2016'da mail gönderiyordu. Sızdırdığı belgelerle ün yapan Wikileaks o maili yayınlandı. Gizli toplantıda ele alınan "Erdoğan'ın zor bir lider. Washington uzun yıllar onunla çalışmak zorunda kalacağı gerçeğiyle yüzleşmeli. ABD'nin zor müttefik haline gelen Türkiye'yi sıkıştırmak için elindeki kozları kullanmalı" konusuna kadar ne varsa maille Hillary'e gönderiliyordu. Stuart E. Eizenstat imzalı mailde en çok dikkatimi çeken, "İstihbarat servislerinin hepsi katıldı, hatta Savunma Bakanı Ash Carter'da oradaydı. ABD'nin dört eski Türkiye büyükelçisi de" şeklindeki cümleydi. Dört eski büyükelçi de orada olduğuna göre, isimleri hepimizce malum. Ve hepsi de 15 Temmuz öncesi "Darbe" çağrıları yapan tellallar. Toplantıda "Erdoğan Türkiye'yi iç savaşa götürüyor" diyorlar. Müdahale edilmesini, daha sert tedbirler alınmasını istiyorlar. Gizli toplantının yapıldığı Kurul'un başkanı Richard Perle, 12 Eylül darbesinin mimarı. Darbe gerçekleştiğinde, ABD Başkanının kulağına eğilip "Bizimkiler başardı" diyen adam. İşte kapalı kapılar ardında "Bizimkileri" her daim kullananlar, 15 Temmuz'da da aynı yola başvurdu.
"Bizimkiler" kategorisine girmek çok kolaydı. İki gün önce Türkiye'nin en zenginleri sınıfında yer alan bir işadamı ile beraberdik. 17 yaşında ABD'ye okumaya gidiyor. Benzin istasyonlarında çalışarak okuyor. "Ayakta kalabilmem için gereken 1600 dolar uğuruna gece gündüz çalışıyordum. Bir gün beni bir şirkete çağırdılar. 4500 dolar maaşla işe başlamamı istediler" diyor.
17 yaşında, eti-budu olmayan bir Türk genci... "Size ne faydam olabilir ki" diye soruyor. "İleride lazım olursun" cevabı alıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor, teklif edilen para onun için çok büyük. O şirketin CIA'nın kontrolünde olduğunu yıllar sonra öğreniyor. ABD'de çalışan bir Türk meslektaşa anlattım dün bu olayı. "Bana da geldiler çok yüksek maaşla CIA'ya tercümanlık yapmamı istiyorlardı" dedi.
Düşünün... FETÖ'ye yeryüzünde kapıları açıp milyarlarca dolar kazandıran bir CIA var. CIA istediğinde ellerinde olsa nükleer füze ile vuracak kadar "Bizimkiler" sınıfına koşarak girerler. FETÖ, gizli toplantılarda alınan darbe kararının uygulayıcısı maşadır.
İngiliz basını dün Erdoğan için "Artık daha fazla öngörülemiyor. Ne yapacağı tahmin edilemiyor" diye ağlayıp, "Türkiye Suriye'de bir taşla iki kuş vurdu" diye dövünüyor, "Musul'da ne kazanacak" sorusu için kafasını patlatıyor. "Bizimkiler" adı verilen devşirme teröristler 15 Temmuz'da kazansaydı bu hallere düşmeyeceklerdi. Türk Milleti, fena DÜŞÜRDÜ!
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