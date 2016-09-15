İkinci işte çalışmak işverene bağlı
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.
Haftada 3 gün kısmi olarak çalışıyorum. Kısmi süreli çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakları ne zaman doğar? 5...871469 Nolu SMS
Çalıştığınız firmada kaç yıldır çalıştığınızı belirtmemişsiniz. Kısmi süreli iş akdi kapsamında çalışan işçilerin yıllık ücretli izine hak kazanabilmek için beklemeleri icap eden bir yıllık sürenin hesabında işçinin yıl içerisinde çalıştığı günlerin toplamı değil, iş ilişkisinin devam ettiği süre dikkate alınır. Örnek verecek olursak 15.08.2016 tarihinde bir işyerinde çalışmaya başlayan ve haftanın 3 günü, günde 6 saat çalışan bir işçinin yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanacağını her hafta çalıştığı günler toplanarak değil, çalışmaya başladığı güne bakılarak belirlenir. Yani örneğimizdeki işçi yıllık ücretli izne 15.08.2017 tarihinde hak kazanacaktır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
23.04.1974 doğumluyum. 20.03.1994 işe giriş tarihim, toplam 6520 iş günü çalışmışlığım var. Ne zaman emekli olurum? Subutay
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yılınız 2019 yılında, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emeklilik tarihiniz 23.04.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemiyor.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İkinci işte çalışmak işverene bağlı
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