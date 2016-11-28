Yol Durumu
  1. Dolar!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi

Dersini almış da ediyor ezber

Dün gece Rize'de baştan ayağa galibiyete bürünmüş her engeli aşmaya gönüllü bir Fenerbahçe vardı.
Bir istek fırtınası ve pozisyonların üzerine titreyen bir takım resmiyle gelen farklı galibiyet.
Tüm kareleri birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan fotoğrafın içinde, futbol adına önemli pasajlar da vardı, gelecek haftaya yönelik mesajlar da.
Bu takımın galibiyet serisini sürdürmesi büyük ihtimal!
***
Rizespor'un maçın başında öne geçmesiyle, Fenerbahçeli futbolcuların dönüşü arasındaki gerçeğin ifadesi olacaksa, "Ters falso!" derim.
Çünkü yediği gole kadar deplasman takımı gibi oynayan Fenerbahçe golden sonra sahanın hakimi oldu.
Fenerbahçe takımı öylesine itibarlı bir mücadele gösteriyor ki, rakip bile buna saygı göstermek zorunda kalıyor.
Advocaat yeni bir elbise dikti Fenerbahçe'ye.
Yanlışların yerini doğrular alırken, galibiyetin takım elbisesi cuk oturdu.
Pozisyon israflarının sonu gelirken.
***
Takım duruşunu özne yaparken, gecenin özel isimlerini de işaret etmeliyim.
Dün gece Rize'de sandıktan çıkmış sihirli bir kartpostal vardı; Moussa Sow.
Hele attığı ikinci gol var ki, Rize kalecisi bile bu sahneyi seyretmekten kendini alamadı.
Bu fantastik gol, hangi sergiye asılsa, ziyaretçi akınına uğrar.
Mehmet Topal'ın da gecenin içinde özel bir yeri var.
Her maçta kendini yeni güzelliklere formatlayan adam.
Özellikle golden sonra liderliğe soyundu, topu ayağına aldığında takımın ufkunu da genişletti, hücum anlayışını da.
Dünkü mücademlesine itafen Aatıf'ın uyum sorununu aştığını ve kimliğine kavuştuğunu söyleyebiliriz.
***
Fenerbahçe ligin başındaki karanlık tüneli geçtikten sonra, ardındaki bütün soru işaretlerini geride bıraktı.
Doğal bir duruşu var artık; dersini almış da ediyor ezber!
Futbolcuların yüreklerindeki ikinci bir emre kadar.
Puan kayıpları iptal!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar