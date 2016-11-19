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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi

Sahte film!

FETÖ örgütünün elemanları itiraf ediyor. "Oruç tutardık ama elimizde suyla dolaşırdık!" İkiyüzlü sergilerde yalanları bile renklendirmek utanç verici değilse nedir? Oruç tutana da tutmayana da saygı duymak varken, oruç tutmayanların gönlüne girmek için soysuz bir gösteriye soyunmanın getirisi nasıl bir şeydir?
***
Bunlar kendi uyutma servisini kuranlardır. Sözde ortak akıl, özde maskeli balo. Erdemli bir yolda yürümek varken, kansız bir gösteri sanatı. Ama çocuklarımızın sınav sorularını çalmayı bile gurur sayanlar. Yargıyı ele geçirip Allah'ın adaletini de, toplumsal yasaları da reddedenler. Cinayetlerinde uzak ara önde olmaktan gurur duydular. İyilik ve güzellik herkese nasip olmuyor!
***
Neden böyle rollere soyundular? Darbe yapmak için! Kendi devletlerini kurmak için. Ülkeyi yağmalamak için. Daha çok para ve inşa ettikleri yalan cennetin üzerine katlar çıkmak için.
***
Önceki gün bir arkadaşımın babasını toprağa verdik. Hayatı boyunca kötülükten uzak durup, kendi halinde yaşamayı onur sayan, küçük bir evde ömrünü tamamlayan bir hayat işçisini. Hayatını başrol oyuncusu gibi yaşamadı. Zaten hiç rol de yapmadı. Ömrünün başıyla sonu arasındaki yolculuğun hesabını kendisi verecek. Ama hakkımızı helal ederken hepimizin ağzından çıkan "Helal olsun" haykırışı çok şeyin ifadesidir.
***
Hayatını pahalı ciplerle hava atmakla geçirenlerin son yolculuğu, eskimiş trenlerdeki yolculardan görkemli olmayacak. İnsanların giderken arkalarında bıraktığı maskelerin değil, insanlığın lüzumu olacak. Dini istismar etmeyen, kimsenin hakkını yemeyen, çocukların sınav sorularını ve geleceğini çalmayan namuslu insanları yolcu ederken, onları bekleyen meleklerin seslerini duyabiliriz. Bunun huzuru çok şeyin bedelidir.
***
Hamarat bir karıncanın bu dünyada insanlığa verdiği ilham, elindeki suyla, kendine biçtiği rolle insanları kandırdığını zanneden haramilerin yanında nasıl da kutsaldır. Namuslu insanların yüreğinde taşıdığı bir definedir insanlık. Ve onun hiçbir sahte filmde rolü yoktur.

Ne demokrasiymiş!
Obama son yurtdışı gezisini yaptığı Yunanistan'da demokrasiden söz etti.
"Amerika'da demokrasi herhangi bir kişiden üstündür!" "Peki, bizim ülkemizde darbe yapmak isteyen birine arka çıkmanın, demokrasiyle yakınlığınız nedir" diye sorsak ne cevap verir acaba?
"Demokrasi bazen katilleri bile korumaktır!" demekten başka.

Mutluluk Takvimi
* Buğulu camlara isim yaz.
* İndirimli satışlardan yararlan.
* Eski resimlerde gezinti yap.
* Bere kullan.

Bir büyük sevdaydı
Yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi
Ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
Bu sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN
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