Hakkı Yalçın
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Öğretmenim
29 harfli alfabenin içine gizlenmiş masal. Unutulmaz tebeşir kokusu.
Bir harf öğretene 40 yıl kölelik verildiği halde, hükümdarlığa yüz vermeyen kutsal insanlar.
Anadolu türkülerindeki hüzün.
***
Ağaç olup kök dallarıyla verdiğiniz hayatlar size yaban kaldı ya.
Ağla öğretmenim ağla. Vefasızlık yoklamasında sınıfta kalanlara ağla.
***
Siyah beyaz film gibi bakarlar, herkesten önce uyandıkları sisli sabahlarda.
Hayatın kırbaçları en çok onların sırtında şaklar!
Bazıları alışveriş yaparken, pazar sonlarındaki ezik domateslerin onurlu kadınlarıdır. Bazıları akşam simidinin en namuslu satıcıları.
***
Çaresizliklerine suskun kalan bir toplumda.
Ağla öğretmenim ağla! Sabahları kumrular da ağlar pencere kenarında.
***
Akşam sofralarında sıfırı bile kendine bölebilirler, ekmeği ortadan bölerken.
Çocukluk masallarımızdan çıkıp, acı gerçeklerle yaşayan öğretmenlerimiz.
Öğrencilerini okumaktan kendilerini unutan öğretmenlerimiz.
İçindeki çeşmeler bile kurutulan öğretmenlerimiz.
****
Bizler ömürlerinizin yakılışını seyrettik. Sizler Anka Kuşu olmaktan bıkmadınız ya!
Ağla öğretmenim ağla! Çiçekler de ağlayarak uyanır sabahlara.
***
Her sabah öğrencilerine "günaydın" derken, dünya barışına imza atan öğretmenlerimiz.
Mistik bir sabırla acılarını büyüten, hayatımızın öznesi öğretmenlerimiz.
Mustafa Kemal'in bıraktığı mirası çocuklarına aşılayan, Cumhuriyet'in sadık bekçisi öğretmenlerimiz.
***
Derin sessizlikler gizlenen duruşunla.
Ağla öğretmenim ağla!
Başkalarının hayatını yaşayan namuslu insanlar her zaman ağlar.
***
Yaşamadan yaşlanan, yılda bir kez hatırlanırken, bir gün değil, yılın her günü kocaman bir alkışı hak eden öğretmenlerimiz.
Tarihe geçen insanları bile yetiştirdikleri halde, kendi isimleri satır aralarında kaybolan öğretmenlerimiz.
***
Bizlere verdiğin ışık, kör zamanlarda gözlerimizi açmamız içindi de, açmadık ya. Ağla öğretmenim ağla.
"Bana bir harf öğretenin anasını ağlatırım" diyen düzene ağla!
***
Ama unutmasınlar ki öğretmenim.
Hala bu ülkenin en eşsiz tabloları sizlersiniz! Ağlarken bile.
Erhan Yazıcıoğlu
Tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, sanatının usta bir temsilci olduğu kadar keyifli bir adamdır, sizi yaşamaya zorlar. Yakalandığı Tiroid kanserini yenerken 9 ev ve 1 milyon dolar harcadı ama asıl mesele yüreğinde. Ona zafer yakışırdı zaten.
Mutluluk Takvimi
* Eski öğretmenlerinin izini bul.
* Çocukların adına ağaç dik.
* Sokak kedilerine ziyafet çek.
Senden sonra uzattım
Ben sevdamın ömrünü
Söndü zannediyorsun
Yaktığın bu ateşi
Hiç mi olmuyor beni
Düşündüğün geceler
Bu solgun bakışlarım
Yorgun eylül güneşi
Kalbim biraz geç öğrendi
Aşk adalet dağıtmaz
Bundan böyle bir daha
Kimin kalbine sığar
Bıraktığın bu enkaz
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