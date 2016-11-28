Bir istek fırtınası ve pozisyonların üzerine titreyen bir takım resmiyle gelen farklı galibiyet.
Tüm kareleri birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan fotoğrafın içinde, futbol adına önemli pasajlar da vardı, gelecek haftaya yönelik mesajlar da.
Bu takımın galibiyet serisini sürdürmesi büyük ihtimal!
Çünkü yediği gole kadar deplasman takımı gibi oynayan Fenerbahçe golden sonra sahanın hakimi oldu.
Fenerbahçe takımı öylesine itibarlı bir mücadele gösteriyor ki, rakip bile buna saygı göstermek zorunda kalıyor.
Advocaat yeni bir elbise dikti Fenerbahçe'ye.
Yanlışların yerini doğrular alırken, galibiyetin takım elbisesi cuk oturdu.
Pozisyon israflarının sonu gelirken.
Dün gece Rize'de sandıktan çıkmış sihirli bir kartpostal vardı; Moussa Sow.
Hele attığı ikinci gol var ki, Rize kalecisi bile bu sahneyi seyretmekten kendini alamadı.
Bu fantastik gol, hangi sergiye asılsa, ziyaretçi akınına uğrar.
Mehmet Topal'ın da gecenin içinde özel bir yeri var.
Her maçta kendini yeni güzelliklere formatlayan adam.
Özellikle golden sonra liderliğe soyundu, topu ayağına aldığında takımın ufkunu da genişletti, hücum anlayışını da.
Dünkü mücademlesine itafen Aatıf'ın uyum sorununu aştığını ve kimliğine kavuştuğunu söyleyebiliriz.
Doğal bir duruşu var artık; dersini almış da ediyor ezber!
Futbolcuların yüreklerindeki ikinci bir emre kadar.
Puan kayıpları iptal!