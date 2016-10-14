Beyinsizliğe koşuyorlar
Yani ANKARA, gezegendeki yaşamın tam ortasında. Adeta kalbi durumunda.
Osmanlı'yı parçalayarak dünyanın gövdesini aldılar ama kalbi sökemediler. Bu yüzden tam 100 yıldır çakalların saldırısına uğruyoruz. Bu yüzden aort damarlarımıza kadar girdiler., "Türkiye'de 200 bin hain var" diyen rahmetli Kamuran İnan'ın deyimiyle içeride adam devşirdiler. Son yıllarda bu rakamı daha da artırdılar. Ve bizi içeriden fethederek içeriye hapsettiler, devleti esir alarak yıllarca yönettiler. 13 yıl öncesine kadar öngürülebilir Türkiye vardı. Çünkü önümüze ne koyarlarsa imzalıyorduk. MİT'in maaşı bile CIA'dan gelerek Başbakanlara imzalatılıyordu.
Atı alan Üsküdar'ı geçemiyordu. Çünkü boğaz İngiliz'di ve Üsküdar'a izin verdikleri geçiyordu. Ancak 2016'ya geldiğimizde sahneye boğazın altına dünyanın en derin AVRASYA tünelini kurarak mesaj veren Türkler çıktı. Artık ANKARA selam çakmıyor, hazırola geçmiyordu. Kalp her türlü saldırıya rağmen çalışıyordu. Ve dik duruyor, dikleniyordu. İpekyolu'nu tekrar canlandıran bir Türkiye vardı. Kore'den Çinliler'e kadar herkes bölgeye gelmek istiyordu. Ve hepsinin geçmek zorunda olduğu kavşak Ankara'ydı.
İpekyolu'nu tekrar canlandırmak demek, Ankara'nın Pasifik'e kadar gitmesi demekti.
Bugün, Çin ve ABD'nin savaştığı Pasifik'e kadar uzanmayı bırakın bunu düşünmemiz bile bazılarını delirtiyordu. FETÖ'yü içeriden satın aldılar, İpekyolu üzerinde uyuyan bir Türkiye'yi hayata geçirmek için. Uyandığında da selam çaktırmak amacıyla... Başarılı olamadılar, gözlerini kararttılar. Rus uçağını içimizdeki hainlere düşürterek bizi kucaklarına oturtmaya çalıştılar. Tutmadı... Tutturamadılar.
Ne yapsalar öngörülemeyen bir Türkiye çıkıyordu karşılarına. Onun için Avrupa'dan okyanus ötesine kadar uzanan alanda ellerinde olan medyada bakın nasıl ağlıyorlar; "Türkler Ruslar ile Türk akımı anlaşmasını imzalayarak Moskova'nın doğalgazını Avrupa'ya taşımıyor. Sakın ola taşıyıcı olarak bakmayın, yanılırsınız. Ruslar'ın doğalgazını getirecekler ama patron olacaklar. Moskova doğalgazı veriyor, Türkler'e sen Avrupa'ya kaça satarsan sat diyor. Yani Türkler satıcı oluyor.
Bunun Avrupa'da ve bölgede dengeleri nasıl değiştireceğini, Ankara'nın elinde nasıl bir silah olacağını düşünebiliyor musunuz?" Evet aynen böyle yazıyorlar.
Türkiye, Ruslar ile Türk Akımı projesini imzalayarak Avrupa'nın enerji ihtiyacında söz sahibi oldu. Dünyada dost ülke asla yok. Her şey çıkar ve para üzerine. Masada, Rusya'dan tutun Azeri, İran, Türkmenistan, Irak enerjisine kadar tüm kartlar boru hatları yoluyla elimize geçiyor. Bunu önlemek için DEAŞ'tan tutun PKK ve FETÖ'ye kadar her türlü melaneti üzerimize gönderiyorlar. Suriye'nin kuzeyini PKK'ya verip alternatif bir boru hattı güzergahı oluşturmak için bir yerlerini yırtıyorlar. Musul petrollerini de aynı güzergahtan Akdeniz'e indirmek için, "Türkler'i Başika'da, Musul operasyonunda istemiyoruz" diye avaz avaz bağırıyorlar. Ve dahası Musul'a PKK'yı sokup, Suriye üzerinden Akdeniz koridorunu genişletmek için tüm fitneleri ve terörü üzerimize salıyorlar. Masada tüm boru hatlarının içinden geçtiği fiyat belirleyici bir Türkiye'yi düşünmek bile istemiyorlar.
Avrupa masada karşımıza oturduğunda, bir kuruşluk indirim için PKK'yı satacak, başkentlerden bile kovacak ve şu anda kucak açtıkları FETÖCÜ'leri yanında bonus olarak verecek hale gelecek belki. Şu anda saldırdıkları ANKARA'nın enerji kartıyla hangi GÜCE ulaşacağını bilgisayarları bile hesaplayamıyor. Siz siz olun bakmayın İngiliz gazetelerine ve Londra-NewYork hattının oyuncağı kredi derecelendirme kuruluşlarının "Türkiye ekonomisi kötü" yaygarasına.
Asıl vatanı Londra olan Citibank dün "İngiliz sterlini AB'den çıkma kararından sonra yüzde 50 düştü. Türk lirasına yatırım yapın" diye boşuna bağırmıyor. Finans baronlarının tetikçisi Haçlı-Siyonist ittifakının NEO-CONLARIN 15 Temmuz öncesi darbe çağrıları yapıyorlardı. Şimdi kapalı kapılar ardında "Bu Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz?" diye toplantılar yapıyorlar. Ve duvarlara kafalarını vuruyorlar. Beyin sarsıntısı geçirmek üzereler. Biz GÜCÜMÜZÜ görür ve birlik olursak "BEYİNSİZ" kalacaklar!
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