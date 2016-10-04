İdük?
Katiller, Alp dağlarının eteklerinde, göl kenarlarında pikniğe çıkıyor, şarkılar söylüyor ve bir de utanmadan bunu facebook adreslerinde yayınlıyor. Bize "Terörle mücadele yasasını değiştir" diyen Avrupa, terörist yatağı haline geldi ama dedik ya adamlar pişkin! Şeref ve haysiyetten, onurdan yoksun olan, sadece çıkarını düşünen ve bu uğurda katilleri koruyanlar birliği haline geldi Avrupa. Peki Amerika?
Okyanusötesi ülke bu işin başı durumunda zaten şu anda. Suriye'de terörist DAEŞ'i kurdular, terörist PKK'ya PYD'yi inşa ettirip başına Amerikalı general atadılar. Şimdi her ikisine de horoz döğüşü yaptırıyorlar. Katiller ordusuyla tüm dünya ekranlarını kaplayıp, korku ve dehşet salarak gövde gösterisi yapıyorlar, ülkeleri parçalıyorlar. "Benim teröristim senin teröristini döver" diyecekler yakında. Bu hale dönüşmelerine çok az kaldı. Herkes ABD'nin DAEŞ'i uçaklarla bombalayıp nefes aldırmadığını zannediyor. Halbuki o teröristler, boş arazileri, çölü bombalayan ABD sayesinde 40 ülkeye petrol ihraç ediyorlar. Bu durum da dün çıktı ortaya. Bakın ABD Dışişleri bakanlığı sözcüsü kamera ordusunun önüne çıkıp ne diyor? "Rusya Suriye'de dediklerimizi yapmazsa, yakında teröristler Moskova ve diğer şehirlere gelebilir". Yani adam utanmadan "Ya dediğimizi yap ya da elimizdeki teröristleri üzerinize süreriz" demek istiyor açık açık. Rusya'dan "Bu kadar düşeceklerini beklemiyorduk" açıklaması geliyor. Moskova "Açığa düşeceklerini beklemiyorduk" demek istiyor. Şu anda terörist grubun varsa ne ala.
Sadece ülkeleri parçalamıyor, trilyonlarca dolara da konuyorsun. Alın size bir örnek;
11 Eylül saldırısı en çok ABD'ye yaradı.
Afganistan'a kadar işgale gittiler adamlar.
En sonunda Amerikan kongresi, "11 Eylül saldırılarında Suudi vatandaşları vardı. O halde Suudi Arabistan'dan tazminat almak hakkımız" diyerek yasa çıkardı. Ortalık karıştı. Suudi Arabistan Washington ile gerginlik yaşadığında, 11 Nisan'da Kral Selman "ABD'de 750 milyar dolarımız var. Çekeriz, batar" diye sopa gösteriyordu. Bunu telefonla yapıyor ve Obama'ya haykırıyordu. Ve o tehdidi Ankara'da kaldığı JW Marriot otelinde yapıyordu. Şimdi Amerikan kongresi o 750 milyar doların üzerine oturmaya hazırlanıyor. Senatörler, "11 Eylül'ün tazminatı olarak bu parayı alalım" diye konuşmaya başladılar. Peki Amerika'da pişer de Avrupa'da şişer mi?
Suudi Arabistan'ın Avrupa'da 1 trilyon doları olduğu ortaya çıktı. Bunun 800 milyar dolara yakın olan bölüm Londra bankalarında ve gayrimenkulde. Şimdi de İngilizler harekete geçti, "Amerika Suudi Arabistan'ı suçlu bulur, parasına el koyarsa, aynı hak bize de doğar" diye bağırmaya başladılar kürsülerde. Peki bize yapılan terör saldırıları ne olacak? Avrupa'da açılan ofisler, pikniğe gönderilen darbeci katiller ve onlara kucak açanlar? Katilleri besleyenlerin, öldürülen vatandaşlarımızın ailelerine tazminat ödemesi gerekmez mi o zaman? Daha de genişletelim olayı. ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, Ankara'ya geldiğinde darbe girişimi için "Bu Türkiye'nin 11 Eylül'ü" demişti. E sizin 11 Eylül'e tazminat hakkı doğuyorsa, CIA'nın oturma izni aldığı FETÖ'nün düzenlediği bizim 11 Eylül ne olacak? Size yolcu uçağı geldi, bize ise daha ağırı üstelik. Bizim 11 Eylül'ün mimarı, üzerimize bomba yüklü savaş uçakları gönderen terörist şu anda Pensilvanya'da çiftlik sarayda ağırlanıp, özgürce Amerikan hamburgeri yiyor.
Halkımızı ve meclisimizi bombalayanlara emir Amerika'daki green kartlı ilkokul mezunu, CIA korumasındaki teröristten geldi. Üstelik 15 Temmuz katillerinden bir bölümü de Amerika'ya kaçtı, orada ağırlanıyor. Bakın Kandil ve Kobani'den gönderdiklerinize ve onların katliamlarına daha gelemedim... Sizin 11 Eylül'ünüz Suudi de bizimki ne idüğü belirsiz mi? Madem ikizkulelerinizi vuranların idüğüne bakarak devletleri suçluyorsunuz....
O halde bizim İDÜK de Pensilvanya'da? Ne olacak şimdi? Düdük mü?
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