Çalışan eş ölen eşten aylık alır
Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmaktır. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü SSK'lı ya da Bağ- Kur'lu babanızdan veya annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.
21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayım 3200 gün, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? 5...972585 Nolu SMS
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedirler. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim günün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Evlilik nedeniyle işten ayrılmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İş Kanunu'na göre, kadın işçi evlilik nedeniyle evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatını alabilir. Evlenmeden önce işten ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi ile işverene başvurmanız halinde tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
30.03.1973 doğumluyum, 1992 sigorta başlangıç tarihim, 3100 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...489603 Nolu SMS
İşe başlangıcınız 23.11.1992 tarihinden önce ise 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için hangi koşullara tabiseniz, o şartların üçü de tamamlanmalı.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Çalışan eş ölen eşten aylık alır
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