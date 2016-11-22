Hakkı Yalçın
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Kadınlık
Kadınlığın tanımı; sahipsiz mezar.
Gerçek şu ki, bu ülkenin topraklarına kadınların hakları sığmıyor!
O yüzden kadınların ellerinde çiçekler, erkeklerin ellerindeki çekiçlerle eziliyor.
O yüzden kadın haklarının üzerinde gezen erkekler kumpanyasında kamyonların arkasına yazılıyor.
"Kadınları dövmeyen ölsün!"
***
Dövülmekle de kalmıyor ki!
Tecavüz eden erkekler bir koyup bin alıyor.
Ensesi kalın erkeklerin pensesi olan hukuk, kravat takan tecavüzcülere, kadın katillerine de kıyak geçiyor.
Oysa hayatın bütün duvarlarında aynı şey yazıyor.
"Kadınlar sevilmek içindir, öldürmek için değil!
***
Kadınların omuzlarında taşınması zor bir ömür.
Sırtlarını döndüklerinde kolay ölümler.
Tarihin ana maddesi su diye.
Kadınları bir kaşık suda boğmanın alemi yok.
Erkekliğin kitabında da bunlar yazmıyor zaten.
***
Delikanlılık yıllarımızda dünyayı yeniden yaratma özlemlerimiz vardı.
Sırf adalet için.
Kötüler kazanmasın diye.
Kaybedeceğimizi bile bile bu işlere kafa yorduk da, sonra dünya meselelerini alttan altık.
Notaların peşine takılıp, şarkıların içinde kendimize teselli aradık.
Değiştiremeyeceğimiz gerçekler bizleri değiştirdi.
Çiçekleri sulamak için uzanan ellerine bile vurulan kadınların dünyasında.
Sınıfta kaldık.
***
Şimdi taş sektiriyoruz kıyılarda, belki attığımız taşların haksızlığın alnına uzanma ihtimali vardır diye.
Şimdi yoklamaya geç kalmış olmanın pişmanlığını hissettirmek istiyoruz, yazdıklarımız adrese ulaşır diye.
Sağır ve dilsiz günlerimize mahsuben!
***
Kızım olsa adını Su koyardım.
Ateşten bile korkmayacağı için.
***
Kadınlık duygusuna mahsuben!
Kriz dedikleri
Kriz paranın el değiştirmesi, insanların dil değiştirmesidir.
Kriz Avrupa ve Amerika mühürlü bir virüstür.
Kriz lüks restoranlarda sarhoş olanların sabahları zor ayılmasıyla, günlerdir ağzına bir lokma koymayanların açlıktan bayılmasıdır.
Kriz başınız sıkıştığında, "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" anonsu veren telefon rehberidir.
Kriz günlük ekmek hesabı yapanlarla, 5 bin liralık ayakkabıyı bir çırpıda alanların, aynı topraklar üzerinde gezinmesidir.
Ama bir gerçek var ki...
Kriz her türlü şartta direnen onurlu insanların yaşama sanatıdır.
Mutluluk Takvimi
* Güne iyi dileklerle başla.
* Sinemaya git.
* Hayat sürprizleri sever.
* Mizah dergisi oku.
* Fanatik olma.
Bir gittin
Ortalık yangın yeri
Kendimi yaktım da
Bir seni kurtardım
Bir de sevgimi
Hala sen kokuyorum
Ömrüm sana helali hoş
Sabah kahvemin yanında
Fincanımın birisi boş
Ne zaman ki kaybolsam
Beni arar bulurdun
Gecenin bir vaktinde
Tek tesellim olurdun
Bir gün dönersen dolar
Bu sevdanın fincanı
Sana yine armağan ederim
Yerde bulduğum canı
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