Paraya tapanlar
ABD bir Alman şirketine daha 14 milyar dolar para cezası kesti. İngilizler kaçtı, İtalya Başbakanı da rest çekti, çok sayıda ülke sırada, Avrupa CIA destekli DAEŞ sayesinde çatırdıyor. ABD, yanına Danimarka ve Avustralya savaş uçaklarını da alarak Suriye'de bomba yağdırıp Esad'ın 83 askerini öldürdü, yüzlercesini de yaraladı..
Washington "Pardon yanlış yaptık, özür dileriz" dese de Esad'ı destekleyen Rusya burnundan soluyor.
Pentagon tarafından Deyrizor havaalanı yakınlarında atılan bombalarla ölen Esad askerleri DAEŞ ile savaşıyordu. ABD savaş uçakları attıkları bombalarla DAEŞ militanlarını Esad askerlerinden kurtardı.
Suriye'de kafalar karıştı, bu bombalama ile ateşkes tehlikeye girdi. Washington, Moskova'ya Esad'ı bombalayarak mesaj mı vermek istedi? Moskova, Amerika'da ard arda patlayan bombalarla "Mesajınızı gördük" diye cevap mı verdi? Saldırgan "Afgan asıllı Amerikan vatandaşı diye açıklandı" ama DAEŞ içinde herkesin DAEŞ'i var. Günümüzde artık parayı veren düdüğü çalıyor. Artık, sabah yatağından kalkan Devlet başkanları, terör örgütleri ile rakiplerine mesaj gönderiyor, çıkarlarını koruyor. Pentagon PKK'ya şemsiye açtı, aleni bir şekilde Amerikan bayrağı altına toplayarak koruyor. Çıkarlar uğuruna ne ilke kaldı, ne de insanlık... Her şeyin ayaklar altına alındığı bir dünyada yaşıyoruz. Yalan, riya, ikiyüzlülük, döneklik, alçaklık, utanmazlık ve bilumum sahtekarlık, çıkarların korunmasında en önemli silah haline geldi. Bakın size bir örnek vereyim... Amerika'da FDD diye bir kurum var. Açılımı; Demokrasileri Koruma Kuruluşu... İsrail sevdalısı baronların kurduğu CFR'nin fonladığı bir kurum. FDD'nin başkanlık koltuğunda CIA başkanlığından emekli James Wolsey oturuyor. CIA eski Başkanı James Wolsey bu kuruluşta John Hannah diye bir zevatı kıdemli uzman diye kanatları altına aldı. O Hannah aynı zamanda Bush döneminde Panama operayonu ve Körfez Savaşı'nı yöneten Başkan yardımcısı Dick Cheney'in özel güvenlik danışmanıydı.
Siyonist-Haçlı ittifakı NEOCON'ların ve paradorların tetikçileri işte böyle FDD gibi düşünce kuruluşları altında toplanıyorlar. CIA eski başkanının çok sevdiği o John Hannah, FETÖ'CÜ darbe girişiminden bir ay önce "Türkiye uçurumdan aşağı düşüyor, Erdoğan ABD ÇIKARLARI için büyük tehlike oluşturuyor. Washington bir an önce zararlarını azaltmak için Ankara'ya müdahale etmeli" diye makale yazarak darbe çağrısı yapıyordu. Adı Demokrasileri Koruma Kuruluşu olan örgütün üyesi "Türkiye'de demokrasiyi yıkalım" diyecek kadar ÇIKAR üzerine oturtulmuş bir sahtekarlık deryasında yüzüyordu. Aynı darbe çağrısı yine bu FDD'nin çok sevdiği ve kapılarını açtığı ABD'nin eski büyükelçisi Eric Edelman tarafından da yapılıyordu. Geçtiğimiz hafta ikisi de FDD'de düzenlenen toplantıda kürsüye çıkıp "Darbeyi tartışmasız FETÖ yaptı" dedi. Hatta John Hannah "Ordu içinde bu kadar FETÖCÜ olduğunu AK Parti dışında kimse söylemiyordu.
FETÖ'nün ordu içindeki gücü şaşırtıcı. Bu konuyla ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmalıyız" diye çağrıda bulunuyordu. CIA eski başkanının kanatları altındaki adam "FETÖ"nün ciddiye alınıp değerlendirilmesini ima ediyordu.
Edelman ise Türkiye'nin jeostratejik bakımdan büyük önem arz ettiğini söylüyor, "İncirlik yerine yakın ülkelerde alternatif üsler açmalıyız" diyordu. İkisi de darbede kaybedenler ve ağlayanlar kulübü üyesiydi.
Yakın ülkelerde Türkiye'ye alternatif üsler açarak, Washington'un Ankara ile ilişkiler ve pazarlıklarda daha güçlü hale geleceğini söylüyorlardı. "Ankara'yı bu şekilde yola getiririz" demek istiyorlardı. Bunun adı "TAM BİR ÇIKARCI BAKIŞI"ydı. İşte Amerika budur. Türkiye'deki üsler yerine başka yerlere yönelmeye, "Ankara'ya daha fazla dayatma ve baskı aracı olarak" bakacak kadar ÇIKARA tapan bir zihniyet var karşımızda. Onların müttefiklik anlayışı bu.. "Dostluk" dedikleri masal! Ankara'yı ele geçirmek isterler, darbe çağrısı yaparlar...
Bir de bunu utanmadan çıkıp Demokrasileri Koruma Kurulu çatısı altında yapacak kadar alçaklaşıp ,densizleşirler. Kaybedince, otururlar, düşünürler, saatlerce kafa patlatıp, yeni sahtekarlık planlarını konuşurlar.
PARA'ya tapanların kalbinde sadece ve sadece çıkar vardır. Onun için insanlıktan çıkarlar!
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