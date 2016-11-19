Sahte film!

Ne demokrasiymiş!
Obama son yurtdışı gezisini yaptığı Yunanistan'da demokrasiden söz etti.
"Amerika'da demokrasi herhangi bir kişiden üstündür!" "Peki, bizim ülkemizde darbe yapmak isteyen birine arka çıkmanın, demokrasiyle yakınlığınız nedir" diye sorsak ne cevap verir acaba?
"Demokrasi bazen katilleri bile korumaktır!" demekten başka.
Mutluluk Takvimi
* Buğulu camlara isim yaz.
* İndirimli satışlardan yararlan.
* Eski resimlerde gezinti yap.
* Bere kullan.
Bir büyük sevdaydı
Yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi
Ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık
Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor
Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
Bu sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
Hakkı YALÇIN