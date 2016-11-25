Yani "Biz" dediler, "Terörün arkasındayız." "Sizin karşınızdayız!" Bitmedi.
"Sizlere pusu kurmaktan, üzerinize teröristleri salmaktan büyük keyif alacağız!"
***
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, kendisini ele verdiği ümlelerini hala özenle saklıyor.
"15 Temmuz'u kimin yaptığını bilmiyoruz!" Aklından zoru olanlara bile sorsanız bilir! Siyah bir aynaya baksa bile gerçekleri görebilir.
Ama bazılarına gerçekleri söylemesi gerektiği zamanlarda bir titreme gelir.
Kötü yola düşmüş raporların sebebi de bellidir.
Bir politikacının "düşmanlığını" bu denli açık ettiği başka bir gerçek olabilir mi?
***
Avrupa Parlamentosu kendi yanlışlarını dondurmadı.
Ateşleyecek o kadar çok silahı varken, ihanet replikleriyle siyasetini sürdürecektir.
Canlı bombaların arkasında duracak.
Teröristlerle görüşmelerini sıklaştırırken, darbe girişiminin faillerini korumaya devam edecektir.
Kansızlık sondajlarından petrol çıkaracak.
Kendilerince Türkiye'yi dışlamanın keyfini çıkaracaktır.
***
Hastanede ölümle pençeleşen zengin bir işadamına, doktoru şöyle der.
"Ancak beyin nakli sizin hayatınızı kurtarabilir." İşadamı hayata göz kırparken, doktor meselenin maddi boyutunu da açıklar.
"Bu zor olduğu kadar, çok da pahalı bir ameliyattır."
***
"Parası önemli değil" diye cevap verir işadamı.
"Bana bir beyin bulabilecek misiniz?" Beklediği cevabı alan doktor, "Elimde size verebileceğim üç beyin var" der ve beyinlerin özellikleriyle, fiyat listesini sıralamaya başlar.
***
"Bu beyin bir üniversite profesörüne ait. Ama fiyatı 100 milyar." "İstemem" diye çıkışır hasta işadamı.
"Yeteri kadar param var, çalışmak bana göre değil. Peki ya ikinci beyin?" Doktor vitrindeki ikinci beyni sunar.
"Bu beyin bir bilgisayar uzmanına ait.
Bunun fiyatı size 70 milyara olur." Hasta yine burun kıvırır.
***
Doktor son beyni tanıtır.
"Üçüncü beyin Avrupa'nın üst düzey politikacılarından birine ait ama fiyatı 250 milyar!" Hasta adam şaşırır.
"Bir politikacının beyni neden bu kadar pahalı olabilir ki?" Doktor gülümser.
"Pahalıdır beyefendi. Çünkü bu zamana kadar doğru dürüst hiç çalışmadı."
***
70'li yıllar
70'li yılları yaşatmak için düzenlenen gecelere bakıyorum.
Döneme ait giysilerle kutlamak yetmiyor. O giysileri giyenlerin 70'li yılların ruhunu taşıyacak karaktere sahip olmaları gerekiyor.
Ucuz magazin starlarının ruhuna değil.
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Geçinebilmek için ikinci bir işe sahip olması gereken öğretmenlerin günü kutlandı.
***
Mutluluk Takvimi
- Çocukların ödevine yardımcı ol.
- Otomobil galerisinde alıcı gibi dolaş.
***
Beni aşkın yaşatır
Canım var can içinde
Hala titriyor içim
Gözlerim kan içinde
Nerdesin şimdi nerde
Çare bulunmaz derde
Anılar orta yerde
Şehir duman içinde
Özlerim deli gibi
Hasret sarar içimi
Sen de sevmiştin beni
Evvel zaman içinde
HAKKI YALÇIN