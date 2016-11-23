Hakkı Yalçın
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Kumdan kaleler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Mabeyn Köşkü'nde konuk ederken söylediği sözler, geleceğe açılan kapı.
"Türkiye; terör örgütleriyle başta Avrupa olmak üzere dünyanın geri kalan bölümü arasında bir settir." Bu mücadeledeki yalnızlığın vebalini işaret ederken reçeteyi de uzatıyor.
"Gelin bu seti zayıflatmak yerine güçlendirelim." Arkadaki tehlike ortada çünkü.
"Türkiye seti yıkılırsa teröristler sel olacak."
***
Vicdanları pıhtılaşmış bir düzene karşı, bu söylemlerin etkili olmasını beklemekle, insani duygularını kaybetmemiş Avrupalı politikacıların var olduğunu düşünmek arasında geziniyoruz.
Onlar kendilerini nerde kaybettiyse, orada bulacaklar.
***
Ama sadece petrol uğruna Ortadoğu'yu "terörizmin bataklığı" haline getirip, önce ülkemize sonra dünyanın her yerine salanların, bu tehlikeyi hafife almasının gelecekte ne bedeller ödeteceğini de görsünler istiyoruz.
Çünkü hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
Bizlerle tokalaşırken, teröristlere göz kırpanları çok gördük biz.
***
Hayata katlanmanın, ölümü aşmaktan başka yolu yoksa.
Dünyaya katlanmanın barıştan başka yolu da yok.
Samanyolu'nu aramıyoruz ama insanlık yolunu arıyoruz.
Çünkü ömür bir damla sudur.
O suyun tadını yaşamakla ölçeriz.
Kalleş kazıklarını dünyaya çakarak ayakta kalacaklarını düşünen Avrupa ve Amerika'nın bilmesi gereken de budur.
Sel gider kum kalır.
O kumlardan da kaleler yaparız.
***
Çocukluğumuzda öyle miydi?
Dalgalar yıkardı da, inadına yeniden yapardık kumdan kalelerimizi.
Denizin kıyısına!
Adamın biri
* Adamın burnu o kadar büyüktü ki, duşta bile sigara içebiliyordu.
* Adam başkasının sağlığına öyle içerdi ki, sonunda kendi sağlığı bozuldu.
* Adam dedikoduya o kadar meraklıydı ki, sonunda kulağına pencere taktırdı?
* Adam o kadar zayıftı ki, sinek bile onu ısıramıyordu.
* Adam öyle çok antibiyotik almıştı ki, ne zaman hapşırsa başkası tedavi oluyordu.
* Adam o kadar yalnızdı ki, gölgesi olmadan dışarı çıkamıyordu.
* Adam o kadar kısaydı ki, yağmur damlası toprakla birlikte ona ulaşıyordu.
Mutluluk Takvimi
* Teneffüse çıkan çocukları izle.
* Seni mutlu eden gerçeklerin listesini yap.
* Sebze ye.
Hep sevdim ve yenildim
Hep yenildim ve sevdim
Bu yürek hiç kimseye
Boyun eğmedi
Yaşanmamış aşklar da
Yaşadım elbet
Birçoğu yaşandığına
Bile değmedi
Artık inanmıyorum
Ne yeminlere ne aşka
Gidiyorum
Gidecek yerim yok
Kendimden başka
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