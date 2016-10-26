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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba

Geçmişe dönük hizmet kazanılır

1958 doğumluyum. 1994 yılında bir işyeri açtım, 1997'de kapattım. Bu 3 yıllık süre zarfında Bağ-Kur'a kaydım yapılmadığından herhangi bir prim ödemesi de gerçekleşmedi. SGK'ya başvurduğumda bir kaydımın olmadığını öğrendim. Ama sonuçta bir işyeri açmış ve kapatmış biri olarak, mahkeme yoluyla eski prim borçlarımı ödeyerek emekli olabilir miyim? Emre SİPAHİ
Geçmişe dönük hizmet alabilmek için yargı kararı gereklidir. Çünkü şu anda geçerli olan mevzuatlar çerçevesinde eğer ürün satışından dolayı Bağ-Kur kesintisi yoksa eski kayıtlar vasıtasıyla geçmişe dönük hizmet alınamamaktadır. Sorunuzda bahsettiğiniz 2008 yılında çıkan yasalarda belirttiğiniz gibi bir borçlanma da yoktu. Sadece 01.10.2008 tarihinden önce vergi ya da şirket ortaklığından ötürü ticari faaliyeti olup Bağ-Kur'a kaydı olmayanların bu tarihe kadar müracaat ederek, 04.10.2000 tarihi itibariyle 01.10.2008 tarihine kadar hizmet alabilme imkanı vardı. Tabiki bu tarihler arasında ticari faaliyeti varsa. Bunun haricinde yine 2008 yılında prim affı vardı. Geriye dönük prim borcu olanların prim borçlarını ödeme imkanı ve emekliliği haketmiş olanlara aynı bugünkü gibi banka kredisi kullandırılarak emekli olabilme imkanı sağlanmıştı. Bunların dışında yargı kararı olmadan geriye dönük hizmet alabilme imkanı bulunmuyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
6 Şubat 1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. 5...675767
25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olacağınız tarih Şubat 2020 tarihi olacaktır.

1998 Mayıs ayında askerliğimi bitirdim. 1996 yılı başlangıcım ve 9 ay sigortam var. 2000 yılında memur oldum. Bu arada askerliğimi de yatırdım. 2003 yılında memurluktan ayrılarak 2005 yılından bu zamana kadar sigortalı çalışıyorum. Barış AKTEMUR
1996 yılındaki başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için üç şartınızın da tamamlanması gerekiyor. Birleştirmeyi emekliliğinize iki seneden az zaman kaldığında da yapabilirsiniz.

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