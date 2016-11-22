İlahi tutku

Galatasaray için bu statta yenilgilere müdavim olmak yetmedi. Sneijder'e muavinlik yapan bir Riekerink gerçeği çıktı ortaya.
Van Persie kompleksiyle hafta i çinde kendini yoğuran Sneijder, sahaya kaptan çıkacağım" dedi. Yanına komi olarak Sabri'yi aldı. Selçuk İnan'ın kolundan kaptanlık bandını aldılar.
Tarihi bir bozgun 18'nci yaşına girerken Galatasaray takımındaki kişisel komplekslerin dışavurumuna bakıyorsunuz.
Ardından da Fenerbahçeli futbolcuların ilahi tutkusuna.
Onlar Galatasaray maçlarında esas duruşa geçiyor. Galatasaraylı utbolcular korkuları ve komplekslerinin içinden geçiyor.
Kulübün başkanı maça giderken sucuk ekmek yiyerek sahte bir direniş iksiri hazırlıyor da, ciddiyete bakın.
O zaman diyoruz ki. Galatasaray'ın bu korkudan mezun olması, uzun bir süre daha ihtimal dahilinde değildir.
Altında bir not!
"Bozdur bozdur harca!" Gecenin en anlamlı ödeşmesi buydu.