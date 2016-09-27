Kral para
Hükümetler kurulur, Başbakanlar seçilir. Ancak hepsi hikayedir. Yalandır, dolandır, göz boyamadır. Tamamı aslında tek bir devlettir. Ona İngiliz Milletler Topluluğu denir. Avustralya da 1952'den beri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in atadığı Genel Vali ile yönetilen bir vilayettir.
Bu ülkede İngiliz Kraliçesinin bir ünvanı vardır ve şöyledir;
"Elizabeth the second; by the Grace of God, Queen of Australia and Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealt."
Açılımı ise şöyledir; "İkinci Elizabeth; Tanrı'nın Lütfu ile, Avustralya ve diğer diyarlarının ve bölgelerinin Kraliçesi, İngiliz Milletler Topluluğu'nın BAŞI" Elizabeth, Avustralya topraklarına indiğinde ona "İngiltere Kraliçesi" denmez. Resmi törenle, "Hoş geldin Avustralya kraliçesi" diye karşılanır. İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz çarşamba, Genel Vali'nin emrinde olan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile görüştü. "Ülkemizi Osmanlılardan kurtardığınız için size borçluyuz" dedi.
Yani Netanyahu "İsrail'i sizler kurdunuz, sağolun varolun" diyor. Osmanlı'dan kurtardıkları için aslında Avustralya'nın da Kraliçesi Elizabeth'e teşekkürlerini sunuyor.
Amerika yıllar önce İngiltere'nin sürgün yeriydi. Sarayın ne kadar beğenmediği İngiliz varsa oraya gönderildi. Ve Amerika İngiliz Anglo-Sakon egemenliğine geçti.
Kanada da Londra'dan Kraliçe'nin atadığı Vali tarafından yönetiliyor. İsrail sevdalısı Yahudi sermayesinin merkezi, Londra içinde ayrı kanunlarla yönetilen, ayrı bir devlet konumundaki semttir. London of City adı verilen semtte binlerce finans kurumu ve banka merkezi bulunmaktadır. O sermayenin bir başkenti de New York'tur. Kraliçe, patronlar GÜCÜ ile evlidir. Amerika'dan başlayıp, Avustralya ve Kanada'ya kadar uzanan bir yelpazede Siyonizm-Haçlı evliliği ve ortaklığı yaşanmaktadır. Kraliçe'ye İsrail'i kurdurması için ikna eden, Osmanlı'yı yıkan, 100 trilyon doların üzerinde servete sahip Rotschild hanedanıdır. Onun için New York-Londra-Tel Aviv üçgeninde kurulan sermaye imparatorluğunda Kral "Para"dır, Kraliçe de Elizabeth'tir. Birlikte Amerika'yı da, İngiliz Milletler Topluluğu'nu da, dünyayı da yönetirler. Hillary Clinton, Kral Para'nın Washington'daki saraylarında ağırlanarak ve testlerden geçirilip onay aldıktan sonra seçim kampanyası başlatmış bir başkan adayıdır. Sermaye asla işini şansa bırakmaz. Donald Trump da, varlığını İngiltere'nin kurduğu İsrail'e adayacağını açıklamıştır. İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz hafta Amerika'da Donald Trump ile görüşmüştür. Trump bu görüşme sonrası "İsrail'deki büyükelçiliğimizi Tel- Aviv'den Kudüs'e taşıyacağım" demiştir.
Hiçbir Başkanın cesaret edemediğini yaparak "İsrail çıkarları uğuruna yangına körükle gideceğim" demektir bu. Aynı zamanda "Emrinizdeyim"in bir başka söylenme şeklidir. İngiltere AB'den ayrılmıştır. Referandum öncesi "Ayrılın" çağrısı yapan Trump, oylar sayıldıktan sonra "İngilizler ülkelerini kontrol altına aldı" diyerek sevinç çığlıkları atmıştır. O ayrılmadan sonra Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Boris Johnson'un lakabı "İngiltere'nin Trump'ı"dır. Dünya, böyle bir eksende, Londra'dan başlayıp New York'a uzanan, Tel Aviv'de öpülen "Kral para ve Kraliçe Elizabeth" monarşisine karşı mücadele veren ezilmişlerin kahır dünyasıdır. APO'yu Türkiye'ye getiren, FETÖCÜ teröristlerin kumpas kurduğu Albay Hasan Atilla Uğur "2. Kalkışma için İngilizler Güneydoğu'da cirit atıyor, aşiretlerin trilyonlarca lira kredi borcunu ödediler" diyor. Evet, FETÖ'ye Kraliçe'nin resmi yayın organı BBC'den sahip çıkan İngilizler, bu ülkede para saçıyor.
Yıllardır Osmanlı'yı yıkanların bu ülkeden çıkmadığını anlattık. Yıllarca bizi resmi olarak İngiliz Milletler Topluluğu'na almadılarsa da, içimizdeki İngilizlerle, sermayeyle gizlice yönettiler. Başı sıkışan kurtuluşu, kurtarıcı Londra'da Kraliçe'nin şefkatli kollarında aldı. Kandil bile "Londra ile diyalog halindeyiz" diye boşuna açıklama yapmadı.
Halk tüm oyunları bozdu, Ankara'yı geri aldı.Kraliçe, İngiliz Gizliler Topluluğu'ndan Halkın mücadelesi ile ayrılan başkentimizi geri almak istiyor. ABD'deki Anglo Saksonlar ve Siyonist-Haçlı ittifakı da destek veriyor.
Kanada, FETÖ'yü alıp bağrına basmaya hazırlanıyor. Avustralya da talipler arasında.
FETÖ'nün çok sevdiği güneydeki ülkenin Başbakanı, Avustralya'ya teşekkür edecek tabii!
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