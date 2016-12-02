Hakkı Yalçın
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Çıngırak sesi!
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Tahammül duygusunun katlini de hesaba katalım. Şimdi sadece kaybettiğimiz insanların acılarına tahammül edebiliyoruz. Birbirimize asla!
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Özellikle kadınlar ve çocuklar hayatta kalmak için teyakkuz halinde. Onlar ölmeden anlatamıyorlar dertlerini. Onun da ömrü birkaç gün.
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Bir çocuğun parmağı kapıya sıkıştığında atacağı çığlık yürek yakar da. Yanarken saçlarını mı çözer? Kolay tutuşmasın diye!
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O insanların ölümüne sebep olanlar hangi yüzle yaşayacaklar? Ruhlarının şömine ateşleriyle mi? Yoksa kendilerini kilitledikleri sorumsuzluk anahtarının gururuyla mı?
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Her şey kadere yüklenirken yetkilerin hiç suçu yok! Yangın merdivenlerinin ve kilitlenen kapıların mahkemeye celbini talep etsek ne yazar! İçimizden bir şeyler giderek eksilirken. Kadınlara tecavüz edenlerin boyun bağı olmaktan gocunmayan hukukun, adaletle kan bağı olmama sebebini sorgulasak ne fayda. Bizim yazdıklarımız duvar yazısı bile olmaz. Yeni eylemlerine soyunmak için can atan katillerin "pişmanım" yalanının yanında!
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Tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, karşı yönden gelerek takla atan otomobilin sahibi tutuklandı. Oysa alkollü araç kullanarak polis memurunun ölümüne sebep olan delikanlı, hukukun gönlünü kan parasıyla almıştı. Bu ülkede her şeyin bir sebebi var. Hukuk çocuk katilleriyle bile tokalaşıyorsa bütün haklar yanar.
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Bizlere nispet yapan sadece haksızlık değil. 11 çocuk ve 1 eğitmenin yanarak öldüğü günün ertesinde, Tuba Büyüküstün'ün Vogue Dergisi'ne verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Magazin zibidileri gündemi belirlerken, sistemin duyarlılığını sorgulamak ne haddimize!
***
Böyle bir ülkede sadece ölmemiş olmak bile hayatta kalmanın ödülü sayılırken. Bizler de kavanoz dipli dünyanın içindeki çıngırak seslerini dinliyoruz.
Bir örnek daha!
Sunucu Defne Joy'un 2011 yılında ölümüyle ilgili soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti, dosya yeniden açılıyor. Gerekçe; zanlı durumundaki Kerem Altan'ın, Fetö davasından tutuklu olan babası Ahmet Altan'la dönemin yargısını etkilemiş olma ihtimali. Hiçbir davanın güç dengesiyle üzerinin örtülmesine izin verilmemeli. Vicdanlar da buna izin vermemeli zaten.
Mutluluk Takvimi
* İtfaiye çalışanlarını ziyaret et.
* Hediyeyi özenle seç.
* Evdeki eşyaların yerini değiştir.
* Çocukları koru.
Bana durup durup
Anadolu kokan
Hikayeler anlatmayın
Beni böyle her gece
Türkülerle ağlatmayın
Gurbette bir anam var
Kapanmayan yaram var
Bu şehirde kavgam var
Yarama tuz basmayın
Kurşuna dizilir
Tüm hayallerim
Hayat pazarında
Bir dilenciyim
Yaşıyor sanmayın
Yaşamıyorum
Büyük şehirlerin
Ölmüş genciyim
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