Hakkı Yalçın
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Dolar!
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Dolar yükseldikçe birileri gökyüzüne merdiven dayar. Birilerinin altındaki sandalyeler çekilir. Yoksullar etini dişine takar, zenginler dişine mücevher takar. Bir koyup bin alan tefeciler bayram eder. İkiye katlar vatandaşın geçim derdi.
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Dolar yükseldikçe zimmetine para geçirir dolar yönetmenleri. Define sandıkları parayla oynayanların kapısına yığılır. Namussuz sahibinin elindeki iple oynatılan kuklalar bile zengin olur. Türk Lirası kundaklanır Hırsız fırtınalar başlar. Para parayı çeker, kimse kimsenin kahrını çekmez. Borcu olanların korkuları büyür.
***
Dolar yükseldikçe, düşürülmeyen faizin patronları suçüstü yakalanır. Karanlık gölgeler üzerine çullanır alım gücünün. Havaya "kriz" konulu dumanlar üflenir. İftira alemlerinde ekonomi teröristleri çıkar ortaya. Yaşamaktan tasarruf eder kendi halindeki insanlar, dolar zenginleri insanların hayatıyla oynar. Amerikalı ve Avrupalı iblislerin ayranı kabarır.
***
Dolar yükseldikçe! Babayiğit sözcükler de ayaklanır. Doların belalı hikmetinden medet umanlara da. Faizin düşürülme inadına göz yumanlara da!
Babam ve Oğlum
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Babam ve Oğlum filmi, IMDB adlı internet sitesinde dünyanın en iyi 250 filmi arasında 81'nci sıradan giriş yaptı.
2005 yılında vizyona giren filmde Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra vardı.
Yüzlerce film arasında neden Babam ve Oğlum? Meselenin özü yönetmende, oyuncularda ve işlenen konuda.
Her şeyden önemlisi salt tüccarlık için yapılmış bir film değil.
Her yıl Türk Sineması'nı temsil eden filmler izliyoruz. Gazlanan starlara, medyanın pohpohlamasına bakıyoruz.
Bazıları hasılat rekorları da kırıyor ama, şarkıların klipleri gibi silinip gidiyorlar.
Babam ve Oğlum gösterime girdiğinde 3 milyon 839 bin kişi tarafından izlenmişti.
11 yıl sonra bile hala ayakta durduğuna ve dünyanın en iyi filmleri arasına girdiğine göre.
Gerçek sanatın izlerini silmek pek mümkün olmuyor.
Mutluluk Takvimi
* Yemek yerken televizyon izleme.
* Tesadüflere inan.
* Sokaktaki kadından çiçek al.
* Hayat güzeldir de.
* Kan ver.
Alışmayı öğrendim
Unutmayı asla
Yalnızlığı öğrendim
Sensizliği asla
Hikayenin sonunu
Hiç düşünmeden sevdim
Hüküm sürdüğüm kadar
Sende vazgeçilmezdim
Aşkın gözyaşlarını
Bir anda silmez zaman
Yaralı anılara
Elini sürmez zaman
Yazık ettiğin sevda
Bir gün kapını çalacak
Kapında pişmanlıkla
Gözlerine bakacak
İçin için yakacak
Birkaç özel dakika
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