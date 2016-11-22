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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 22 Kasım 2016, Salı

İlahi tutku

Saracoğlu'da tarihin yaşı büyürken, küçük düşlerin içinde eriyen Galatasaray'la galibiyet neferliğine soyunan Fenerbahçe gerçeğini izledik.
Galatasaray için bu statta yenilgilere müdavim olmak yetmedi. Sneijder'e muavinlik yapan bir Riekerink gerçeği çıktı ortaya.
Van Persie kompleksiyle hafta i çinde kendini yoğuran Sneijder, sahaya kaptan çıkacağım" dedi. Yanına komi olarak Sabri'yi aldı. Selçuk İnan'ın kolundan kaptanlık bandını aldılar.
Tarihi bir bozgun 18'nci yaşına girerken Galatasaray takımındaki kişisel komplekslerin dışavurumuna bakıyorsunuz.
Ardından da Fenerbahçeli futbolcuların ilahi tutkusuna.
***
Fenerbahçe'nin bu stattaki bağışıklığının sırrı da burada yatıyor.
Onlar Galatasaray maçlarında esas duruşa geçiyor. Galatasaraylı utbolcular korkuları ve komplekslerinin içinden geçiyor.
Kulübün başkanı maça giderken sucuk ekmek yiyerek sahte bir direniş iksiri hazırlıyor da, ciddiyete bakın.
O zaman diyoruz ki. Galatasaray'ın bu korkudan mezun olması, uzun bir süre daha ihtimal dahilinde değildir.
***
Sneijder'in hafta içinde Van Persie'ye yönelik kışkırtıcı cümlelerinin ardından, maçta hafıza bankasındaki hesabını yenileyen Van Persie, Sniejder'e hamiline çek gönderdi.
Altında bir not!
"Bozdur bozdur harca!" Gecenin en anlamlı ödeşmesi buydu.
***
Kaç zamandır futbol sınavına tutulan Fenerbahçe'ye, sezon başındaki depremi omuzlamanın gururunu teslim edelim. Siperlerinden çıkan askerlerin direniş filmine mahsuben, "Fenerbahçe böyle ani dönüşleri sever" diyelim.
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